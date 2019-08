„Unverschämte Erpressung“: Lady Gaga soll „Shallow“ geklaut haben

Mit ihrem Hit „Shallow" schnappte sich Lady Gaga einen Oscar und heizte die Gerüchteküche um eine Affäre mit Co-Sänger Bradley Cooper an. Jetzt meldet sich allerdings der unbekannte Songwriter Steve Ronsen zu Wort und behauptet, Gaga habe alles nur geklaut — und zwar von seinem eigenen Song „Almost". Laut Page Six droht er mit einer Klage. Konkret soll in der Hookline von „Shallow" eine Abfolge von drei Noten benutzt worden sein, die auch Ronsen verwendet haben will.

Lady Gagas Anwälte bezeichneten die geforderten „Millionen an Millionen" Dollar für eine außergerichtliche Einigung als eine „unverschämte Erpressung". Die Notenabfolge komme bereits seit Jahrhunderten immer wieder in Musikstücken vor und „Almost" klinge nicht einmal annäherungsweise so wie „Shallow" — aber hören Sie selbst:

