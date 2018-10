Gletscher, Geburtstage, Alpinmesse: Das ist los am Wochenende in Tirol

Innsbruck — Von Geburtstagen über Ski-Saison-Auftakte bis hin zum Hebstgenuss wird am vorletzten Oktober-Wochenende in Tirol nicht zu knapp gefeiert. Zum Bekämpfen des Katers empfiehlt sich am Sonntag dann ein ausgiebiger Brunch, Bummel durch die Alpinmesse oder Pistengaudi am Gletscher. Eine Auswahl der schönsten Events in Tirol.

Noch mehr Veranstaltungstipps gibt's auf https://events.tt.com/

Acht Jahre ,,Die Bäckerei" in Innsbruck (Freitag)

Die Kulturbackstube ,,Bäckerei" in der Dreiheiligenstraße lädt zu ihrem achtjährigen Bestehen zum Grand Geburtstagsfest. Bands (Baiba, Gomax und Spilif) und DJs (Daktari/Dabadox und One Man Club Scene) werden ab 20 Uhr im Veranstaltungsraum aufgeigen, im Café verlegt Toni Curtis vom Innkeller schon ab 19 Uhr gemütliche Vinyls. Sonst meist nicht anders möglich, geht die Party zu diesem Anlass sogar weit länger als bis 22 Uhr - dem gebührenden Feiern steht also nichts im Weg. Hungrige werden vom Team des Mittagstisch in der Bäckerei versorgt, Durstige kommen sowieso nicht zu kurz. Eintritt sind fünf Euro.

Im Rahmen des Geburtstagsfestes kann seit Montag außerdem die Ausstellung ,,Augenblicke" von Michael Santeler in der Bäckerei besucht werden. Die meist schwarzweißen Fotografien zeigen spontane Begegnungen, die zu eindrucksvollen Portraits führten, und sind im Gesamten eine Hommage an Innsbruck.

Multikulturelles Fest im Z6 in Innsbruck (Freitag)

Seit 25 Jahren ist der Verein Multikulturell ein interkultureller Bildungs- und Begegnungspunkt in Tirol. Gruppen, Vereine oder Einzelpersonen mit Migrations- oder Fluchterfahrung finden hier einen Raum für Fortbildung, Beratung, Projekte und ihre eigene persönliche Entwicklung. Dieses Jubiläum der Vielfalt soll diesen Freitag gefeiert werden: Der Verein lädt zu buntem Beisammensein mit multikulturellem Buffet, Live-Musik von 5s-Musik, einer Tanzeinlage der Albertini Dance Company, Tombola mit tollen Gewinnen und brasilianischer Capirinha-Bar. Das Fest startet um 19 Uhr, Eintritt sind nach eigenem Ermessen fünf, zehn oder 15 Euro.

Krimifest im Riesen in Wattens (Freitag)

Zum großen Abschluss des diesjährigen Krimifestes in Tirol findet am Freitag um 18.30 Uhr eine Krimi-Tour durch die Swarovski Kristallwelten statt. Auf der Reise durch das Reich des Riesen werden die drei Krimi-Autoren Simone Buchholz, Christine Brand und Thomas Baum lesen. Für die maximal 50 Teilnehmer gibt es neben viel Spannung auch Getränke und Fingerfood. Der Preis liegt bei 29 Euro pro Person, anmelden kann man sich unter der Nummer 05224/51080. Am Abend um 20 Uhr wird in der Buchhandlung Haymon in Innsbruck zum Finale noch der Österreichische Krimipreis verliehen, im Anschluss liest der Preisträger. Der Eintritt dazu ist frei.

