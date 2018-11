Von Stadtbibliothek bis Cirque du Vegas: Das ist am Wochenende los in Tirol

Innsbruck — In der Landeshauptstadt darf die neue Bibliothek endlich entdeckt werden, nach Schwaz kommt Show-Flair aus Las Vegas, in Inzing geben die ,,Alpendales" auf der Ringer-Matte und danach auf der Bühne alles, in Mils bei Imst wird der mittelalterlichen Lebensart gefrönt — der Vielfalt an Events sind dieses Wochenende in Tirol keine Grenzen gesetzt. Ein Überblick über die Highlights.

Eröffnung der neuen Stadtbibliothek Innsbruck (Freitag und Samstag)

Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen für die Innsbrucker Stadtbibliothek: Nachdem seit Mitte September eineinhalb Monate lang 55.000 Medien von der Colingasse in den Pema-2-Turm übersiedelt wurden, wird die neue Bibliothek im neuen Gebäude am Freitag feierlich eröffnet. Das ganze Wochenende gibt es dazu ein tolles Programm für die Besucher und Entdecker der neuen Räume mit allen Schätzen darin.

Das genaue Programm sieht so aus: Freitag: Motto ENTDECKEN

10 Uhr: Eröffnung der Stadtbibliothek

10.30 Uhr: Vernissage in der Galerie Plattform 6020

13 bis 18 Uhr: Führungen durchs Haus (zu jeder vollen Stunde)

19 Uhr: Ein Abend mit Wladimir Kaminer (Verfasser der ,,Russendisko")

Samstag: Motto MITMACHEN

10 bis 17 Uhr: ,,Wir bauen die Bibliothek unserer Träume" und ,,Der Raum im Buch: lesen & bauen" — Jugendland-Woodschtock-Bauaktion und Kunst-Workshop für alle ab fünf (Kommen und Gehen bei beiden Angeboten den ganzen Tag über möglich)

19 Uhr: ,,Jedes Wort wert": Bibliotheks-Poetry-Slam SlammerInnen (Moderation: Stefan Abermann, danach kalte Getränke und heiße Sounds von DJ Martin Fritz)

Zu allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei.

20 Jahre Premierentage Tirol (Freitag und Samstag)

Im Zentrum der Premierentage steht auch nach 20 Jahren Bestehen der Versuch, einen niederschwelligen Zugang zu zeitgenössischer Kunst zu ermöglichen. Dazu öffnen seit Donnerstag und noch bis Samstag zahlreiche Galerien und Institutionen wie die Plattform 6020, der WEISRAUM, der Taxispalais oder die Galerie der Stadt Schwaz in Innsbruck, Hall und Schwaz bei freiem Eintritt ihre Türen und zeigen die Werke von mehr als 500 Künstlern. Premiere werden in Form einer Ausstellungseröffnung, einem Artist Talk, einer Führung und einem ganz besonderen Programmpunkt gefeiert werden. Zum genauen Programm geht es hier.

Kunst, die für alle zugänglich ist, steht im Zentrum der 20. "Premierentage". - premierentage

,,Honig im Kopf" im BRUX (Freies Theater) in Innsbruck (Freitag)

Das Stück von Florian Battermann, hier unter Regie von Alexander Sackl, nach dem gleichnamigen Film von Hilly Martinek und Til Schweiger erzählt die Geschichte über ein sehr aktuelles Thema mit viel Wärme und Sinn für Komik. Das Mädchen Tilda und ihr Opa Amandus haben eine sehr enge Verbindung. Als Amandus, der an Alzheimer erkrankt ist, nach dem Tod seiner Frau zusehends abbaut, nimmt ihn Tildas Familie bei sich auf. Doch seine Krankheit stellt Tildas Eltern Niko und Sarah auf manch harte Probe. Allein Tilda schafft es, ihrem Opa mit Humor und Verständnis zu begegnen. Als Niko seinen Vater in seiner Verzweiflung in einem Heim anmelden will, entführt Tilda Amandus kurzerhand auf eine abenteuerliche Reise nach Venedig.

Zur Premiere am Freitag um 19.30 Uhr gibt es nur noch Restkarten, weitere Vorstellungstermine sind Freitag, 16.11., Samstag, 17.11. und Sonntag, 18.11., sowie Freitag, 23.11., Samstag, 24.11. und Sonntag, 25.11. jeweils um 19.30 Uhr bzw. am Sonntag um 18 Uhr. Das Stück wird für Kinder ab acht Jahren empfohlen.

Cirque du Vegas im SZentrum Schwaz (Freitag und Samstag)



Nomen est omen bei Gregor Glanz: Denn der Sänger und Entertainer will Glanz und Glamour aus Las Vegas nach Tirol bringen und hat sich für sein neues Show-Konzept von den Unterhaltungstempeln in der US-Metropole inspirieren lassen. Seine neue Varieté-Show heißt ,,Cirque du Vegas" und ist diesen Freitag und Samstag um 20 Uhr im SZentrum in Schwaz erstmals zu sehen. Der Entertainer verspricht seinem Publikum eine moderne, aufwändige Show mit ganz viel Musik, Comedy, Akrobatik, Showballett und vor allem Magie. Gemeinsam mit seiner Freundin Daniela Hentze und dem Tiroler Fotokünstler Matthias Schwaighofer, der als Comedy-Clown zu sehen ist, hat er das Showprogramm entwickelt. Gregor Glanz führt als Moderator, als Frank Sinatra, Tom Jones, Louis Armstrong, Joe Cocker und zuletzt als Elvis Presley durch das Programm. Tickets gibt es ab 29 Euro in allen Oeticket-Verkaufsstellen sowie online.

Am 9. November steht die Feuertaufe für Gregor Glanz’ neue Varieté-Show „Cirque du Vegas“ im SZentrum auf dem Programm. - Gregor Glanz

Internationale Käsiade in Hopfgarten (Freitag und Samstag)

Bergkäse, Topfen, Ricotta — bei der 14. Internationalen Käsiade im Salvena Kulturzentrum in Hopfgarten werden am Samstag alle Käse-Sorten von einer Fachjury genau unter die Lupe genommen. Die Allerbesten schaffen es auf's Treppchen — und können vor Ort von Liebhabern verkostet und gekauft werden. Die Käse-Olympiade, die der Verband der Käserei- und Molkereifachleute ausrichtet, findet alle zwei Jahre in Hopfgarten statt. Die Sieger der einzelnen Bewertungsgruppen werden mit Gold-, Silber- und Bronzemedaillen prämiert. Anwesend wird unter anderem auch der Landwirtschaftsminister sein.

Die Käse-Olympiade findet alle zwei Jahre in Hopfgarten statt. - AMTirol

Am Freitag findet klassischerweise der Käsemarkt statt, wo die Wettkampf-Käsesorten gekauft werden können. Dazu passend gibt es auch eine Weinverkostung.

Mittelalterlicher Handwerksmarkt in Mils bei Imst (Freitag, Samstag, Sonntag)

Drei Tage lang versinkt der kleine Ort Mils bei Imst wieder im tiefsten Mittelalter: In den Klängen, Düften und der handwerklichen Betriebsamkeit, die damals auf Märkten geherrscht haben müssen und die heute noch viele Menschen faszinieren. Auf der Straße im Zentrum, zwischen Künstlerhaus und „Dagi's Deko", zeigen mehr als 20 Aussteller, was vor vielen Jahrhunderten Stand der Technik war: Sie drechseln, töpfern, flechten Körbe und spielen Musik auf Lauten, Drehleiern und Dudelsäcken — wie die Band „Rabenspîl" rund um Alrun Lunger. Die kunsthandwerklichen Entstehnisse können nicht nur bestaunt, sondern auch erworben werden. Dazu gibt es Leckeres von den Kulinarikverantwortlichen. Für die kleinen Besucher steht ein „königlicher Spielbereich" im Künstlerhaus bereit.

