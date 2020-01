Klassik von Paul Lewis: Elegant und geistreich

Innsbruck – Er ist ein Meister der feinen Nuancen, der technisch perfekt abgesicherten frischen Interpretation, die die Werke mit großer Klarheit häufig neu beleuchtet. Der Brite Paul Lewis gehört zu den führenden Pianisten der mittleren Generation und ist heuer die pianistische Zentralgestalt der Tiroler Festspiele Erl. Er spielt dort am Sonntag Beethoven und Schubert und am Montag Beethovens Diabelli-Variationen. Die standen auf dem Programm, als er vergangenen Mai bei Musik im Riesen den Klavierschwerpunkt eröffnete. Lewis war nicht zum ersten Mal beim Riesen und hat auch in Innsbruck konzertiert, es gibt also ein Wiederhören.

Auf seiner neuen CD von 2019 verbindet er Carl Maria von Webers 2. Klaviersonate op. 39 mit Franz Schuberts Sonate D 575, zwei 1816/17 zeitnah entstandene Kompositionen. Dass Schubert hier ziemlich gelöst agiert, degradiert Webers Werk nicht, das Lewis in seiner Art, sorgfältig, klug und ideenreich die Musik sprechen zu lassen, regelrecht aufschlüsselt. Bei Beethoven funktioniert das bei den fünf Klavierkonzerten, die Lewis im Sommer 2020 in Erl spielen wird, besser als bei den 32 Sonaten, die zwischen kantigem Drama und Klangzauber unendlich viele Haltungen einfordern. Die Sonaten, Konzerte und Diabelli-Variationen aus Lewis’ Händen sind rechtzeitig zum Beethoven-Jahr in einer 14-teiligen CD-Box vereint.

Eine nachzutragende Referenzeinspielung Lewis’ sind Joseph Haydns Sonaten Nr. 32, 40, 49 und 50. Das funkelt elegant und geistreich, unmittelbar und raffiniert als wunderbare Musik, die jede Langeweile, die diesen Werken so oft zuteil wird, Lügen straft. (u.st.)

Klassik Paul Lewis: Weber & Schubert. Sonatas und Joseph Haydn Sonaten. (beide: Harmonia Mundi). Live: Klavierabend (5.1., Beginn: 18 Uhr) und Klaviermatinee (6.1., Beginn: 11 Uhr) im Festspielhaus Erl.