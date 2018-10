Neues Rennen zum Start in den Winter in St. Anton

Der Tourismusverband St. Anton hat das Programm zum Winterstart heuer überarbeitet. Die Tourismusregion startet unter dem Titel „Stanton Ski Open" in die Saison. Erstmals wird mit einem nächtlichen Skirennen eröffnet, das am Donnerstag, den 29. November, unter dem Motto „Catch me if you can — die Nacht der langen Schwünge" stattfindet. „Unser Ziel ist es, das Opening nicht nur musikalisch, sondern auch sportlich zu gestalten. Wie bei ?Der Weiße Rausch' möchten wir ein Event schaffen, das den Charme des Außergewöhnlichen ausstrahlt und sich mit den Jahren als Kult etabliert", verrät Martin Ebster, Direktor des Tourismusverbandes St. Anton am Arlberg.

Wie beim Rennen „Der Weiße Rausch" ist die Teilnehmerzahl limitiert. 222 Sportler können sich in einem Volks-Riesenslalom im direkten Vergleich messen. Gestartet wird im Ein-Minuten-Takt und in Zweier-Teams direkt aus der Valluga-Talstation heraus. Nach einem kurzen Anstieg, der auf Skiern bewältigt werden muss, duellieren sich die Teilnehmer auf einer 3,66 Kilometer langen Strecke in der Dunkelheit.

Wie in den letzten Jahren gibt es zum Auftakt ein Konzert. Dafür konnte man heuer Anastacia und Special Guest Melanie C nach St. Anton holen. (TT, mr)