JazzKnödel im Hirschen: Musik ist für alle(s) offen

JazzPÖ hieße die einzig wählbare Partei in Österreich, denn sie allein verspreche allerbeste Unterhaltung auf höchstem Niveau. Das zumindest versprach Christian Wegscheider, einer der besten Pianisten unseres Landes „als Parteiobmann der jungen Partei", die im Rahmen des 77. Jazzknödels im Gasthof Hirschen in Imst gastierte. Mit einem genialen Dragan Trajkovski als Geschäftsführer am Kontrabass und Wolfi Rainer, einem der gefragtesten Jazzschlagzeuger, als Kassier präsentierte sich ein Trio, das in jeder Beziehung sämtliche Wahlversprechen einhielt: ein Duke Ellington, der unter die Haut ging; rasantester Bebop; beseelter Blues; einnehmender Swing bis hin zu Bert Breits Kennmelodie zur legendären Sendung „Der Schalldämpfer", bearbeitet von Christian Wegscheider, als wahre kammermusikalische Delikatesse. Die Stimme der JazzPÖ gehört der bayerischen Sängerin Stefanie Boltz. (hau)

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter