Die Grauen schillern in besonders vielen Farben

„Grau“ ist für viele ein Wort mit wenig Zauber. Graue Herbsttage, Tris­tesse, Alltagsgrau, das kommt einem schnell in den Sinn. Für andere steht Grau jedoch für Eleganz und Besonderheit, für alte Geschichte und moderne Zucht. Satte grüne Wiesen, feuchte raue Zungen und rotes saftiges Fleisch kommen ihnen dabei auch in den Sinn.

Wenn es um Tiroler Grauvieh geht, scheint alles grau in grau – und doch erlaubt die uralte Rinderrasse viele Farbschattierungen. Das zeigt sich nicht nur beim Fell, das mal eisen-, mal anthrazitgrau, mal edelweißgrau oder hellsilber schimmert. Das Buch „Grauvieh Tirol“ (Brandstätter Verlag) beleuchtet die Rinder unter vielen bunten Aspekten: vom Almabtrieb in Gschnitz bis zum Almauftrieb im Ötztal, vom Stall bis zum Stiermarkt, von der Besamungsstation bis zur Schlachtbank, vom Hof bis in die Küche.

Nutztierhaltung nutzt vielen

„Mit dem Buch wollen wir zeigen, was bei uns tagtäglich geleis­tet wird und welch wesentliche Beiträge die Nutztierhaltung leis­tet“, sagt Raphael Kuen (31), Geschäftsführer des Grauviehzuchtverbandes Tirol und Herausgeber des Bandes. Der junge Längenfelder nahm das 25-Jahr-Jubiläum der Almochsen-Vermarktung zum Anlass, um seinen geliebten Rindern ein Denkmal zu setzen, ein 240 Seiten schweres.

Buch-Tipp „Grauvieh Tirol“ ist ein stimmungsvoller Band mit Reportagen, Rezepten und vielen Geschichten zur alten Tiroler Rinderrasse (240 Seiten, Brandstätter Verlag, 40 Euro).

Schnell kommt er ins Schwärmen. „Die Grauen sind pflegeleicht, sanftmütig, robust, geländetauglich, leicht kalbend und langlebig. Sie sind kleiner und leichter als andere Rassen.“ Stolz ist der Verband auch auf seine Sturheit: Während seit den 1950er-Jahren viele Rinderrassen gekreuzt wurden, sind die Grauen, wie es in der Umgangssprache schlicht heißt, gleich geblieben: reinrassig. Anfang des 19. Jahrhunderts durch Lechtaler, Wipptaler und Oberinntaler Rinder entstanden, sind sie heute eine geschützte, autochthone Rasse, die besonders an die rauen Bedingungen in den Alpen angepasst ist.

Kleine Höfe, großer Erfolg

So ist es kein Wunder, dass drei Viertel der Grauviehställe oberhalb von 1000 Metern Seehöhe liegen und 70 Prozent der Höfe maximal fünf Hektar umfassen. Zahlenmäßig sind die kleinen Rindviecher in der Minderheit. Viele Landwirte halten weniger als sechs Tiere. „Der Bauer kennt sein Vieh und kümmert sich darum“, heißt es dazu von Kuen. Von den insgesamt 18.000 Stück in Österreich leben 13.000 in Tirol. Rund 5000 sind so genannte Herdenbuchkühe, also Zuchttiere.

Bei ihrer Arbeit bleiben sie ganz „kuhl“: Jungzüchterin Hannah Wille mit der Erstlingskuh beim Vorführen. - Inge Prader / Grauvieh Tirol

Es ist eine kleine, aber feine Erfolgsgeschichte mit ergrauten Stars. Sie handelt von Regionalität und Nachhaltigkeit, davon, dass Kleinvieh nicht Mist, sondern mehr macht. „Die grasenden Kühe sorgen dafür, dass es bei uns so aussieht, wie es aussieht, dass die Kulturlandschaft erhalten bleibt.“ Davon profitiert der Einheimische und der Tourismus, ist Kuen überzeugt. Durch ihre nicht von Hochleistung getriebene Aufzucht hätte Grauvieh außerdem bessere Milch und g’schmackigeres Fleisch zu bieten. Eine Graue gibt pro Tag etwa 16 Liter Milch, gemolken wird an 305 Tagen. Hochgezüchtete Kolleginnen müssten bis zu 60 Liter täglich geben. Weniger ist in diesem Fall mehr Qualität, meint Kuen. Das sei auch beim Fleisch so: Heuer werden „nur“ 370 Almochsen vermarktet. Im Buch finden sich dementsprechend Rezepte von Kopf bis zur Schwanzspitze, von Butter und Käse bis zur Leber und Schokolade.

Gespickt ist der Band mit stimmungsvollen Bildern der Osttiroler Fotografin Inge Prader, gewürzt mit Hymnen berühmter Tiroler (u. a. Franz Fischler, Marlies Raich, Kristina Sprenger). Dazwischen sorgt die Wiener Autorin Ilse König für literarische Streiflichter. Sie war mit Prader ein Jahr lang immer wieder in Tirol unterwegs, traf vom alteingesessenen Verbandsfunktionär über den g’standenen Metzger bis zur zarten Jungzüchterin viele Persönlichkeiten. Dabei ist ihr die Gratwanderung zwischen Fachinformationen und launigen Reportagen geglückt.

„Ich hatte manchmal das Gefühl, alles sei wie aus der Zeit gefallen, aber gleichzeitig war es hochmodern. Es ist ein Zusammenwirken von Mensch und Tier, ein Kreislauf, der wahnsinnig gut funktioniert, von traditionellen Methoden zu fortschrittlicher Rinderhaltung“, berichtet sie.

Auch bei der Begegnung mit den Grauen, die mehrheitlich noch ihre Hörner tragen, hatte sie keine Berührungsängste. „Das Grauvieh ist umwerfend, ein schönes und liebenswertes Tier“, war sie sofort hingerissen. Vor der Rede von „blöden Rindviechern“ graut es jetzt wohl nicht nur ihr. (Deborah Darnhofer)