“Tommy“: Ein spätes (Bilder-)Buch über ein legendäres Album

Innsbruck – Die Bilderflut über televisionäre und soziale Kanäle kennt keine Gnade. Pling! Schon wieder buhlt ein Bildchen am Smartphone um Aufmerksamkeit, Halbwertszeit: zwei Augenblicke.

Welch Wohltat sind da bebilderte Bücher, die ein Verweilen ermöglichen, ein Tempo, das jeder selbst bestimmt. Der Hannibal Verlag bereichert den gedruckten Markt unverdrossen mit bunten Bänden über Heroen des Musikgeschäfts von einst und jetzt. Im Fall der Publikation „Tommy“ (176 Seiten, durchgehend bebildert, 25 Euro) ist es gar ein Rockgeviert von vorvorgestern: Das Buch zeichnet den Weg der britischen Band The Who nach, von den Anfängen in den 60ern bis zum aktuell noch amtierenden Duo, Sänger Roger Daltrey und Gitarrist Pete Townshend, beide heute jenseits der 70.

Der Untertitel liest sich sperrig, doch er umreißt ziemlich gut den Inhalt: „Stil, Zeitgeist, Musik und Vermächtnis der legendären Rockoper von The Who.“ Das angesprochene Großwerk „Tommy“, erschienen 1969 als Konzeptalbum und bis heute Gegenstand von allerlei Spekulationen, hat unbestritten eines hinterlassen: knackige Songs. „Pinball Wizard“, „I’m Free“, „We’re Not Gonna Take It“ zum Beispiel.

50 Jahre nach Erscheinen der Langrille kommt auch das Buch „Tommy“ authentisch herüber. Schließlich gestaltete Mit-Autor Mike McInnerney seinerzeit als Grafiker das Cover für das Album.

Als Hintergrundmusik zur Lektüre würde sich auch das Ende 2019 erschienene neue Album der Band, schlicht „WHO“ genannt, anbieten. Ein gelungenes Spätwerk so wie das Buch. (mark)