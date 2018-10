Das Ende des Gartenjahres

Des Igels Freud, des Gärtners Leid: In Tirols Parks und Gärten türmen sich derzeit die Laubhäufen. „Um die Pflanzen für die kalte Jahreszeit zu wappnen, haben Gartler jetzt alle Hände voll zu tun“, sagt Michael Jäger. Der Chef der gleichnamigen Gärtnerei in Thaur eilt mit Gartenschere bewaffnet durch seine Schaugärten, wo ihn immer wieder Kunden ansprechen: „Deren häufigste Fragen drehen sich um den richtigen Schnitt, Dünger und die optimale Rasenpflege – womit wir schon beim Thema sind.“

Das Gras sollte man vor dem ersten Frost auf vier Zentimeter Höhe mähen, speziellen Herbstdünger auftragen und kahle Stellen nachsäen.

Dünger, den man im Frühjahr aufträgt, enthält übrigens Stickstoff, der die Pflanzen zum Wachsen anregt. Das wäre jetzt kontraproduktiv: „Herbstdünger ist kaliumreich, was für festeren Zell­aufbau sorgt, wodurch die Pflanzen quasi härter werden und sich für den Schnee wappnen.“

Wer im Frühling erste bunte Akzente im Garten sehen will, muss schon jetzt Zwiebelblüher wie Narzissen, Hyazinthen oder Krokusse setzen. - Thomas Böhm

Vor dem Düngen müsse man allerdings das Laub wegrechen. Die Motivation für diese Arbeit dürfte sich in Grenzen halten. Verständlich. Doch Unlust wird im Frühjahr bestraft. „In Form gelber Flächen. Liegt viel Laub auf dem Gras, kann das nicht atmen und beginnt unter der Schneedecke zu faulen“, sagt der Gärtner und Florist.

Erfreulicher ist der Laub-Tipp von Gärtnerin Elisabeth und Gartengestalter Hannes Kerschdorfer aus Stumm im Zillertal: „Nicht das gesamte Laub muss zur Biomülldeponie gefahren werden. Rechen Sie eine lockere Laubschicht rund um Blumen und Sträucher, um diese vor Kälte und Unkraut zu schützen.“ Allerdings sei das nicht als Ausrede zu verstehen, dort alle Blätter des Gartens meterhoch aufzutürmen: „Die Laubschicht sollte nur fünf bis zehn Zentimeter hoch sein. Über diese Verstecke freuen sich übrigens auch Igel.“

Doch Vorsicht. „Unterscheiden Sie zwischen ,guten‘ und ,bösen‘ Blättern“, ergänzt Jäger. In den Blättern der Rosskastanie etwa überwintere gerne die gefürchtete Miniermotte. Darum müssen sie ebenso wie erkranktes Laub entfernt werden, um gesunde Pflanzen nicht anzustecken: „Auch ledrige Blätter, wie von Buchen, sind mit Vorsicht zu verwenden. Sie verrotten nämlich deutlich langsamer.“

Wer jedoch noch „gute“ Blätter übrig habe, könne die auch dem Kompost untermischen oder im Hochbeet in die Erde einarbeiten. Sie enthalten nämlich bis zu einem Drittel des Jahresbedarfs an Nährstoffen für Pflanzen.

In bunte Schalen eingesetztes Wintergemüse wie Kohl oder Zierpaprika eignet sich gut als herbstlicher Blumenschmuck vor der Haustüre. - Thomas Böhm

Apropos Hochbeet. „Mal ehrlich: Tauschen Sie regelmäßig den Inhalt Ihres Hochbeets aus? Ich wette dagegen“, schmunzelt Jäger. Hochbeetbesitzer würden ihre Beete anfangs vorbildlich anlegen – mit Schichten aus Baum- sowie Grünschnitt, Erde und Kompost: „Aber dann vergehen die Jahre, alles verrottet und letztendlich hat man nur noch Erde im Hochbeet – was nicht Sinn der Sache ist. Also leeren Sie es jetzt und füllen alles wieder Schicht für Schicht auf.“

Den dafür notwendigen Grünschnitt könne man direkt im Garten „ernten“. „Ich sehe immer wieder Gärten, in denen jeder Busch den Hausmeisterschnitt hat“, sagt Jäger. Das klinge professionell: „Ist aber nur eine charmante Umschreibung, dass der Gartler über jedes Gehölz auf Teufel komm raus im selben Stil mit der Gartenschere ,drüberfrisiert‘ hat.“ Das mache nicht nur das Aussehen des Gartens monoton, sondern schade auch den Büschen: „Weil recht rigoros in ihre Wuchsform eingegriffen wird.“ Besser sei, die natürliche Form zu erhalten und lediglich die Länge der Äste zu reduzieren. „Schneiden Sie zur Verjüngung alle zwei, drei Jahre altes, dürres Holz aus der Mitte des Strauchs nahe des Bodens ab“, rät Elisabeth Kerschdorfer. So rege man die Jungholz- und Blütenbildung an. Doch – wie könnte es anders sein – gibt es auch hier Spezialregeln. Blühende Gehölze wie Flieder oder Forsythie dürften erst nach dem Blühen beschnitten werden: „Ansonsten entfernt man Blüten, die erst im übernächs­ten Jahr wieder entstehen.“

