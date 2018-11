Berufswunsch Priesterin: „Die Kirche geht an der Lebensrealität vorbei“

Frau Straub, von einer 28-Jährigen wie Ihnen würde man heutzutage nicht erwarten, dass sie sehr religiös ist. Doch Sie sind nicht nur das: Sie kämpfen sogar darum, katholische Priesterin zu werden. Was fasziniert Sie am Glauben?

Der Glaube an Gott gibt mir Kraft, Mut und Gelassenheit. Werde ich nach einem Bewerbungsgespräch nicht eingestellt, könnte ich mich aufregen oder verzweifeln. Aber als Gläubige habe ich die Zuversicht, dass alles gut wird, weil Gott mich vom Dunkel in die Freude begleitet. Mir ist allerdings auch klar, dass viele meiner Freunde nicht in die Kirche gehen oder ausgetreten sind. Darum kritisiere ich, dass die Kirche das 21. Jahrhundert nicht erreicht hat.

Etwa in Bezug auf Frauenrechte und Zölibat?

Der Zölibat ist Mitursache der Missbrauchsskandale. So mancher Priester meint, er stünde als Mann Gottes über den anderen, sei ein Übermensch. Ebenso kritisiere ich, dass die Kirche Homosexuelle, Geschiedene und Frauen diskriminiert. Mancher Kleriker verurteilt Sex vor der Ehe. Da geht die Kirche völlig an der Lebensrealität der Menschen vorbei.

Ist es überspitzt, zu sagen, die Kirche könnte aussterben, wenn sie sich nicht anpasst?

Ich würde es so formulieren. Zumindest in Westeuropa könnte es zu Problemen führen.

Wie könnte man die Kirche zukunftsorientierter gestalten?

Ich habe für mein letztes Buch mit vielen 13- bis 35-Jährigen gesprochen. Die wünschen sich ganz Unterschiedliches: Mal wollen sie eine Art Gospel-Messe und moderne Lieder, mal selbst den Gottesdienst gestalten, mal suchen sie in der Kirche Ruhe vom Alltag. Gemeinsam haben alle, dass sie gehört werden wollen.

Sie selbst kämpfen dafür, katholische Priesterin zu werden. Gleichzeitig sind Sie verheiratet. Widerspricht sich das nicht?

Bevor Frauen Priesterinnen werden dürfen, wird das Zölibat fallen. Darum ist meine Ehe kein Handicap. Es gibt lehramtliche Dokumente in der Kirche, die gegen Priesterinnen sprechen. Diese Veränderung zu bewirken, bedarf viel Diskussion. Den Zölibat hingegen könnte man problemlos aufheben.

Ist das Christentum emanzipiert? Schließlich war Jesus ein Mann, unter den zwölf Aposteln gab es keine Frau, die drei Könige bei der Krippe waren Männer ...

Die zwölf Apostel stehen symbolisch für die zwölf Stämme Israels. Jesus hat die Symbolik so gewählt, damit sie damals jeder verstand. Wer die Bibel liest, erkennt, dass an den wichtigen Stellen immer Frauen vorkommen: Unter dem Kreuz, bei der Auferstehung oder denken wir nur an Maria selbst. Mann und Frau hatten in frühen Christengemeinden dieselben Aufgaben. Diese moderne Ansicht ging im dritten, vierten Jahrhundert verloren, als Religion der römischen Gesellschaft angepasst wurde.

Hat die Kirche während der letzten Jahre Fortschritte gemacht?

Ich würde sagen, das hängt vom jeweiligen Land ab. Ich bekomme vermehrt Zuspruch aus Polen und Indien. Dort sei der Wunsch nach Priesterinnen vorhanden. In afrikanischen Ländern, wo Menschen ums tägliche Überleben kämpfen, steht die Priesterinnenfrage wiederum nicht so sehr im Vordergrund. Ich kenne kein Land, wo sich 20 Bischöfe zusammenstellen und sagen, dass sie Priesterinnen zulassen wollen.

Wie reagieren Priester auf Ihre Reform-Bemühungen?

Sie würden sich wundern! Meine besten Unterstützer sind Pries­ter, die älter als 60 Jahre sind. Sie wünschen sich Reformen. Jüngere Priester hingegen sind eher dagegen. Wer heute Theologie studiert, kommt nämlich meist aus einer konservativen Familie mit konservativem Weltbild.

Sie selbst stammen aus einer eher unreligiösen Familie, konnten mit dem Glauben anfangs nichts anfangen und waren die Einzige in der Klasse, die nicht Ministrantin sein wollte. Das änderte sich, als Sie ein evangelisches Jugendcamp besuchten und den Spaß am Glauben entdeckten. Warum werden Sie keine evangelische Priesterin?

Mir gefällt die katholische Gottesdienstgestaltung. Ich liebe deren Rituale.

Warum wurden Sie nach Ihrem Theologiestudium keine Pastoralassistentin?

Ich habe es mir überlegt. Aber ich bin freier in meinem Einsatz fürs Frauenpriestertum, wenn ich nicht kirchlich angestellt bin. Jetzt bin ich TV-Redakteurin und Autorin. Ab und zu werde ich von Gemeinden zum Predigen eingeladen. Sollte ich eines Tages Pries­terin werden können, ergreife ich diese Chance!

Meinen Sie, Sie erleben das?

Ich hoffe doch sehr! Und ich kämpfe darum.

Wenn Sie nicht für Kirchenreformen kämpfen, kämpfen Sie im Boxring ...

Ich gebe zu, dass ich früher regelmäßiger geboxt habe als heute. Aber wir planen gerade eine Web-Show-Serie, in der ich mit prominenten Gläubigen in den Ring steige. Wir werden boxen und über Religion sprechen. Ich finde, man muss für seine Träume aufstehen. Auch wenn sie im Moment vielleicht weit weg erscheinen.

Das Gespräch führte Judith Sam