Bergdoktor Hans Sigl: „Auf einmal war ich Arzt“

In der Serie „Der Bergdoktor“ spielen Sie Dr. Martin Gruber. Ihre Fangemeinde ist riesig, zuletzt hatte die Serie über sieben Millionen Zuseher. Erstaunlich, die meisten Menschen gehen doch eigentlich nicht so gerne zum Arzt. Wie erklären Sie sich diese Begeisterung?

Die Gründe für die Beliebtheit dieser Serie sind vielfältig. Mit der Bergkulisse verbinden viele Menschen positive Gefühle, und es werden emotionale Geschichten aus einer Welt erzählt, in der es noch eine intakte Dorfgemeinschaft gibt. Im Zentrum steht Familie Gruber, die auch in schweren Zeiten zusammenhält. Das vermittelt eine Zuversicht, die viele Menschen in Zeiten wie diesen zu brauchen scheinen.

Und Dr. Martin Gruber hat keine überfüllten Wartezimmer ...

Dr. Martin Gruber ist ein empathischer Charakter. Das Leben seiner Patienten hat für ihn immer Vorrang. Dieser Wesenszug wird von seiner Familie respektiert. Ich tausche mich regelmäßig mit den Drehbuchautoren aus, und wir überlegen oft, ob wir uns mehr am realen Arztbetrieb orientieren sollen. Wenn ich dann aber von Ärzten lese, die viele ihrer Patienten persönlich kennen und sie rund um die Uhr betreuen, dann glaube ich wiederum, dass der Bergdoktor doch gar nicht so weit von der Realität entfernt ist.

Wie beschreiben Sie Ihre Fans?

Unsere Zielgruppe wird immer größer und vielfältiger. Die Menschen lieben und genießen die landschaftliche Kulisse. Die Serie beschreibt aber auch seltene Krankheitsbilder und wir bekommen oft Zuschriften von Zusehern. Dafür haben wir einen medizinischen Fachberater, der diese Anfragen beantwortet. Die Krankheitsgeschichten im Bergdoktor können natürlich nicht bis zuletzt auserzählt werden. Im Film braucht es ein fiktives Moment, das die Dramaturgie vorantreibt.

Hans Sigl Zur Person: Der Schauspieler und Kabarettist Hans Sigl wurde 1969 in Rottenmann in der Steiermark geboren. Seit 2008 verkörpert er Dr. Martin Gruber in der Serie „Der Bergdoktor".

Sie haben erst kürzlich wieder in Ellmau gedreht. Was wird sich im Leben von Dr. Gruber verändern?

Vielleicht muss man sein Lebensmodell irgendwann überdenken. Wohin seine Reise geht, ist noch ungewiss. Es bleibt jedenfalls spannend, wie sich das Leben von Dr. Martin Gruber weiterentwickelt. Überraschende Wendungen gibt es nicht nur im Leben, sondern auch im Film.

Demnächst werden Sie mit Ihrem Kabarett „Auf einmal war ich Arzt“ in Ellmau auftreten.

Ja, mein neues Kabarett ist eine humorvolle Reise durch das Leben eines Schauspielers. Natürlich wird dabei auch die Rolle des Bergdoktors reflektiert, weil es für mich natürlich ein Leben vor, während und nach dem Bergdoktor geben wird. Außerdem bietet das Kabarett mir die Gelegenheit, mich sozialkritisch zu äußern.

Was fasziniert Sie am Kabarett?

Ich finde das Improvisations-Theater reizvoll, weil jeder Abend anders verläuft. Im Kabarett kann man im Unterschied zur Schauspielerei seine eigenen Botschaften vermitteln.

Sie haben im Sommer den Thriller „Flucht durchs Höllental“ gedreht. Worum geht es in diesem Film?

Es geht um den Münchner Strafverteidiger Klaus Burg, der es mit der Mafia aufnehmen muss. Seine Tochter verschwindet auf mysteriöse Weise, er selbst wird des Mordes an ihr verdächtigt.

Spielen Sie lieber den Bergdoktor oder den Strafverteidiger?

Als Schauspieler muss man wandlungsfähig bleiben. Es fällt mir nicht schwer, in konträre Rollen zu schlüpfen. Es hat Spaß gemacht, in einem Krimi mitzuspielen. Es ist eine andere Art von Action, ein anderes Tempo.

Überraschenderweise sprechen Sie heute ziemlich gut Tirolerisch. Wie kommt das?

Mein Werdegang als Schauspieler hat am Tiroler Landestheater begonnen. In Innsbruck habe ich auch meinen Zivildienst absolviert. Die Stadt und auch der Tiroler Dialekt erwecken in mir vertraute Gefühle.

Das Interview führte Gerlinde Tamerl