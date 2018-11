Die Flucht aus dem eigenen Wohnzimmer

Von René Holzer

Essen – Die Uhr tickt: Nur noch wenige Minuten und es gibt kein Entrinnen mehr. So weit sind sie schon gekommen, doch die letzte Aufgabe scheint unlösbar. Schnell gibt eine Mitstreiterin den möglicherweise rettenden Code in das Schloss ein. Stimmen die Zahlen? Haben sie die Hinweise richtig gelesen und geschickt miteinander kombiniert?

Was klingt wie der Auszug aus einem Kriminalroman, findet in der beschaulichen Atmosphäre der heimischen vier Wände statt. Auf der weltweit größten Messe für Brett- und Kartenspiele im deutschen Essen am vergangenen Wochenende wurde gezeigt, wie man auch daheim dem „Escape Room“ entfliehen kann. Das Live-Spiel-Konzept, in dem eine Gruppe von Spielern eine Stunde Zeit hat, um sich mittels Rätsellösen aus einem präparierten Raum zu befreien, ist derzeit in vielen Städten der große Renner. Immer mehr Räume entstehen. Nun haben sich auch viele Spieleverlage des beliebten Konzepts angenommen und tragbare Kleinversionen für den Wohnzimmertisch entworfen. Genau wie im Live-Pendant müssen Räume nach Hinweisen, Codes und Schlüsseln durchsucht werden, um vor Ablauf der Zeit den Schritt in die Freiheit tun zu können.

2016 waren die ersten Spiele für den Heimgebrauch auf dem Markt zu finden. Mittlerweile produzieren viele Verlage eigene Serien und das Angebot wird immer vielfältiger. Die „Exit“-Serie vom Kosmos-Verlag zählt bereits 14 Spiele und bietet dem geneigten Rätselfan in einer kleinen Schachtel 60 Minuten Spannung. Dabei wird das Spielmaterial, hauptsächlich Karton und Karten, jedoch nachhaltig zerstört, so dass der Spaß nur einer Spielegruppe vorbehalten bleibt.

Die „Escape Room – Das Spiel“-Serie vom Noris-Verlag kann, nachdem alle vier Szenarien gespielt wurden, weitergegeben und erneut gespielt werden. Mittels Hintergrundgeräuschen und Musik wird Spielatmosphäre erzeugt. „Es dreht sich sehr viel um das Thema. Die Spieler sollen sich annähernd so fühlen wie in einem echten Raum“, meint Markus Müller, Produktmanager und zuständig für die deutschen Umsetzungen der Noris-Serie. „Da wir im Gegensatz zu den realen Räumen nicht in das Spiel zu Hause eingreifen können, um die Beteiligten voranzubringen, ist es überaus wichtig, sie mit guten Hinweisen zu versorgen. Sonst ist der Frust vorprogrammiert.“

Dafür durchlaufen die Brettspiele eine intensive Testphase. „Auf jedem Escape-Room-Spiel sind mindestens 50 Testspiele. Wir beobachten dabei, wie die Spieler auf Rätsel reagieren, und passen diese dann bei Bedarf an“, erklärt „White Castle“-Agentur-Inhaberin Anit­a Landgraf. Die Wiener Spieleagentur ist dafür verantwortlich, dass die Spielekonzepte reifen und schließlich für den Verkauf freigegeben werden können. Dabei wächst das Interesse an dem Konzept stetig. „Der Markt ist noch lange nicht gesättigt. Solange die Anbieter mit neuen Ideen kommen, wird der Erfolg anhalten.“ Nachdem die Agentur für die Erweiterung der Noris-Serie „The Dentist“ noch einen Autor akquiriert hatte, arbeitet Landgraf nun gemeinsam mit Müller an einer weiteren Fortsetzung.

Mit „Escape Room – Virtual Reality“ geht man beim Noris-Verlag einen Schritt weiter. Eine VR-Brille und Handy-App bringen das Spiel in die dritte Dimension.

Dies folgt einem Trend, der auch vor dem analogen Brettspiel keinen Halt macht: die Digitalisierung. Zwar boten in den letzten Jahren schon viele Hersteller Apps an, die mit stimmungsvoller Hintergrundmusik mehr Atmosphäre in die Heimstätte brachten. An einer sinnvollen Verschmelzung der zwei Welten scheiterten aber bereits einige große Verlage mit unterschiedlichsten Herangehensweisen. Auf der Messe ist von solchen verkrampften Spielkonzepten nur noch wenig zu sehen. Das Handy wird nicht mehr nur aus purem Aktionismus und als vermeintliches Lockmittel für Spielmüde benutzt, sondern verschmilzt in unterschiedlicher Weise mit dem Brettspiel.

Bei „Chronicles of Time“ von Corax Games muss ein kniffliger Kriminalfall gelöst werden. Als Ermittler von Scotland Yard begibt man sich mit dem Handy bewaffnet an Tatorte und verhört Zeugen und Verdächtige mittels QR-Code-Scan. Diese Codes befinden sich überall auf dem Spielbrett und den Spielkarten verteilt. Dazu kommt eine Virtual-Reality-Brille, die in Kombination mit der Handy-App einen dreidimensionalen Blick auf den Tatort zulässt. „‚Chronicles of Time‘ hat einen einfachen Zugang und kann ohne viel Regelstudium sofort losgespielt werden“, erklärt Frank Noack von Corax Games.

Gerade diesen Einstieg in die Spielewelt versuchen viele Hersteller immer leichtgängiger zu machen. Mit professionell gedrehten Regelvideos und Tutorials gibt man sich viel Mühe, um auch Regel-Lesemuffel für Karten, Würfel und Spielbrett zu begeistern.

Kein Wunder also, dass der Friedhelm-Merz-Verlag, Veranstalter der Messe, aufgrund des stetigen Wachstums der Branche und einer Umsatzsteigerung von 16 Prozent in diesem Jahr positiv bilanziert. Dominique Metzler vom Friedhelm-Merz-Verlag spricht in dem Schlussbericht über die Spielemesse sogar von einem „goldenen Zeitalter der Gesellschaftsspiele“.