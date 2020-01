Ein Millionenschatz von Stainer bis Stradivari in Händen der OeNB

Von Markus Schramek

Wien, Innsbruck – Die Oester­reichische Nationalbank (OeNB) hütet für die Republik eine Reihe von Schätzen: 280 Tonnen an Goldreserven beispielsweise. Doch auch in kultureller Hinsicht ist die Notenbank ein wichtiger Mitspieler. Genauer gesagt: Die OeNB lässt spielen. Auf hohem Niveau. 45 historische Streichinstrumente nennt die Bank aktuell ihr Eigen. Die guten Stücke sind samt und sonders an Musiker verliehen – und zwar unentgeltlich und dauerhaft, also nicht nur für den gelegentlichen Auftritt.