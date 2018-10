Fallschirmspringen: 60 Sekunden pure Freiheit

Die Wolken hängen an diesem Samstagmorgen Mitte Oktober noch tief. Auf einer Wiese östlich von Radfeld, zwischen Eisenbahn, Autobahn und Inn gelegen, sammelt sich um kurz nach neun bereits eine Gruppe von Menschen neben einem Bauernhof. Daneben im Gras steht ein etwas unförmiges Flugzeug, mit einem breiten Rumpf und einem grinsenden Mund auf der bemalten Nase.

„Das reißt noch auf“, sagt einer der Männer in bunten Sprunganzügen und erntet zustimmendes Nicken. Die Fallschirmspringer haben an diesem Tag ihre Planen und Schirme in Tirol ausgebreitet. Inzwischen eine Seltenheit. „Früher sind wir hier Tiroler Meisterschaft geflogen, sind regelmäßig hier gesprungen“, erzählt Wolfgang Steiner vom Ersten Tiroler Fallschirmspringerclub. Doch der Veranstalter der Flüge zog sich samt seiner Cessna Caravan aus Radfeld zurück und die Tiroler Fallschirmspringer stehen plötzlich ohne Flugzeug dar.

Mit der grinsenden Skyvan SC7 kann der Pilot bis zu 20 Springer transportieren. - Rudy De Moor

Neues Flugzeug, altes Panorama

Die Sucht nach dem freien Fall über dem Alpenpanorama lässt Steiner aber nicht los – und er deshalb nicht locker. Seit 20 Jahren springt Steiner, der aus Zell am See kommt. 8000-mal hat er die rund 60 Sekunden, die vom Aussteigen aus dem Flugzeug bis zur Landung auf dem Boden bleiben, schon durchlebt. Fasziniert ist er jedes Mal. „Das ist dann Adrenalin pur. Bei den ersten drei, vier Sprüngen hat man schon Angst. Aber dann wird es weniger, wenn der Ablauf sicherer wird“, sagt der 41-Jährige, der inzwischen sowohl Lehrer als auch Prüfer ist. Auch heute wirft er am Rande des Springens in Radfeld einen Blick auf zwei Theorieprüfungen.

Fünf Landegenehmigungen für den Wiener Veranstalter „Pink“, der das ganze Jahr in Europa mit mehreren Skyvan-Flugzeugen unterwegs und in Tirol noch aus den 90er-Jahren bekannt ist, erhalten sie schließlich vom Land Tirol. Für drei Wochenenden im Oktober kehren die Springer so zurück auf die Radfelder Wiese.

Ebendort nesteln die Springer gerade an ihrer Ausrüstung herum – denn sobald die Wolkendecke aufreißt, soll es losgehen.

Fliegender Supermann: Janosch Vegh vor seinem ersten Sprung. - Rudy De Moor

Einer von ihnen ist Gábor Harangozo, der mit sechs Springerkollegen extra aus Ungarn angereist ist. „Wir fliegen sowohl als Tandem als auch in Formationen, die immer größer werden“, sagt der 41-Jährige in seinem weißen Sprunganzug. Seit 1993 hat er – mit Unterbrechung, in der er das Paragleiten anfing – über 500 Sprünge absolviert. „Mich reizt das Gefühl von Adrenalin, Freiheit und Ruhe. Da oben vergisst man all seine Probleme von hier unten“, sagt er. „Wir machen das zum Spaß, wir sind keine Profis.“ Meint er und stapft nach einem Gruppenfoto mit seinen Freunden zum Flieger davon, der gerade seine Motoren startet.

Wie prophezeit lichten sich die Wolken, erste Sonnenstrahlen fallen auf die Wiese, die sich mehr und mehr mit Springern und Schaulustigen füllt.

Tirol als Highlight

Hans Ostermünchner (59) aus Bad Tölz und Werner Altendorfer (59) aus Passau zählen zu den routiniertesten Springern. Seit vier Jahrzehnten stürzen sie sich aus über 4000 Metern nach unten. „Tirol ist das Highlight der Saison. Die Gegend ist traumhaft. Wir waren letztes Wochenende auch schon hier“, sagt Altendorfer. Highlight ist dabei ganz wortwörtlich gemeint. Dann stellt sich die Gruppe aus Bayern und Schweizern im Kreis auf und hält sich an Armen und Beinen fest. Trockentraining, um die Bewegungsabläufe zu üben.

Dann ist das Warten endlich vorbei und der große Zeitpunkt für die ersten zwanzig Springer gekommen. Ein letzter Gruß, dann verschwindet die Gruppe durch die mannshohe Luke in das Innere der Flugzeugkabine, wo sie seitlich Platz nimmt.

