Lärchen-Zapfen für die Zukunft zupfen

Von Philipp Schwartze

In bis zu 33 Metern Höhe pflücken die Arbeiter Lärchenzapfen. - Foto TT / Rudy De Moor

Schon von der Ötztalstraße aus ist kurz vor Längenfeld, bei Espan, ein gigantischer Kran am Waldrand zu entdecken. Der ausgefahrene Ausleger verschwindet unterhalb der Baumkrone einer rund 40 Meter hohen Lärche. Die Äste bewegen sich, obwohl kein Lüftchen weht. Erst von der Forstzufahrt aus, direkt unterhalb der Lärchenbaumgruppe, ist der gelbe Korb mit den zwei winzig wirkenden Menschen zu erkennen.

Wie zwei Eichhörnchen zupfen sie die Zapfen von den Ästen und stecken sie – känguruähnlich – in den Beutel ihrer Schürzen.

„Geht’s noch höher?“, ruft einer der beiden Männer zum Kranfahrer hinunter und deutet mit den Armen. Die beiden Arbeiter im Korb strecken sich nun nach höheren Ästen. „Zwei Meter geht noch, dann ist’s vorbei“, prophezeit Jürgen Kuen (36), der von der Landesforstabteilung mit seinem Kran bestellt wurde. Zwei Tage lang zupfen die beiden Mitarbeiter des Landesforstgartens Stams im Akkord Lärchenzapfen von den Bäumen. 50 Kilogramm der kleinen runden Zapfen kommen am Ende eines Tages im Durchschnitt zusammen, feinsäuberlich gesammelt in Kartoffelsäcken.

Höher geht es kurz darauf nicht mehr. Die Baumkronen sind selbst für den 33-Meter-Kran zu hoch, wie Kuen mit respektvollem Blick meint. Dann lässt er den Korb mit Arbeitern und Zapfen zum Boden schweben. Helmut „Helli“ Grill (53) lacht ihnen schon aus fünf Metern Höhe entgegen, scherzt und schlängelt sich gut gelaunt aus dem Korb. „Heut geht’s gut, heute geht’s schnell“, sagt er vergnügt, während er die Schürze mit dem Zapfenbeutel abnimmt. Es sind besonders viele an den Ästen, das gleicht die zwangsweise vernachlässigten letzten Meter in der Baumkrone aus.

Die Zapfen werden am Boden in Kartoffelsäcken gesammelt. - Foto TT / Rudy De Moor

Es ist bereits der zweite Baum, den Grill heute mit seinem jungen Kollegen Philip Krautgasser (23) an diesem noch schattigen Morgen abgeerntet hat. „Wie viel wir schaffen und wie lange wir brauchen, ist vorher schwer zu sagen, dass hängt sehr davon ab, wie leicht die Zapfen abgehen“, meint Krautgasser.

Vom Winde verweht

Deutlich mehr Schwierigkeiten hatten die beiden Forstgartenarbeiter in der Vorwoche am Hohen Burgstall in den Stubaier Alpen. „Da sind wir in den Föhn geraten, das war ein bissl schwierig“, untertreibt der Flaurlinger „Helli“ Grill. Höhenangst darf man in diesem besonderen Einsatz als Forstgartenarbeiter nicht haben – seekrank sollte man auch nicht werden. „Mir tut das nix, aber ihm schon ein bisschen“, sagt Grill mit Blick zu Krautgasser.

Philip Krautgasser (l.) und Helmut Grill im Kran-Korb. - Foto TT / Rudy De Moor

An diesem Tag aber weht kaum ein Lüftchen und der junge Forstarbeiter steigt geschwind aus dem Korb. „Das ist ein Erlebnis, mal eine Abwechslung“, sagt er dann. „Am Burgstall sind wir richtig steil raufgefahren, da schaut man dann schon runter, oh – 33 Meter ist hoch“, grinst­ er. Für die Zapfen beginnt am Boden angekommen erst die große Reise.

