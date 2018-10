Kulturbande lädt zur Jubiläumsfeier

Hopfgarten i. Br – Genau vor zwei Jahren nahm die Kulturbande in Hopfgarten ihre Arbeit auf, um der Szene im Unterland ihren Stempel aufzusetzen. Mannigfaltig sollte das Programm sein, frech und trotzdem qualitativ hochwertig. So wurde im Oktober 2016 ein Event geschaffen, welcher so umfangreich war, dass man Unterhaltung für drei Abenden bieten hätte können. Kulinarische Köstlichkeiten wurden von der Hausmannskost-Crew auf Schallplatten serviert, dazu gab es eine Freeridefilm-Premiere, DJs und natürlich den Nino aus Wien.

In diesen zwei Jahren gab es Lesungen mit Thomas Raab, Bernhard Aichner und das Krimifest Tirol. Die Herren Stermann & Grissemann präsentierten ihr Programm in Hopfgarten und die phänomenale Band Leyya brachte die Gäste auf den Dancefloor. Weil die Kulturbande auch dem Traubensaft nicht abgewandt ist, wurde auch zweimal erfolgreich das Weinfest am Marktplatz zelebriert.

Die Kulturbande feiert ihr Zwei-Jahres-Jubiläum und lädt mit einem umfangreichen Programm am 25. Oktober ab 20 Uhr in das Sport­resort Hohe Salve in Hopfgarten ein. Auf der Speisekarte steht: Filmpremier­e „Karakorum – auf Skiern ins Ungewisse“ (Freeridefilm presented by Lenscape, bergwelten.com): Der Film dreht sich um ein schwieriges und außergewöhnliches Vorhaben. Vier Tiroler Alpinisten, Stefan Ager, Martin Sieberer, Andreas Gumpenberger, alle drei aus der Region, und Thomas Gaisbacher begeben sich auf eine gefährliche Mission: die Befahrung der 1500 Meter hohen und bis zu 55 Grad steilen Nordostwand des Shimsal Whitehorn (6300 m) im Norden von Pakistan. Dieser Film wird erstmalig ausgestrahlt.

Weiter steht ein Konzert von Yukno (Indie-Pop aus Österreich) auf dem Programm. Das kann man sich nicht entgehen lassen, die Jungs von Yukno (mit stummem K) sind überall unterwegs – Hamburg, Luzern, Nürnberg, Würzburg, Wien, Berlin und auch in Hopfgarten.

Und noch eine Premier­e verspricht der Abend. Die einmalig­e Livesession von Leyya in der Pfarrkirche Hopfgarte­n wurde mitgeschnitten und auf Video gebannt. Der Dom im Brixental als Gastgeber demonstriert dabei für eine „take me to church-Session“ seine barocke Pracht.

Zwei ganz besondere Sportler aus Hopfgarten sind auch mit dabei. Thomas Farbmacher und Dominik Salcher präsentieren exklusives Videomaterial und einen Rückblick auf ihre außergewöhnlichen Leistungen.

Das Warm-up: VZI mit einer Live-Looping-Session und kulinarisch­e Köstlichkeiten aus der Hotelküche. Tickets für den Abend gibt es überall, wo es Ö-Ticket gibt. (TT)