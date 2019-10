Tom Neuwirth: „Bin da angekommen, wo ich hin wollte“

Wien – Warum nicht endlich die Musik machen, die man privat gerne hört? Das war der Ausgangspunkt für Tom Neuwirth alias Conchita und die Verwandlung in das Alter Ego WURST. Das erklärte der Musiker gestern in einem Interview. Kommenden Freitag erscheint das neue und eigentlich erste Album von WURST. Im November stehen aber noch etliche weitere Aufgaben an: Neben dem Auftaktkonzert in Wien läuft die Show „Queen of Drags“ im deutschen Fernsehen an, in der Conchita in der Jury sitzt.