In Mils bei Imst geht es am Wochenende wieder mittelalterlich zu. - stadtmarketing imst

Agro Alpin Tirol-Messe in Innsbruck (Freitag, Samstag, Sonntag)

Die bereits sechste Auflage der Agro Alpin findet 2018 statt und gibt wie alle zwei Jahre einen Überblick über alle Neuerungen auf dem Landtechniksektor. Auf dem Messegelände in Innsbruck präsentieren sämtliche marktführende Aussteller auf 40.000 Quadratmeter Fläche ihre Produkte aus den Bereichen Stallbau, Futtermittel, Milchwirtschaft, Forsttechnik, Transportfahrzeuge und vielen weiteren. Besucher haben die Möglichkeit, sich bei mehr als 300 Ausstellern zu informieren und neueste Technik zu erwerben. Gleichzeitig ist die Agro Alpin auch eine Art Familienfest, auf dem Kontakte vertieft, Ideen ausgetauscht und Fachveranstaltungen besucht werden können.

Mehr als 300 Aussteller präsentieren die neueste Technik auf der Agro Alpin-Messe. - Thomas Boehm / TT

Ringen Bundesliga mit Alpendales-Afterfightparty in Inzing (Samstag)



Der letzte Heimkampf in der Bundesligasaison des RSC Inzing gegen den ACV Innsbruck findet am Samstag um 19.30 Uhr im Mehrzwecksaal der Volksschule in Inzing statt. Nicht nur dieser verspricht spannend zu werden, auch auf der ,,Afterfightparty" im Anschluss wird einiges geboten: Vier Vereinsmitglieder des RSC Inzing tauschen im Anschluss Trikot gegen Fliege und Manschetten und legen als ,,Alpendales" eine große Live-Menstrip-Show hin. Für heißen Sound dazu sorgt Alpendales DJ an den Turntables, und auch die Getränke werden von Oben-Ohne-Kellnern serviert. Als großes Finale warten die den ,,Chippendales" nachempfundenen tanz- und stripfreudigen Sportler dann noch mit einer Mitternachtsshow auf.

Sandro Greil, Lukas Gastl, Michael Wagner und Schamil Feitl machen auf der Matte und als "Alpendales" eine gute Figur. - Klaus Heiss

European Outdoor Filmtour 18/19 im Congress Innsbruck (Sonntag)

Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 steht die European Outdoor Film Tour (E.O.F.T.) für Outdoorgeschichten und wirklich erlebte Abenteuer. Der Startschuss für Europas größtes Outdoorfilmfestival fällt jedes Jahr im Oktober — dann gehen die besten Outdoorsport- und Abenteuerfilme auf große Tour. Mit jedem neuen Programm wechseln dann die Protagonisten, Sportarten, Länder und Abenteuer, aber gleich bleibt das Motto: ,,This is real!" Das neueste Filmprogramm hat eine Gesamtlänge von 120 Minuten und zeigt etwa den Sportkletterer Adam Ondra auf der schwierigsten Sportkletterroute der Welt, der ,,Silence"-Route, oder Tom Pelz, der den Kilimandscharo mit nur einem Bein besteigt.

Schwesterherz Mädchenflohmarkt beim VAZ Hafen in Innsbruck (Sonntag)

Am Sonntag, dem 11.11., von 14 bis 18 Uhr, ist es wieder soweit: Das Original, der Mädchenflohmarkt von Schwesterherz, kommt zurück zum VAZ Hafen-Areal nach Innsbruck und lässt das Trödelherz höherschlagen. Alle Modeverrückten können sich auf Schnäppchen schlagen, trödeln, Accessoires-stöbern, auf Designerstücke- und Raritäten-shoppen und jede Menge Handgemachtes freuen. Der Eintritt kostet für alle Mädchen vier Euro, Buben und Kinder bis 12 Jahre dürfen gratis rein. Dafür erhält jedes Mädchen an der Kasse ein Los und hat die Chance einen 50 Euro-Shopping-Gutschein für den Markt zu gewinnen. (anl)