Während das Flugzeug zu einem weiteren Flug startet, machen sich bereits die nächsten Springer bereit. - Rudy De Moor

Der Flieger beschleunigt gegen den Wind, hebt schließlich ab und verschwindet in Richtung Rofangebirge, wo es in mehreren Kreisen in die Höhe geht. „Der Steigflug findet extra dort statt, damit kein zusätzlicher Lärm entsteht“, sagt Steiner. Denn die Gegner des Fallschirmspringerclubs hatten sich in der Vergangenheit das ein oder andere Mal über das Motorengeräusch beklagt. „Der Flieger ist aber nur kurz beim Start und bei der Landung hier, ansonsten ist es ruhig“, sagt Steiner beschwichtigend.

Ein leises Summen deutet darauf hin, dass das Flugzeug nun auf über 4000 Metern wieder über das Tal fliegt, um die Springer abzusetzen. Wenige Sekunden nach dem Summen ist der Himmel über Radfeld übersät von bunten Punkten, die langsam größer und größer werden und sich als Fallschirme herausstellen.

Die ersten Springer sind gerade unten angekommen und mehr oder weniger sanft gelandet, da setzt auch die Skyvan wieder auf dem südlichsten, zur gräsernen Landebahn umfunktionierten Teil der Wiese auf. „Die Leute meinen immer, das seien doch nur 60 Sekunden Flug, wie könne das nach Tausenden Sprüngen noch spannend sein. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, allein, als Tandem, in Formation, auf dem Bauch, kopfüber“, sagt Steiner und strahlt, als die ersten Springer sich sofort nach der Landung für den nächsten Sprung melden.

Kuh-Roulette bei der Landung

Einige Springer landen nicht ganz wie geplant und setzen direkt neben Kühen auf einer Weide auf. „Kuh-Roulette“ nennt es Steiner scherzhaft. „Die Kühe sind alle nummeriert und am Ende des Tages wird zusammengezählt, wer wie viele Punkte hat“, lacht er. In Wirklichkeit nehmen die Kühe aber kaum Notiz von den Springern, selbst das vorbeirauschende Flugzeug würdigen die grasenden Tiere kaum eines Blickes.

Gruppenfoto: Gabor Harangozo (links, weißer Anzug) und die Springer-Gruppe aus Ungarn. - Rudy De Moor

Der Pilot stellt erst gar nicht die Propeller ab, sondern hält an, um die nächste Gruppe Springer durch das Flugzeugheck einsteigen zu lassen. Dann rollt er zum Ende der Wiese, dreht um und startet erneut. Bis zum Nachmittag wiederholt sich dieses Spiel noch viele Male.

Fünf- bis siebenmal sind Ostermünchner und Altendorfer pro Tag meist dabei. „Es ist traumhaft. Der Wilde Kaiser war oben noch in den Wolken, die Spitze schaute heraus“, schwärmt Ostermünchner. Und die zuvor am Boden geübte Formation hat auch geklappt.

Neben diesen erfahrenen Springern sind an diesem Tag aber auch Sprungneulinge in Radfeld und blicken gespannt auf das bunte Fallschirm-Treiben. „Das ist heute mein erstes Mal“, sagt der aus Budapest stammende Janosch Vegh, der seit acht Jahren in Innsbruck lebt. „Ich brauche immer etwas Neues, ich liebe das Extreme. Das, was alle machen, ist mir zu langweilig“, sagt er. Für die Premiere hat er sich gleich als Superman verkleidet. Ein erfahrener Springer wird sich gemeinsam mit dem 40-Jährigen aus dem Flugzeug stürzen. Noch muss er sich aber die Wartezeit vertreiben und philosophiert dabei. „Das Leben ist kurz, man muss es genießen.“

Die gemischte Gruppe aus Bayern und der Schweiz bricht zum Formationsflug auf. - Rudy De Moor

Dann geht es doch in die Luft, einen sprachlosen „Superman“ hat der Boden wenig später wieder. „Ich habe keine Worte dafür“, sagt er, und ergänzt dann doch: „Das ist unglaublich. Du musst es auch machen. Erst leuchtet im Flugzeug eine rote Lampe, das heißt zwei Minuten noch. Dann leuchtet eine gelbe Lampe, eine Minute noch. Und dann schaust du raus, alles ist so klein“, sagt der Ungar überschwänglich. Es dürfte nicht sein letzter Sprung gewesen sein.

Der Adrenalin-Kick hat schließlich bei 200 km/h im freien Fall zugeschlagen. Ein weiterer Mensch ist mit dem Höhenrausch infiziert. Innerhalb von zwei Wochen kann man das Springen lernen, wenn man nicht nur als Passagier im Tandem fliegen will. „Nach 40 bis 50 Hüpfern hält man dann den Schein in der Hand“, sagt Steiner.

Am Boden, schon wieder oben

Die Atmosphäre auf der Landewiese ist inzwischen noch gelöster als am Morgen, die Menschen wirken fast wunschlos glücklich, abgesehen von der Sehnsucht nach dem nächsten Sprung natürlich. Die Fallschirme werden zusammengerollt und für den nächsten Sprung eingepackt. Steiner hat noch einen Wunsch. „Nur wenn es hier wieder regelmäßige Sprünge gibt, kommt auch wieder Nachwuchs. Das ist ein Ziel.“ Gleich nach dem nächsten Höhenflug.