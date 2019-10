Rap-Superstar Kanye West will eines Tages US-Präsident werden

New York – Er ist immer für eine Portion politische Aufregung gut: US-Rapper Kanye West hat am Donnerstag angekündigt, eines Tages im Weißen Haus zu sitzen. „Es wird eine Zeit geben, in der ich Präsident der USA sein werde“, sagte er in einem Interview kurz vor der – dann verschobenen – Veröffentlichung seines neunten Studioalbums „Jesus Is King“.

Der 42-Jährige erzählte in dem Gespräch auch, dass seine Unterstützung für den derzeitigen US-Präsidenten Donald Trump dazu diente, die Demokraten zu ärgern. „Für den größten Künstler der menschlichen Existenz war es ein Scherz Gottes gegenüber allen Liberalen, eine rote Kappe aufzusetzen“, sagte der seit wenigen Monaten öffentlich dem Christentum zugetane Musikstar.

Als Präsident werde er sich an die Gründer erinnern, „die nicht die Fähigkeit hatten, kulturell zu verstehen, was wir taten“, fügte West hinzu. Unklar blieb, auf wen genau sich der Künstler damit bezog.

Kanye West hatte immer wieder für Aufsehen gesorgt, weil er sich mehrfach an die Seite des US-Präsidenten gestellt hatte. Höhepunkt war ein Besuch im Weißen Haus im vergangenen Oktober, bei dem er persönlich von Trump empfangen wurde und diesem eine regelrechte Liebeserklärung machte. Dabei trug er auch eine rote Baseball-Kappe mit Trumps Wahlkampfspruch: „Make America Great Again“.

Ärger wegen erneuter Album-Verschiebung

Erst in der Nacht zum Freitag hatte West unter seinen Fans für Ärger gesorgt: Nach mehreren, kurzfristigen Verschiebungen sollte sein neues Album „Jesus is King“ eigentlich jetzt erscheinen. Doch kurz nach Mitternacht (Ortszeit) twitterte West: „An meine Fans: Danke, dass ihr loyal und geduldig seid“. Aber man arbeite derzeit noch bei drei Songs an der Abmischung.

„Wir werden nicht schlafen gehen, bevor das Album draußen ist“. In sozialen Medien äußerten viele Anhänger Unverständnis für die erneute Verschiebung. Auf seinem neuen Studioalbum will sich der exzentrische Rapper mit seinem Glauben beschäftigen. „Ich bin in Diensten von Christus und mein Job ist es, das Evangelium zu verbreiten“, sagte West in der Radioshow „Beats 1“.

Der Ehemann von Kim Kardashian veranstaltet sei einiger Zeit an verschiedenen Orten Sonntags-Gottesdienste – eine Mischung aus Konzert und Predigt. Auch beim Coachella-Festival trat er in diesem Jahr damit auf. (APA/AFP)