Zeitreise im alten Schafstall

Von Philipp Schwartze

Schmirn – Die Straße schlängelt sich durch das Schmirntal, führt hinter dem Ort Schmirn durch eine Lawinenschutzgalerie und findet in Kasern ihr jähes Ende. Es wirkt wie das Ende der Welt. Viele Menschen verirren sich nicht hierher. Die hintersten drei Häuser, in denen Touristen in völliger Abgeschiedenheit ihre Ferien verbringen, sind das letzte bisschen Zivilisation.

Doch erst wer sie umrundet und in den Schafstall auf ihrer Rückseite schaut, entdeckt Ernst Jeneweins großen Stolz: So weit das Auge reicht, erstrecken sich alte hölzerne Werkzeuge, jedes von ihnen fein säuberlich mit einem weißen Zettel beschriftet. „Am Anfang habe ich nur einige alte Sachen hier gelagert, dann ist eins zum anderen gekommen“, sagt der 66-jährige Schmirner mit Hut, seine Augen strahlen dabei.

Im Ausstellungsraum werfen in Wagenrädern eingefasste Glühbirnen Licht auf die Schätze, alle Geräte sind feinsäuberlich nach Berufsgruppen zusammengestellt, das meiste kommt aus der Region. „Ich hab’ einige Male umräumen müssen“, lacht der Pensionist und Perfektionist.

Der alte Schafstall dient jetzt als Ausstellungsraum. - Thomas Boehm / TT

Das Dach musste neu gedeckt, Strom- und Kanalleitungen gelegt werden. „Selbst im Winter, bei Schnee, bin ich am Anfang hier rauf, um alles einzurichten“, erzählt Jenewein, der in Schmirn jenseits der Lawinengalerie wohnt.

Viele der alten Geräte – wie viele es sind, kann er selbst nicht mehr beziffern – wie Zuggeschirr, Getreidesiebe und alte Mistwagen kennt der ehemalige Bahnmitarbeiter noch aus seiner Kindheit. „Meine Eltern hatten einen Hof, ich habe dort immer gerne mitgearbeitet“, sagt er und erklärt ausführlich jedes einzelne Sammlungsstück. Einige stammen vom elterlichen Hof, inzwischen ist Jenewein aber ortsbekannt. „Wenn jemand alte Sachen hat, gibt er sie mir.“

Von der körperlichen Arbeit zeugen noch Seile und Zugtier-Geschirr - Thomas Boehm / TT

Ausgestopfte Tiere eines Präparators aus dem Schmirntal treffen hier auf den alten Webstuhl von Jeneweins Vater. „Das ist noch gar nicht so lange her, da wurde er noch verwendet. Gerade für Kinder und Jugendliche ist die Sammlung interessant, die kennen das nicht mehr.“ Wie zum Beweis zeigt er auf die alten Bäckerutensilien. „,Schau, da wird Pizza gemacht, haben Schüler gesagt“, lacht er. Holzöfen kennt man heute eben aus der Pizzeria statt aus der eigenen Küche.

„Inzwischen habe ich, glaub’ ich, alles, was es gibt.“ Die alten Sachen lösen bei ihm auch einen großen Wunsch aus. „Ich würde gerne für ein paar Tage 100 Jahre zurückreisen, um zu sehen, wie das war.“ Zurückkehren ins Hier und Heute will er danach aber unbedingt. „Wenn man die Werkzeuge so sieht, kann man sich schon vorstellen, wie anstrengend das früher war. Da lebten zwar auch viele Menschen auf dem Hof, wie Knechte und Dirnen. Aber alt geworden sind die nicht und Hobbys und ein Fitness-Studio brauchten die abends auch nicht mehr.“

Seit sieben Jahren kann man die private Ausstellung besichtigen, wenn Jenewein gerade da ist. Im Winter ist sie allerdings geschlossen, denn Schnee wird hier nicht geräumt. Viele Besucher kommen ohnehin nicht vorbei. Das aber ist Jenewein nur recht. „Man hat mich schon gefragt, ob wir nicht ein offizielles Museum daraus machen können. Dann muss ich ja immer da sein, aber ich geh so gern Wandern oder auf Skitouren“, sagt der Sammler vor dem Stall mit Blick Richtung Hintertux. „Das hier ist ein Paradies, so ruhig. Früher sind sie da mit den Tieren hinauf.“ Eine Zeitreise ist bei Jenewein nie weit entfernt.