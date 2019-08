Konzertreihe „Musik+“ in Hall und Innsbruck: Große Namen, gute Freunde

Hannah Crepaz wirkt zufrieden. Als inhaltlich Verantwortliche blättert sie im neuen Programm der Konzertreihe „Musik+". Unter diesem Titel holt die Haller Familie Crepaz (Galerie St. Barbara) seit mehr als 15 Jahren Größen des klassischen Fachs in Konzertsäle nach Hall und Innsbruck.

Gambist Jordi Savall ist Stammgast in Tirol. Am 10. September tritt er in Hall auf. - imago/CTK Photo

- Arturo Fuentes

Das Programm 2019/20 ist gespickt mit klingenden Namen. Die Dirigenten Philippe Herreweghe und René Jacobs (mitsamt ihren Ensembles Collegium Vocale Gent bzw. B'Rock) sind nur zwei davon.

„Viele dieser Künstler sind schon seit Jahren Wegbegleiter unserer Familie, anders wären ihre Gastspiele auch gar nicht möglich", sagt Crepaz mit Blick auf das ausgereizte Budget.

Ein weiterer Freund der Familie eröffnet am 10. September die Konzertsaison in Hall: Gambist Jordi Savall widmet sich Traditionals des 17. Jahrhunderts. „Musik+" hat sich aber keineswegs nur alten Klängen verschrieben. „Wir sehen unser Programm als Verbindung von Alter Musik zur Moderne", so Crepaz.

Eine Kostprobe dieses zeit- übergreifenden Anspruches ist am 17. Oktober in der SoWi-Aula in Innsbruck zu hören. Komponist Wolfgang Mitterer wurde von der Galerie St. Barbara (ist 50 Jahre alt) und der Universität Innsbruck (feiert heuer ihren 350. Geburtstag) mit einem Werk zum Thema „Bewegte Zeiten — Zwischen Alt & Neu" beauftragt.

Fächerübergreifend (und in dieser Besetzung heuer schon bei den Salzburger Osterfestspielen zu erleben) ist das Duo Michael Schöch am Klavier und Schauspieler Tobias Moretti. Zur Musik von Robert Schumann liest Moretti aus dem Werk von E. T. A. Hoffmann (10. Jänner, Hall).

Bis 26. Juni 2020 sind insgesamt zehn Konzerte angesetzt. Ausführliche Informationen im Internet unter www.musikplus.at (mark)