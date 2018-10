Glühwein, Poetry Slam, Skiweltcup: Das ist los am Wochenende in Tirol

Innsbruck — Poesie, jede Menge Glühwein und ein kleines Stückchen Mallorca in Tirol - an Abwechslung mangelt es am Wochenende nicht. Sölden verwandelt sich dank Skiweltcup Opening das ganze Wochenede in ein Partyparadies, Innsbruck wartet hingegen mit prominenten Gästen wie den Lochis und Schlagerstars wie Almklausi auf. Eine Auswahl:

Die Lochis in der Music Hall in Innsbruck (Freitag)

Sie sind einer der ganz großen Youtube-Acts: Über 1,6 Millionen ,,Lochinators" verfolgen die Videos der Lochis, die pro Monat ca. 20 Millionen mal geklickt werden. Gerade haben sie ihr zweites Album herausgebracht, das sie auf Tour nun präsentieren. Live kann man dazu ihre ansteckende Energie auf der Bühne erleben und vielleicht ein wenig von dem Hype verstehen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, Karten im Vorverkauf gibt es in allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen.

Die "Lochis" präsentieren am Freitagabend ihr zweites Album in der Music Hall in Innsbruck. - Dennis Moebus

Bäckerei-Poetry-Slam in Innsbruck (Freitag)

Wettlesen um die Gunst des Publikums mit Slammern aus dem In- und Ausland heißt es beim legendären Bäckerei-Poetry-Slam in der Dreiheiligenstraße in Innsbruck. Alle dürfen mitmachen, fast alles ist erlaubt und das Publikum entscheidet, wer in die Finalrunde kommt. Für die Textpräsentation hat man fünf Minuten Zeit, Runden gibt es zwei. Dem Gewinner winkt Ruhm, Applaus und Siegesschnaps, Verlierer gibt es

keine. Moderiert wird die Veranstaltung von Markus Köhle. Beginn ist um 20 Uhr, wegen des stets großen Andrangs empfiehlt es sich mindestens eine Stunde früher dort zu sein.



Einmal im Monat findet der beliebte Poetry Slam in der Bäckerei Kulturbackstube statt. - Thomas Boehm / TT

,,The final Showdown" im Early Bird in Innsbruck (Samstag)

Nach nunmehr fast sieben Jahren ist mit Ende Oktober auch die Geschichte des Lokals ,,the early bird" in der Innstraße zu Ende. Die Band Imagination wird mit der Präsentation ihres jüngsten Albums ,,Illegal Immigrants" einen würdigen letzten Konzert-Abend gestalten, der mit einer Open Stage für alle spontan Berufenen eingeleitet und ausklingen wird. Als Motto des Abends gilt außerdem ,,Austrinken! Alles muss raus" — bzw. in die durstigen Kehlen der Gäste. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, Eintritt sind freiwillige Spenden.



Mega Park on Tour in der Music Hall in Innsbruck (Samstag)

Seit seiner Eröffnung im Mai 2000 ist der Megapark Komplex auf Mallorca einer der angesagtesten Partytempel an der Playa de Palma. Jürgen Drews, Micaela Schäfer, Mickie Krause, Willi Herren, Jan Leyk und etliche weitere Stars und Sternchen halten die Partymenge dort jeden Sommer auf Trab. Jetzt geht der Park auf Tour und bringt das Mallorca-Feeling für eine Nacht mit Deko, Gewinnen, Give-Aways und den größten Sommerhits zurück. Für den Original-Mallorca-Sound sorgt der Megapark Resident DJ Andy Luxx, live on stage ist außerdem Almklausi mit Hits wie ,,Mama Lauda" und ,,Pokahontas" zu erleben. Außerdem mit dabei sind Jöli (,,Je mehr ich trinke"), Honk! (,,Hallo Helmut") und Bianca Hill (,,Die Kinder von Malle"). Beginn ist um 21 Uhr, zwischen 20 und 20.30 Uhr gibt es Freibier.



