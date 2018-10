Anastacia rockt zum Opening die Bühne in St. Anton

St. Anton am Arlberg — Die Skisaison steht kurz bevor, jetzt wurde bekannt, wer beim Ski-Opening in St. Anton am Arlberg auf der Bühne steht. Rockröhre Anastacia („I'm Outta Love") und Special-Guest Melanie C (Ex-Spice Girl) werden am 1. Dezember ihre größten Hits performen. Das Konzertgelände ist bei der Neuen Mittelschule. Tickets sind online und beim Tourismusverband St. Anton am Arlberg bereits erhältlich.

Zum Auftakt der neuen Skisaison findet das neu konzipierte Rennen „Catch me if you can — die Nacht der langen Schwünge" statt. Spätabends jagen am 29. November 222 Athleten mit Stirnlampen in Zweiergruppen bei einem kräftezehrenden Riesentorlauf über die berüchtigte Kandahar-Piste ins Tal, bevor am Freitagmorgen der Liftbetrieb für Besucher anläuft. (TT.com)