Osttiroler Musiker wollen in Großbritannien landen

Von Catharina Oblasser

Lienz, Sillian, Wien – Vor drei Jahren haben sie in Wien zueinandergefunden: Der Lienzer Eugen Klammsteiner (28) und die beiden Sillianer Lukas Kofler und Mathias Grünauer (beide 26). Seither machen sie als Blossomers gemeinsam Musik: Lukas ist für Gitarre und Gesang verantwortlich, Mathias ist am Bass und Eugen sitzt an den Drums. Gesungen wird auf Englisch.

„Als Mathias und Lukas zum Studieren nach Wien gekommen sind, haben wir uns ein paar Mal zum Jammen getroffen“, erzählt Klammsteiner, der in der Bundeshauptstadt Schlagzeug auf Lehramt studiert. Schon bald wurde die Musik zu ihrem Fixpunkt. Songs wie „Conditional Love“ werden auf Streaming-Plattformen enthusiastisch kommentiert, Ende November bringen die drei Osttiroler ihre neue Single mit Video „pseudophilia“ heraus. Am 6. Dezember präsentieren Grünauer, Klammsteiner und Kofler ein neues Album mit sieben Nummern im „Kramladen“, einem Club im 16. Bezirk in Wien.

Die Bundeshauptstadt ist den Blossomers allerdings nicht genug. Ab März 2020 steht eine Österreich-Tournee auf dem Plan. Lienz wird dabei nicht angesteuert, bedauert Eugen Klammsteiner. „Es fehlt die geeignete Location für einen Auftritt.“

Ihre Karrierepläne führen die drei jungen Männer auch nach Großbritannien, denn zu diesem Land haben zwei von ihnen eine besondere Beziehung: Klammsteiner hat nach der Matura am Gymnasium Lienz ein Jahr als angehender Musiker in London verbracht, Kofler ist gerade dort, um den Masterabschluss für sein Musikstudium zu machen. Die Kontakte, die die Blossomers dadurch nach London haben, wollen sie für die Zukunft der Band nutzen.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

„Unsere Wurzeln haben wir in der Rockmusik“, beschreibt der 28-jährige Drummer. „Doch in letzter Zeit ist unsere Musik poppiger geworden.“ Der Name Blossomers, der mit Blüten und Blumen zu tun hat, hat sich eher durch Zufall ergeben, ist aber dann als passend erkannt worden und hängen geblieben. „Wir wollen das Rockige mit dem Schönen, das Harte mit ein bisschen Lieblichkeit verbinden“, schmunzelt Klammsteiner.