Spezialregel Nummer zwei: Rosen wiederum sollten derzeit nicht großzügig zurückgeschnitten werden. „Das ist eine Arbeit fürs Frühjahr. Im Herbst gilt es, sie höchstens um ein Drittel einzukürzen, damit der Schnee weniger Angriffsfläche hat und sie nicht umwirft“, weiß Jäger.

So mancher Hobby-Gärtner dürfte sich in Anbetracht der vielen Arbeit schon die Haare raufen. Jetzt wird es aber erst anstrengend. Um Kübelpflanzen vor Frost zu schützen, rät Hannes Kerschdorfer, sie in helle, kühle Räume zu schleppen: „Optimal sind Garagen, Abstellräume oder unbeheizte Wintergärten. Selbst Stiegenhäuser könnten zu warm werden, was den Lausbefall fördert. Gießen Sie noch mal großzügig und achten Sie darauf, dass die Temperaturen hier im Winter nicht in die Minusgrade rutschen.“

Rosen sollte man erst im Frühjahr großzügig schneiden. Im Herbst ist es ratsam, sie nur ein wenig zu kürzen, damit sie unter der Schneelast nicht brechen. - Thomas Böhm

Im Frühjahr solle man die „Überwinterer“ dann wieder langsam an die Sonne gewöhnen: „Das ist wie bei Menschen. Fahren wir nach Tiroler Wintern gleich in die Karibik, holen wir uns auch einen Sonnenbrand.“

Jetzt geht’s unter die Erde: Damit Gärten im Frühjahr in allen Farben erstrahlen, gilt es schon jetzt, winterfeste Blumenzwiebeln – wie Hyazinthen, Krokusse oder Narzissen – zu setzen. Diesbezüglich hat Elisabeth Kerschdorfer viel Erfahrung: „Ob im Beet oder Trog – die Grundregel lautet, die Zwiebeln vor dem ersten Frost in die Erde stecken, damit diese im Frühjahr austreiben. Bereits angetriebene Blumenzwiebeln können im kommenden Frühjahr beim Gärtner bezogen werden.“

Die Knollen von Dahlien, Gladiolen oder Begonien wiederum überstehen keinen Frost. Darum müsse man sie rechtzeitig ausgraben und etwa im Keller überwintern – in Holzkisten oder unter einer Erdschicht.

Weiter geht’s mit dem Gemüse: Selbstversorger dürften ihre Freude mit Jägers Tipp haben, dass man auch jetzt noch säen und ernten kann: „Asiasalate gedeihen auch im Winter – im Glashaus, versteht sich.“ Ebenso hart im Nehmen seien Rucola und Spinat.

Wasserpflanzen wie Zyperngras zehn Zentimeter über dem Wasserspiegel abschneiden. Nicht tiefer, da sonst der Luft-Gas-Austausch unterbrochen wird. - Gartenbau Kerschdorfer

Tomaten, Kartoffeln und Zucchi­nis wiederum sollten bereits geerntet worden sein. „Tomatenpflanzen etwa kann man jetzt nur noch ausreißen und wegwerfen. Sie tragen nächstes Jahr keine Früchte mehr. Bestenfalls kann man noch Samen daraus gewinnen“, weiß Jäger.

„Wer einen Teich besitzt, muss sich jetzt auch um die Pflanzen darin kümmern“, ergänzt Elisabeth Kerschdorfer: „Seerosen etwa wachsen in tieferem Wasser und frieren somit nicht ein.“ Es sei jedoch sinnvoll, abgestorbene Pflanzenteile aller Wasserpflanzen zu entfernen. Weiter rät die Stummer Gärtnerin, die Halme von Zyperngras, Schilf und Binsen zehn Zentimeter über der Wasseroberfläche abzuschneiden – nicht tiefer, da sonst der Luft-Gas-Austausch unterbrochen wird.

Den letzten Tipp widmen die drei Tiroler Gärtner den Schädlingen. Elisabeth Kerschdorfer empfiehlt, die letzten verbliebenen Schnecken noch im Herbst einzusammeln: „Wer sie zertritt oder auseinanderschneidet, riskiert, dass ihre Eier austreten und sich im nächsten Frühjahr noch mehr Schnecken im Garten tummeln.“

Wer sich all dieser Arbeit stellt, kann sich in Ruhe zurücklehnen und zusehen, wie die letzten bunten Blätter von den Bäumen segeln – bis dieses Rieseln dann in Schnee übergeht.