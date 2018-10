Wildlife-Fotowettbewerb: Der traurige Clown

Von Matthias Christler

Der Spaß kennt keine Grenzen. Um andere Menschen zu unterhalten und damit Geld zu verdienen, sind manche bereit, etwas von ihrer Menschlichkeit aufzugeben. Offensichtlich wird das bei diesem Foto. Darauf zu sehen ist der Langschwanz-Makake Timbul. Sein Gesicht wird durch eine Clown-Maskierung verdeckt. Man könnte meinen, dass Timbul aus Trauer eine Hand vor sein Gesicht hält, aber das täuscht. Er versucht, sich instinktiv die Farbe von seinem Fell zu wischen.

Der Spanier Joan de la Malla wurde für sein Foto beim „Wildlife Photographer of the Year“, dem renommiertesten Naturfotowettbewerb der Welt, in der Kategorie „Wildlife Photojournalism“ ausgezeichnet. Das Natural History Museum in London veranstaltet den Wettbewerb, 45.000 Fotografien aus 95 Ländern nahmen heuer teil.

Das Foto mit dem Clown-Affen trägt den Namen „Maskierter Missbrauch“. De la Malla hat es in Indonesien aufgenommen, wo Makaken nach der Geburt auf Tiermärkten für weniger als 15 Euro verkauft werden und im besten Fall als Haustier enden. Andere müssen in langen Trainingseinheiten Tricks lernen und ihrem Herrchen bei Straßenshows Geld einbringen. Für den Fotografen ist das Foto mehr, es spiegelt „das Ausmaß der Armut im Land“ wider.

Von weit weg lässt sich über diese unnatürliche Maskerade sehr leicht schimpfen. Andere Länder, andere Sitten – aber bei uns werden dafür grüne Wiesen mit weißen Schneestreifen „bemalt“, und das nur, damit die Skisaison ein paar Tage früher beginnen kann. Dabei geht es genauso ums Geld. Mit Natürlichkeit hat das nicht mehr viel zu tun.