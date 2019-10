Chöre singen in der Lienzer Innenstadt

Am Samstag, den 5. Oktober, wird die Lienzer Innenstadt von Chorgesang erfüllt. Zehn Chöre sind beim Kranzlsingen mit dabei, darunter auch die Stimmbandln aus Nordtirol sowie Gast-Ensembles aus Landeck, aus Oberperfuss und aus Irschen. Um 9.30 Uhr findet der gemeinsame Auftakt am Johannesplatz statt, danach ziehen die Sänger weiter auf den Hauptplatz, in die Rosengasse, die Kreuzgasse und die Zwergergasse. Auch auf dem Lienzer Stadtmarkt gibt der ein oder andere Chor ein Ständchen. (TT)