Live on stage sorgt am Samstagabend Almklausi für Mallorca-Stimmung in der Music Hall. - Rod Meier

Glühwein-Unlimited-Party im Hofgarten in Innsbruck (Samstag)

Ein Hotspot für Liebhaber des vor-vorweihnachtlichen Glühweins ist die alljährliche Glühwein-Unlimited-Party im Hofgarten. Auf großer In- und Outdoor-Arena gibt es Glühwein-Deals, feinen DJ-Sound und ausgelassene Partystimmung ab 22 Uhr. Der Eintritt ist frei.



,,Totenfrau" im Landestheater in Innsbruck (Samstag)

Blum ist Bestatterin. Sie ist liebevolle Mutter zweier Kinder, besticht durch ihr großes Herz, ihren schwarzen Humor und ihre Coolness. Sie ist mit dem Polizisten Mark glücklich verheiratet. Blums Leben ist gut — bis es durch den Unfalltod ihres Mannes aus den Fugen gerät. Doch war es wirklich ein Unfall mit Fahrerflucht? Oder hat sein Tod etwas mit seiner letzten Ermittlung zu tun? Blum beginnt, Nachforschungen anzustellen. Sie stößt auf Dunja, ein Entführungsopfer, dem keiner glauben will, einen geheimnisvollen Keller und fünf maskierte Männer, die dort ihre perversen Gelüste auslebten. Blum sucht Rache.



Lisa Hörtnagl überzeugt als "Totenfrau" im Landestheater. - Rupert Larl

Monatelang stand der Thriller ,,Totenfrau" auf den Bestsellerlisten, er wurde bisher in 16 Länder verkauft und ist unter anderem in Stephen Kings amerikanischem Heimatverlag erschienen. Eine Verfilmung ist in Vorbereitung. Das Tiroler Landestheater hat sich die Uraufführung der Bühnenfassung sichern können, und nach dem großen Erfolg im Juni Zusatzvorstellungen für den Herbst ins Programm genommen. Beginn ist um 19.30 Uhr.



Zillertaler Heubauernfest in Mayrhofen (Sonntag)

Mit dem Heubauernfest am Sonntag bedankt sich die Erlebnissennerei Zillertal bei den Landwirten für die Zusammenarbeit und bietet Marktstände mit regionalen Spezialitäten, Spiel- und Bastelspaß für Kinder und Live-Musik. Hochwertige regionale Lebensmittel wie der bekannte Heumilchkäse oder geräucherte Fleisch- und Wurstwaren können an den zahlreichen Ständen erworben werden. Dazu gibt es typische Tiroler Handwerkskünste und Köstlichkeiten aus der Sennereiküche.

Skiweltcup Opening Sölden (Freitag, Samstag, Sonntag)

„Ladies first" heißt es traditionellerweise beim FIS Skiweltcup: Die Damen unter den Top-Skirennläufern eröffnen am Samstag auch 2018 wieder das Wettkampf-Wochenende am Rettenbachgletscher hoch über Sölden mit dem Riesentorlauf. Am Sonntag beschließen die Männer den Skiweltcup mit der rasanten Fahrt durch die blauen und roten Stangen. Rund um die Rennen erwartet die Besucher in Sölden ein vielfältiges Rahmenprogramm und jede Menge Partys: In der Törggele Stubn ,,Genuss Lounge" gibt es am Freitag und Samstag ab 16 Uhr Vinsecco-Party mit DJ, auf der ,,Alm" in Sölden wird an beiden Tagen ebenso große Weltcupparty mit Live Musik von den ,,Männern der Berge" ab 21.30 Uhr gefeiert. Zum Abschluss des ersten Skiweltcup-Wochenendes prämiert das Organisationsteam am Sonntag sogar die kreativsten Fanclubs. (anl)

Die Sölden-Action startet dieses Wochenende. - APA