Zum Abschluss des Krimifestes Tirol wird der Riese der Kristallwelten zum Schauplatz. - Swarovski Kristallwelten

,,Die Perle Anna" im Volkstheater Axams (Freitag und Sonntag)

Das Tiroler Ehepaar Bernhard und Claudia lebt mit seiner Haushälterin Anna beruflich in Wien. Der Hausherr hat ein süßes Geheimnis — und schickt sich dafür selbst auf Dienstreise, seine Gattin zu ihrer Mutter und die ,,Hausperle" Anna zu ihrer Schwester. Er glaubt, zu Hause ,,sturmfrei" zu haben, während plötzlich auch seine Frau das vermeintlich leerstehende Haus mit ihrem Geliebten nutzen will — und dann auch noch Anna mit dem Geld für die Fahrkarte Besseres anzufangen weiß, als zu ihrer Schwester zu fahren. Ein ziemliches Chaos droht sich zu entwickeln, aber dank der gewitzten Haushälterin bleibt die ehelichen Katastrophe aus. Die Komödie in drei Akten von Marc Camoletti, bearbeitet von Hans Klotz, feiert am Freitag um 20 Uhr Premiere im Volkstheater in Axams, eine weitere Vorstellung gibt es am Sonntag um 18 Uhr.

Nordkette-Herbst-Genuss-Fest (Freitag, Samstag, Sonntag)

Auch dieses Wochenende lässt sich der goldene Herbst auf der 1905 Metern hoch gelegenen Seegrube mit Innsbruck zu Füßen beim Herbst-Genuss-Fest genießen. Besucher werden mit herbstlichem Kulinarium und Bier-Spezialitäten verwöhnt und bekommen traditionelle Live-Musik zu hören. Auch ein kleiner Markt mit heimischen Produkten sowie ein Kinderprogramm wird geboten. Das Fest findet am Freitag von 18 bis 23 Uhr statt, die Seegrubenbahn verkehrt dafür verlängert bis 23.30 Uhr. Am Samstag und Sonntag geht es von 11 bis 17.30 Uhr — bei jedem Wetter — weiter. Das Freizeitticket Tirol ist gültig.



Stubai Premiere am Stubaier Gletscher (Freitag, Samstag, Sonntag)

Im Funpark Stubai Zoo am Stubaier Gletscher beginnt mit der 10. Auflage der Stubai Premiere die Snowboard- und Freeski-Saison. Auch 2018 werden dazu jede Menge Sessions, Coachings und Contests geboten. Im Brandsaloon an der Gamsgarten-Bergstation kann wieder das neueste Equipment von über 40 Marken für die beginnende Saison kostenlos getestet werden. Geplant sind außerdem wieder Contests und Coachings für alle Nachwuchs-Shredder. Für das Nightlife-Entertainment sorgen am Freitag- und Samstagabend Partys an mehreren Locations: Im Dorfpub in Neustift startet am Freitag um 21 Uhr die Opening Party mit dem Soundsystem BAMBOOZE (DJ Montaro & DJ T-Rex). Am Samstag findet dort um 21 Uhr die Premiere des Films „Focus" von Salomon Snowboards statt, bevor „DJ Busy Fingaz" die Wände zum Wackeln bringt. In der neuen Party-Location Airparc-Stubay in Telfs geben ab 21 Uhr Mad Simon & Big Belly Boi, DJ Shure und DJ Smart Gas. Ein gratis Shuttle Bus fährt alle 12 Minuten zwischen den verschiedenen Party-Orten hin und her.

Der Snowpark am Stubaier Gletscher ist Trainingsplatz für Snowboarder und Freeskier. - Stubaier Gletscher

Zehn Jahre Bar Moustache: About Legends and Unicorns (Freitag, Samstag, Sonntag)

2008 gab es nur einen Kellner, wenige einsame Gäste mit nur einem Drink und den einsamen Toto Africa, der nur einen Song spielte. Nach zehn Jahren sind daraus 30 Kellner geworden, unzählig viele Gäste mit durchschnittlich 111 verschiedenen Drinks und viele verschiedene Künstler, die dort schon aufgetreten sind. Das Moustache in der Badgasse in der Innsbrucker Altstadt feiert schon seit Dienstag und noch das ganze Wochenende sein zehnjähriges Jubiläum. Dazu werden am Freitag- und Samstagabend alle Kellner, die in den letzten Jahren im Moustache gearbeitet haben, hinter und vor der Bar stehen um mit den Gästen anzustoßen. Laune machen außerdem DJ Guzzy Muzzy, Smalles Disco on Earth, Destiny Dave und viele mehr. Zum Erholen gibt's am Sonntag ab 10 Uhr vormittags der legendäre Anti-Hangover-Brunch und zum Wieder-Anregen der grauen Zellen ein Special Pub Quiz Genius.

