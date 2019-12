Letztes Update am Di, 03.12.2019 14:20

Beislcharme in großer Halle: Voodoo Jürgens präsentiert neues Album

Grauer Anzug, Schlaghose, weit offenes, lachsfarbenes Hemd: So hat Voodoo Jürgens, begleitet von seinem siebenköpfigen Ensemble „Ansa Panier“, das erste von zwei Konzerten in der Wiener Arena bestritten. Es war die Bewährungsprobe für den Austropop-Star, Beislcharme in eine ausverkaufte Halle zu bringen. Im Rahmen der Tour präsentiert der Liedermacher seine neue Platte „‘S klane Glücksspiel“.