Dem Korb entstiegen, laden die beiden die Zapfen in den Säcken ab, ehe sie zum nächsten Baum hinauffahren. „Die Zapfen kommen dann nach Osttirol, dort werden sie aufbereitet“, sagt Grill. „Das ist ein Kreislauf: Zapfen sammeln, aufbereiten, aufziehen, anpflanzen und wachsen lassen. Dann beginnt’s von vorn.“

Schläge für die Zapfen

Aufbereitung ist ein nettes Wort, doch den Zapfen geht es nun an die Samen. Im Osttiroler Forstgarten Nikolsdorf wird mit den Zapfen nicht gerade zimperlich umgesprungen, sie werden in eine Trommel gefüllt und geschlagen. „Dort werden nicht nur die Zapfen von den Samen getrennt, sondern auch von den Samenbehältern“, erklärt Christian Annewanter von der Tiroler Landesforstorganisation. Am Ende wird bei Lärchenzapfen nur aus fünf bis sechs Prozent Saatgut. „Deshalb brauchen wir Hunderte Kilogramm Zapfen. Aus einem Kilogramm Saatgut entstehen rund 30.000 Pflanzen.“

Aktionen wie in Espan sind allerdings sehr selten. „Zapfen werden nur in besonderen Jahren geerntet, den so genannten Mastjahren“, sagt Annewanter. In diesen speziellen Jahren tragen alle Bäume Zapfen. Je nach Höhe ist das Intervall unterschiedlich. „Im Gebirge kommt das alle zehn Jahre vor, in niedrigeren Gebieten öfter.“ Weil es an unterschiedliche Höhen und Gebiete angepasste Lärchen gibt, kann man in Tirol aber keine Samen aus anderen Bundesländern zum Aufforsten verwenden. „Ich kann keinen Baum aus Niederösterreich hierherbringen, der kommt mit den Temperaturen, etwa mit dem Frost, nicht zurecht, dem wäre zu kalt“, erklärt Anne­wanter. So schnell funktioniert auch keine Anpassung. „Wenn Sie in Afrika leben, ändern sich Ihre Gene ja auch nicht sofort.“

Die immer wärmeren Temperaturen durch den Klimawandel würde man bei den Lärchen derzeit noch nicht merken.

Die besten Bäume als Spender

Gepflückt werden die Zapfen nur aus besonderen Gebieten. „Das sind anerkannte Saatgutbestände, die sind optisch und qualitativ hervorragend. Dafür gibt es eigene Bescheide.“ Die Hoffnung: Aus den Samen neue, gutwachsende Bäume zu bekommen, die bereits ideal an ihren Standort angepasst sind.

Unter Umständen wachsen sie dann bald dort, wo sich Grill und Krautgasser gerade mit ihrem Korb dem nächsten Baum nähern. Ihr Lufteinsatz für die Zapfenernte ist noch seltener als die Ernte selbst. „Normalerweise werden geschlägerte Bäume beerntet“, sagt Annewanter. Doch dieses Jahr gibt es in Tirol viel Schadholz, weshalb die Sägewerke sich mit Holz aus dem benachbarten Ausland eingedeckt haben. „Da überlegt es sich ein Forstbesitzer zweimal, ob er heuer schlägert.“

Deshalb kommen die beiden Forstgartenarbeiter auch zu ihrem Höhenflug. „Ein Traum. Traumwetter, kein Wind“, sagt Helli. Die Lärche ist der letzte Baum, der geerntet wird. „Zirbe, Tanne und Fichte hatten wir schon, heuer ist alles drei Wochen früher dran“, spricht er den Rekordsommer an. Parallel zu den beiden sind Kolleginnen in Mieders im Stubaital auf Zapfen-Beutezug. „Dort sind die Bäume aber umgeschnitten worden.“ Am folgenden Tag werden sie ein letztes Mal in den Korb von Kranführer Kuen steigen, um möglichst viele Zapfen zu ernten.

Rekord-Ernte nach Rekordjahr

Die Bäume tragen heuer in Rekordzahl. „Zirbe war eine sehr gute Ernte, bei der Tanne hatten wir ein Jahr wie noch nie. Die Fichtenernte war zwar weniger gut, bei der Lärche sind die Anzeichen dagegen sehr gut. Wir hoffen, unter dem Strich einige Hundert Kilo Lärchenzapfen zusammenzubekommen“, sagt Anne­wanter. Grill und Krautgasser geben dafür alles. „Am Ende des Tages spürt man’s schon. Es ist ja immer dieselbe Bewegung“, sagt Krautgasser und deutet dabei auf seinen Handrücken.

Wie viele Bäume durch ihre Arbeit wachsen werden, wissen sie nicht. Aber in 40 bis 60 Jahren könnten ihre Nachfolger deren Zapfen einsammeln. Dann haben sich die heutigen Zapfen in tragende Bäume verwandelt.