Rebecca Horner: „Ich zweifle viel an mir selbst“

Mit sechs Jahren begeisterte Rebecca Horner ganz Österreich als Samantha in „Mein Opa ist der Beste“ und wurde zum Kinderstar. Trotz des frühen Erfolgs kehrte sie der Schauspielerei noch als Kind den Rücken. Sie wusste: Ihr Leben ist der Tanz. Vor eineinhalb Jahren wurde sie zur Solo-Tänzerin an der Wiener Staatsoper ernannt.

Sie haben als Mädchen Otto Schenks Enkelin im Film gespielt. Wie kamen Sie zu der Rolle?

Ich war im Wiener Tanzforum – heute „Performing Center Austria“ – im Kinderballett, weil ich immer schon gerne getanzt habe. Eines Tages wurde meine Mutter von einer Agentur angesprochen, weil sie ein Mädchen mit dunkler Haut gesucht haben. Eigentlich wollten sie ein achtjähriges Mädchen – ich war erst sechs. Am Ende haben sie mich doch genommen. Da ich nichts zu verlieren hatte, wollte ich es unbedingt ausprobieren.

Bereits im Alter von sechs Jahren begann die Schauspielkarriere von Rebecca Horner (geboren 1989), als sie Otto Schenks Enkelin Samantha in „Mein Opa ist der Beste“ und „Mein Opa und die 13 Stühle“ (l.) spielte. - ORF/WTS Film

Wie sind Sie als Kind mit dem Ruhm umgegangen?

Mir war zuerst gar nicht bewusst, dass mich die Leute auf der Straße erkennen. Ich wollte ganz normal in die Schule gehen und mit meinen Freunden Zeit verbringen. Ich war aber teilweise schon überfordert, wenn mich Leute angesprochen haben, die ich noch nie gesehen habe.

Was denken Sie heute, wenn Sie die alten Filme sehen?

Ich finde sie lustig. Es gab aber eine Zeit, da war mir das wahnsinnig unangenehm. Das war, als ich mich für das Ballett entschieden habe. Ich wollte mich selbst finden, deshalb wollte ich die Fernsehgeschichte hinter mir lassen und mich einfach nur auf das Tanzen konzentrieren. Ich hatte das Gefühl, das andere Kapitel abschließen zu müssen.

Es hat dann auch lange Zeit gebraucht, bis ich wieder darüber reden wollte – ohne dass mir etwas Schlimmes widerfahren wäre. Erst mit 18 habe ich mir die Filme wieder angesehen. Vorher waren sie mir zu peinlich. Jetzt verstehe ich gar nicht mehr, warum: Das war unsinnig, es war eine schöne Zeit!

Waren Sie ein so genanntes Hochleistungskind?

Das Wort „Hochleistung“ hat immer einen bitteren Beigeschmack – als wäre man dahin gedrängt worden. Das habe ich nie so empfunden. Vielmehr habe ich die Filmerei als nette Beschäftigung in den Ferien in Erinnerung. Meine Mutter hat mich auch nie zu etwas gedrängt.

Auch nicht zum Tanzen?

Überhaupt nicht. Im Gegenteil: Es war für sie eine Überraschung, dass ich mich fürs Ballett entschieden habe. Sie dachte, sie lebt mir das Singen vor, denn sie selbst hat im Staatsopernchor gesungen.

Wie war der Schritt von der Ballettschülerin zur professionellen Tänzerin mit 18 Jahren für Sie?

Hart. Ich war eingeschüchtert zwischen all den erfahrenen Tänzern. Manche kommen ja aus der Schule raus und sind mit 18 Jahren schon fertige Tänzer. Das war bei mir nicht so. Ich war zwar an meinem Ziel angekommen, aber fühlte mich ein wenig verloren.

Im Anschluss an ihre Ausbildung an der Ballettschule der Wiener Staatsoper wurde Horner 2007 verpflichtet. 2017 wurde sie zur Solotänzerin ernannt. - ORF

Dann kam Ihre Tochter Ruby ...

Ja. Die Schwangerschaft hat mir sehr geholfen, zu mir zu finden. Sie hat mir die Augen geöffnet und meine Einstellung zu meinem Job und zu mir sehr verändert. Natürlich war es danach schwierig, wieder in den Beruf als Tänzerin zurückzukommen, nachdem sich der Körper so verändert hat. Aber nach zwei Monaten kann er sich auf einmal wieder erinnern und es läuft.

Sie sind privat mit dem Choreografen und Balletttänzer Andrey Kaydanovskiy zusammen – ist Ruby mit Ballettschuhen auf die Welt gekommen?

Nein! Ich habe den großen Wunsch, dass Ruby wie ich etwas findet, für das sie eine Leidenschaft entwickelt. Das möchte ich ihr ermöglichen – egal, ob in der Kunst, im Sport oder in ganz etwas anderem. Mir ist ganz wichtig, dass sie die ganze Bandbreite sieht, um überall hineinzuschnuppern.

Auch ins Ballett?

Ruby weiß genau, was sie will und was nicht, und das ist gut. Sie hat uns ein Jahr lang damit bearbeitet, dass sie Ballett tanzen will, Als sie vier war, haben wir gesagt o.­k. Es hat ihr Freude gemacht und sie hat weiter getanzt.

Inzwischen hat sie zum Turnen gewechselt und siehe da, das ist jetzt für sie das Beste, was es gibt! Außerdem singt sie sehr gern und ist in ihrer Schule im Chor. Das ist toll, denn Bewegung und Musik spielen eine große Rolle in unserem Leben. Und so muss ich sie zu nichts drängen.

Sie sind gerade mit dem zweiten Kind schwanger. Haben Sie danach noch einen Job?

Ja, da habe ich es als Solistin gut. Wenn ich wieder zurückkomme, dann hat mir niemand meinen Platz unter den 24 Schwänen weggenommen. Ich komme zurück und habe meinen Platz. Als Solistin bist du ohnehin nicht in jedem Ballett, weil du nicht in jedes passt.

Hat Ihre Hautfarbe je eine Rolle gespielt?

Nein. Ich glaube, ich habe es nie gemocht, mich als anders zu präsentieren oder zu empfinden. Ich zweifle viel an mir selbst und bin selbstkritisch und hatte natürlich auch die Gedanken, dass ich anders bin, weil ich anders aussehe.

Nach außen habe ich das aber nie gezeigt, dafür sah ich auch nie einen Grund.

Genau diese Sachen machen aber auch Probleme. Es sind nicht immer die anderen, die Probleme machen. Man kann das auch von sich aus initiieren.

Das Interview führte Evelin Stark