Die Erfolgsgeschichte der Simpsons geht weiter

Von Philipp Schwartze

Bei den Rekorden der Simp­sons wird man fast gelb vor Neid: die am längsten laufende amerikanische Sitcom, die am längsten laufende Zeichentrickserie und die am längsten laufende Serie im Hauptabendprogramm. Erst im Frühjahr feierte man mit 636 Folgen zudem den Episoden-Rekord. Natürlich nicht, ohne dieses Ereignis in der 635. Folge mit einer Prise Selbst­ironie aufs Korn zu nehmen. Bart weist darauf hin, dass die übertroffene Western-Serie „Gunsmoke" neben 635 TV-Folgen auch 400 Radio-Episoden hatte.

Die Simpsons, das sind Hunderte Geschichten, in denen ohne ein enges Korsett aus Ansprüchen und Regeln (fast) alles möglich ist — ohne, dass die gelbe Familie ihren Widererkennungswert verliert. Neben Running Gags und billigen Lachern ist an vielen Punkten auch Kritik an Gesellschaft und Politik zu bemerken.

„Sie haben immer eine spezielle Stellung in der amerikanischen Kultur gehabt", sagt Christian Stenico vom Institut für Amerikastudien der Universität Innsbruck, der sich für die Wissenschaft mit US-Serien beschäftigt. „Bei den Simpsons gab es sehr früh Reaktionen von ganz hoher Stelle. Sie wurden etwa sowohl von Präsident Bush als auch von der First Lady Bush in Interviews erwähnt." Damals sagte Barbara Bush, die amerikanischen Familien sollten sich mehr an den Waltons (US-Familienserie) als an den Simpsons orientieren. Für die Schreiber der Simpsons ideal: In Person von Marge addressieren sie ihre Reaktion an die First Lady, die sich in der Folge hinsetzt und einen Entschuldigungsbrief an die Frau mit dem blauen Haarturm schreibt — einen besseren PR-Coup gibt es wohl nicht. Viele Promis hatten seitdem Gastauftritte in der Serie, manche leihen sogar ihre Originalstimme oder sehen es als Ehre, in Gelb von den Fernsehbildschirmen zu scheinen. „Mittlerweile sind die Simpsons eine richtige Institution. Aber es hat viele Eklats gegeben", erzählt Stenico, selbst Simpsons-Fan.

Rassismus in Springfield

Zuletzt war man in die Kritik geraten, weil die Darstellung von Apu, einem Inder, für Rassismusvorwürfe sorgte. Doch irgendwie hat die Serie bisher alles überstanden. Aber die kritischen Stimmen nehmen zu. Nicht allen schmeckt der gelbe Humor noch.

Im Internet wird viel Kritik an immer sinnloseren Handlungen, flachen Witzen und ausgelutschten Running Gags laut. Manche hoffen gar, die 30. Staffel möge die letzte sein, ehe man die Einwohner Springfields endlich in den Fernseh-Ruhestand schickt.

Die Simpsons scheinen mit ihren episodischen Erzählungen, bei denen vor und nach einer Folge alles bis auf wenige Ausnahmen wieder gleich ist, so gar nicht in die aktuellen Serientrends zu passen. „Es gibt grundsätzlich die Unterscheidung zwischen episodischem und seriellem Erzählen, wo jede Woche etwas Neues passiert. Der Trend geht zum seriellen Erzählen, wie ,Game of Thrones'", sagt Stenico.

Versteckte Hinweise

„Complex TV" tauft der Fernseh-Wissenschafter Jason Mittell das. „Serien, wo man wirklich aufmerksam schauen muss, weil es viele versteckte Hinweise gibt", erklärt Stenico. Zuseher-Bindung, weil jede Folge für die Erzählung wichtig ist.

Verstecke Hinweise und viele Anspielungen besitzen aber auch die Simpsons. „Sie schaffen es, trotz Cartoon nicht als reine Kinderserie gesehen zu werden", sagt Stenico. Die Macher der Zeichentrickserie nehmen sich zwischen den Fixpunkten auch große Freiheiten heraus. „Wenn in der Erzählung etwas von früheren Folgen relevant wird, können sie darauf zurückgreifen", sagt Stenico. So wird etwa oft von Homers Abenteuern erzählt.

