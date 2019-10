Geheimnisvoller Saiten-Wechsel: Jozef van Wissem im ArtLoft am Lansersee

Lans, Innsbruck – Die Laute? Ja klar, ein Standardinstrument alter Musik, allgegenwärtig in Zeiten von Renaissance und Barock. Doch der gebürtige Niederländer Jozef van Wissem hat im Hier und Heute just dieses Saiteninstrument zu seinem liebsten Werkzeug auserkoren.

Das kam so: „Das klassische Gitarrespiel wurde mir zu langweilig, also wechselte ich zur Laute, sie hat mich irgendwie gefunden“, beschreibt van Wissem der TT seinen Saiten-Wechsel.

Die Gitarre wanderte ins Eck, van Wissem absolvierte in New York eine Ausbildung zum Lautenspieler. Der fast 57-Jährige entlockt dem Instrument sphärische, tranceartige Klänge, ein Sound, der geheimnisvoll wirkt, mystisch, irgendwie nicht von dieser Welt.

Die Gelegenheit, in diese Klangwolke einzutauchen, bietet sich morgen Freitag und am Samstag. Da bespielt van Wissem zweimal den ArtLoft am Lansersee (20.30 Uhr, Infos: www.lansersee.at).

Van Wissem ist kein Unbekannter. Für den Film „Only Lovers Left Alive“ (mit Tilda Swinton und Tom Hiddleston) von Regisseur Jim Jarmusch hat er den gesamten Soundtrack komponiert. „Jim hatte die Idee zum Film über einen Vampir, der die Laute spielt“, erzählt der Musiker. Da lag es auf der Hand, dass der prominente Filmemacher auf die Dienste seines fachkundigen Freundes zurückgriff.

„Only Lovers Left Alive“ lief 2013 im Hauptwettbewerb um die „Goldene Palme“ in Cannes. Gewonnen hat damals aber nur Jozef van Wissem: Er holte sich für seine Filmmusik den „Cannes Soundtrack Award“. (mark)