Vor zehn Jahren wurde das Café Moustache in der Badgasse eröffnet. - Moustache

Ski & Show: Saisonstart am Pitztaler Gletscher (Samstag und Sonntag)

Mit einem zweitägigen Gletscherfest auf bis zu 3440 Metern wird der Start in die Wintersaison am Pitztaler Gletscher gefeiert. Zum Ski- und Show-Programm gehört tagsüber ein Testival mit dem neuesten Wintersport-Equipment sowie Live-Musik von den „Ötztaler Alpentornados". Zum Sonnenuntergang verlagert sich das Treiben dann ins Café 3.440, dem höchstgelegenen Lokal Österreichs. Ab 16 Uhr sorgt dort Maria Kofler mit ihrem Saxophon für die klangliche Untermalung. Im Anschluss erleuchtet eine Flugshow den Himmel über dem Gletscher, bevor als Höhepunkt ein Feuerwerk folgt. Am Sonntag steht Frühschoppen mit Live-Musik auf dem Programm.

Am Pitztaler Gletscher geht die Wintersaison los. - Pitztaler Gletscher

25 Jahre ,,Tom Turbo" im TV (Samstag und Sonntag)

Nicht weniger als 111 Tricks hat Tom Turbo, Thomas Brezinas detektivisch veranlagtes Fahrrad, auf Lager. Neben der gleichnamigen Buchreihe sorgt der Erfolgsautor damit auch seit mittlerweile 25 Jahren für Spannung im Fernsehen. Die erste Folge von ,,Tom Turbo" ging am 17. September 1993 im ORF auf Sendung, am Samstag wird das Jubiläum nun ausführlich gefeiert. 407 Episoden der Krimiserie für Nachwuchsdetektive wurden bisher produziert, neun davon werden ab 9 Uhr auf ORF eins erneut gezeigt. Auch Brezina selbst blickt mit einigen Gaststars und Prominenten auf die vergangenen 25 Jahre zurück, immerhin standen so große Namen wie Cornelius Obonya, Dagmar Koller oder Ingrid Thurnher für das Format vor der Kamera. Am Sonntag gibt es schließlich um 9.40 Uhr den Film ,,Tom Turbo - Von 0 auf 111" zu sehen.

Brezinas "Tom Turbo" feiert seinen 25. Geburtstag. - wikipedia/de:Benutzer:Elisabeth6

Alpinmesse 2018 in Innsbruck (Samstag und Sonntag)

Das Mekka für Alpinisten, Bergführer, Mitglieder von Rettungsorganisationen, Sportartikelhersteller und alle Bergsportbegeisterten öffnet seine Pforten dieses Wochenende: Auf der Alpinmesse in der Messe Innsbruck (Eingang Ost) können sich Besucher über die neuesten Produkte informieren, Workshops besuchen und an Vorträgen teilnehmen. Zu den fixen Hauptanziehungspunkten gehören heuer neben dem Alpinforum (am Samstag von 13 bis 17 Uhr) die Multivisions-, Impuls- und Lawinenvorträge sowie zahlreiche kostenlose Workshops zu diversen alpinen Themen. Mit ihrer Eintrittskarte können Besucher an Trainings und Übungen teilnehmen, darunter zum Beispiel ein Trailrunning-Workshop für Technik und Mindset, Notfallübungen im Gebirge, die Verwendung des GPS am Smartphone oder das Faszientraining für Bergsportler. Alle Infos zum Programm gibt's hier. (anl)

Auf der Alpinmesse gibt es alles, was Bergbegeisterte so brauchen. - Alpinmesse/Simon Rainer