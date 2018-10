Alpinmesse in Innsbruck: Für die Berge gerüstet sein

Von Deborah Darnhofer

Innsbruck – Sonne satt, blauer Himmel, warme Temperaturen: Für Bergsportbegeisterte war es am Wochenende eigentlich zu schön, um drinnen zu bleiben. Doch wenn die Alpinmesse in Innsbruck lockt, machen die Liebhaber des alpinen Außensports eine Ausnahme.

Sie pilgerten am Wochenende zahlreich zum Messegelände. In den Gängen drängelten sich die Neugierigen, um die neuesten Entwicklungen im Bergsportbereich zu erleben. „Wir möchten Informationen zu den neuesten Tourenski einholen. Die Messe bietet einen großen Einblick“, meinten Karlheinz Waldhart und sein Sohn Patrick aus Silz. Österreichs größte Bergsportmesse bot nicht nur Produktneuheiten. Vorträge und Workshops – vom richtigen „Wachseln“ über Reise- und Kletterberichte bis hin zu Erste-Hilfe-Kursen – waren ebenfalls gut besucht. Mittels so genannter „Virtual-Reality“-Brillen konnten Besucher auf einigen Messeständen auch virtuell in die Bergwelten eintauchen.

Für Sucheinsätze im unwegsamen Gelände wurde ein neues Radarsystem vorgestellt. Seit zwei Wochen sind die Stützpunkte der Flugpolizei in Tirol, Vorarlberg, der Steiermark und Oberösterreich mit speziellen Hubschrauber-Detektoren ausgestattet. Haben Vermisste oder Verschüttete einen von der schwedischen Firma „Recco“ entwickelten Reflektor bei sich, können sie damit aus der Luft „einfacher und schneller“ geortet werden, erklärte Jürgen Albrecht, Chefinspektor der Flugpolizei Vorarlberg auf der Messe.

Der vier Gramm leichte Reflektorstreifen benötigt keine Batterie und ist von 200 internationalen Ausrüstern in einigen ausgewählten Helmen, Schuhen und Bekleidungsstücken bereits eingenäht. Einzelne Anhänger sind ebenfalls erhältlich – u. a. bei der Tiroler Bergrettung.

Deren Geschäftsführer Peter Veider betont allerdings: „Bei aller Technik-Liebe, die Sicherheit fängt im Kopf an.“ Skitourenrouten gehören für ihn „so defensiv wie möglich“ geplant, damit es erst gar nicht zu Sucheinsätzen kommt. Jedes Jahr werden in Österreich im freien Gelände im Durchschnitt rund 600 Personen als vermisst gemeldet.

„Recco“-Geschäftsführer Fredrik Steinwall (l.), Peter Veider von der Tiroler Bergrettung und Jürgen Albrecht, Chefinspektor der Flugpolizei Vorarlberg (r.), präsentierten ein neues Suchinstrument. - Vanessa Rachlé / TT