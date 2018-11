Talkessel Landeck-Zams fest in Ritter-Hand

Landeck, Zams – „Der Bürgermeister Siggi Geiger ist entmachtet und wird in das Burgverlies geworfen.“ Das verkündete Graf Georg I., der Schreckliche, nach getaner Arbeit am Sonntag im Zammer Gemeindeamt. Dort trafen die Cronbourg-Ritter ein, um mit dem Schlachtruf „Houngga! Houngga!“ den Startschuss zur närrischen Zeit zu geben. Dann der Einzug in den Ritterkeller, wo pünktlich um 11.11 Uhr die Gläser klangen. Unterwegs ließ die närrische „Cronbourg-Gesellschaft“ wie immer mit zünftigen Liedern aufhorchen.

Zur selben Zeit in Landeck-Perjen: Dort versetzte die Schrofensteiner Ritter-Tafelrunde das Haus der Vereine in Schwingungen – ein dreifach kräftiges „Schalla schalla“ ertönte. „Die Zammer stecken wir ein und der Talkessel gehört diesmal uns“, erklärte Ritter-Chef Emmanuel I., der mit seiner Gräfin Kathrin sowie den kleinen Prinzessinnen Louisa und Annelie auftrat. Die Amtsschlüsselübergabe verlief friedlich. „Ich bin ja froh, wenn ich schwierige Aufgaben abgeben kann“, hob BM Wolfgang Jörg hervor. Über seinen „Säcklwart“ (Finanzreferent Herbert Mayer) sagte er: „Ein paar Gulden hat er ja mitgebracht. Aber er ist knausrig.“ (hwe)

In Landeck-Perjen: Ehrenurkunden gab es für Martin Tschol, Didi Köck, Bernie Dapoz und Leo Köck (v. l.). - Wenzel