Außerdem wird immer wieder Kritik einbezogen. Der geäußerte Simpsons-Überdruss wird etwa in einigen Folgen mit viel Selbst­ironie auf die Schippe genommen. Und auch vor ihrem Sender, Fox, machen sie nicht Halt — diese Erlaubnis steht sogar im Vertrag.

Wie lange Fox ihnen noch Platz gibt, ist nicht bekannt — bis 2019 steht die gelbe Zeichentrickserie noch beim Fernsehsender Fox unter Vertrag. Stenico, der selbst von den neueren Folgen nicht mehr so angetan ist, will ein baldiges Ende aber nicht prognostizieren. „Totgesagte leben länger, die Kritik gibt es seit den goldenen Zeiten der 10. Staffel." Und wenn sich jemand mit dem Tod auskennt, dann Homer und seine Familie, die dem Tod regelmäßig entrinnen.

Die Simpsons als Dauerschleife

Wann auch immer die letzte Episode mit Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie über die Flatscreens oder Laptopbildschirme flimmert, Produzent Al Jean hat einen Wunsch für das perfekte Simpsons-Ende: „Meine Idee für die letzte Episode: Es endet mit dem Weihnachtsfest — dem Anfang der ersten Folge. Die ganze Serie wie ein kontinuierlicher Kreis", twitterte er bereits im Jahr 2014. Und so warten Kritiker ungeduldig auf das Serien-Ende wie Kinder auf das Christkind, während die Fans der Kultserie sich über jede weitere Episode wie über ein Geschenk freuen.

Stenico, mit 32 Jahren nur etwas älter als die Simp­sons, will sich die 30. Staffel auf jeden Fall anschauen. In der Originalsprache Englisch natürlich, denn da entfalten sich die Wortwitze in voller Stärke und auf allen Ebenen.

Erste Folge (1989): Bereits 1985 soll Matt Groening „Die Simpsons" erfunden haben. Am 17. Dezember 1989 wird die erste Folge der Serie auf Fox gesendet, die Figuren waren damals noch gröber gezeichnet. Zuvor war die Familie Teil der „Tracey Ullman Show" (ab 1987.)

Erster Emmy-Award (1990): Die Simpsons bekamen 1990 für die Folge „Der schöne Jacques" den Emmy-Award als beste Zeichentrickserie unter einer Stunde. Mehr als 30 sind inzwischen bei fast 80 Nominierungen dazugekommen. Bei der Verleihung hatte die „gelbe Familie" einen kurzen TV-Auftritt.

Walk-of-Fame-Stern (2000): In vielen Episoden der Serie kommen Hollywood und der „Walk of Fame" vor. 2000 erhielten „Die Simpsons" in der echten Welt einen der begehrten Sterne, 2012 folgte ihr Schöpfer Matt Groening, 2015 Simpsons-Produzent James L. Brooks.

Episoden-Rekord (2018): Am 29. April dieses Jahres wurde die 636. Simpsons-Folge in den USA ausgestrahlt — US-Serien-Rekord, denn damit überholte man die Western-Serie „Gunsmoke", die 1975 nach 20 Jahren mit Folge 635 endete.

30. Staffel (2018): Im November 2016 wurde bekannt, dass die Heimat der Simpsons, der Fernsehsender Fox, eine 29 und 30 Staffel produzieren lässt. Ende September 2018 wurde in den USA mit der Ausstrahlung der 30. Staffel begonnen. Seit 1991 läuft die Serie im ORF.

Die Glaskugel der Simpsons: Die Schreiber der erfolgreichen Zeichentrick-Serie sind nicht nur nahe am Zeitgeschehen dran, sondern haben schon einige Ereignisse vorausgesagt, die dann tatsächlich so eingetreten sind. Prominente Beispiele: ein Tigerangriff auf Magier Roy von „Siegried und Roy" (1993), die Disney-Übernahme durch 21st Century Fox (1998), den Abhörskandal der NSA (2007) und Trump als US-Präsident (1999, 2010).