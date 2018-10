Das Haus am Mond mit Gemüse aus dem Nichts

Der Weltraum, unendliche Weiten, das kennt man ja, aber so paradox es klingt, nirgendwo ist der Raum zum Leben so knapp. Im Vergleich zu einer Sojus-Kapsel, mit der Astronauten zusammengequetscht wie Sardinen ins All fliegen, ist die Internationale Raumstation ISS geradezu eine geräumige Luxus-Suite. Aber Gemütlichkeit? Fehlanzeige. Wenn jedoch in zehn, 20, 30, 100 Jahren immer mehr Menschen den Mut aufbringen, die Reise auf den Mond, Mars oder noch weiter zu wagen, will man ihnen eine möglichst lebensfreundliche Umgebung bieten. Und die Wienerin Barbara Imhof legt jetzt den Grundstein dafür. Sie ist Weltraumarchitektin.

Gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Waltraud Hoheneder und vier Kollegen betreibt Imhof die Weltraum-Architekturplattform Liquifer. Sie überlegen, wie das Leben und Wohnen jenseits der Erde aussehen wird. „Wir arbeiten derzeit an einem Modul für die neue Raumstation ,Lunar Orbital Platform Gateway‘. Sie soll zwischen Erde und Mond stationiert und eine kleinere Version der ISS sein“, berichtet Imhof.

Auf 50 Kubikmetern bietet das auf der Erde schon erprobte Habitat Platz für zwei Personen. -

Noch kleiner? Wie es funktioniert, dass auf engerem Raum die Wohnlichkeit steigt, erklärt die Architektin so: „Die Besatzung der ISS, die vom Design her aus den 80er-Jahren stammt, auf einem alten Computersystem läuft, kein WLAN hat, muss derzeit viel umbauen. Es gibt dort einen wahnsinnigen Kabelsalat. Deshalb ist es für die neue Raumstation besonders wichtig, Stauräume und Umbaumöglichkeiten praktikabel und effizient zu planen.“ Sie wird zum Raumwunder. Eine Anforderung, mit der sich auch viele Menschen auf der Erde herumschlagen müssen. „In Städten in Japan oder in Hongkong sieht man, wie man den Raum in kleinen Wohnungen ausnutzen muss. Es geht um gute Organisation in einem multifunktionalen Raum.“ In der Schwerelosigkeit lösen sich die Denkmuster der Architekten weiter auf und sie können einen Raum dreidimensional nutzen.

Was Formen und Lichtkonzept betrifft, denkt Imhof an einen Filmklassiker, „2001 – Odyssee im Weltraum“, der heuer sein 50-Jahr-Jubiläum feiert. „Der Film war für mich inspirierend, er hat maßgeblich eine Ästhetik geprägt.“ Die Zeit ist nicht stillgestanden, neue Konzepte wurden geboren. Will der Mensch in Schwerelosigkeit nicht nur forschen wie auf der ISS, sondern sich entspannen, kann er sich nicht auf eine Couch legen. Das Weltraum-Sofa habe laut Imhof Tentakel, an die man sich anschmiegt. Und riesige Fensterfronten machen am Mond und Mars wenig Sinn, weil man sich vor kosmischer Hintergrundstrahlung und Sonnenwinden schützen muss. Die Fenster sind Displays, die den Menschen vertraute Bilder der Erde zeigen.

In einem Container, den die Wiener Weltraum-Architekturplattform mitgeplant hat, wird Gemüse in der Antarktis angebaut. -

Derzeit müssen Weltraumarchitekten eher an das Praktische denken und dabei beschäftigt sie Fragen, unter anderem wie man Wohnmodule in der fremden Umgebung effizient errichtet. Drei Jahren lang forschte Liquifer an dem Projekt SHEE (Self-deployable Habitat for Extreme Environments), einem Habitat, das sich selbst entfaltet und aufbaut. In den 50 Kubikmetern finden zwei Personen Platz, sie haben einen Arbeitsbereich, private Bereiche, Küche und eine Hygieneeinheit. Zwei solcher Habitate mit jeweils 6000 kg Gewicht lassen sich in einer Schwerlastrakete transportieren; 600 Liter Trinkwasser inklusive.

Auch für den Hunger der Mond- oder Mars-Bewohner hat Imhof an einer Lösung mitgeplant – und sie trägt bereits Früchte. Ihre Wiener Weltraum-Architekturplattform ist beteiligt an einem Hightech-Gewächshaus, in dem derzeit Forscher in der Antarktis Gemüse in einer lebensfeindlichen Umgebung wachsen lassen. Bei einer Außentemperatur von minus 42 Grad gedeihen in dem Container ohne Erde und Tageslicht Tomaten, Salat und Gurken. Nur auf die „Heiße Liebe“ müssen die Forscher noch verzichten, weil die Beeren noch Probleme bereiten. Trotzdem hat man Hoffnung, dass mit dem Gemüse aus dem „Nichts“ bald das Problem des Nahrungsnachschubs gelöst wird.

Tomaten, Salat und Gurken gedeihen prächtig. -

Das „Nichts“ ist ein gutes Stichwort. Nicht nur Nahrung, auch die Gebäude selbst sollen daraus entstehen. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA zum Beispiel sucht Mitstreiter für ein „Moon Village“ – errichtet aus Mond-Staub. Die Schicht, die den Himmelskörper bedeckt, würde sich laut Experten als gute Basis für Baumaterial eignen. Imhof und ihre Kollegen haben für ein Verfahren Bausteine und Gebäudehüllen entwickelt, die mittels konzentriertem Sonnenstrahl aus Sand in 3D gedruckt werden können. „Nur wenn man die lokalen Ressourcen nutzt, ist es überhaupt vorstellbar, Camps dort oben zu errichten“, sagt Imhof. Material aus der unmittelbaren Umgebung, keine weiten Transporte und so wenig Energieverbrauch wie möglich, das nennt sich nachhaltig bauen. In der Beziehung kann die Architektur auf der Erde noch viel von der im Weltraum lernen. (Matthias Christler)