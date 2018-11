Ade, Plastik-Strohhalm: Rundum gute Alternativen

Zum Trinken sind sie da, nicht zum Spielen, also hör’ auf, die ganzen Strohhalme zu vernichten! Das hätte man einem Kind der 80er-Jahre erklärt, doch damals war das Plastik-Bewusstsein längst nicht so ausgeprägt wie heute. Zu schön war es auch, aus dem Strohhalm eine kleine Explosionsvorrichtung zu bauen. Knoten reindrehen und an der Stelle, an der sich das Plastik am meisten spannt, fest mit dem Finger draufschnippen. Wumm, das knallt! Einmal, zweimal, immer wieder. Was für eine Freude! Die kaputten Plastik-Röhrchen landen im Restmüll.

Plastik-Verbot kommt

Aus heutiger Sicht, die durch Fotos von schwimmenden Plastikmüllhalden in den Meeren geprägt ist, tut diese Verschwendung und Verschmutzung fast weh. Nun haben sich die EU-Staaten für ein Verbot von Einwegplas­tik entschieden und wollen bis Jahresende eine Richtlinie für das Verbot ausarbeiten. Das heißt, Geschirr und auch Strohhalme aus Plastik dürften vermutlich in den kommenden zwei Jahren aus dem Handel verbannt werden.

Auf der einen Seite wird damit ein praktisches und in der Herstellung günstiges Material verbannt. Auf der anderen Seite zerfällt es sehr langsam und macht 85 Prozent aller Abfälle aus, die in der EU im Meer treiben und an den Stränden angespült werden. Verboten sollen aber nur jene Artikel werden, für die es Alternativen gibt. Und vor allem beim Strohhalm, der wie der Name schon sagt, einmal aus Strohhalmen bestand, gab es früher schon Alternativen und heute noch mehr. Schon mal einen Cocktail durch eine lange, runde lange Nudel geschlürft? Oder durch einen Bambus-Trinkhalm? Oder ganz edel durch Edelstahl?

Die Bio-Pot-Halme schauen aus wie Plastik, bestehen aber aus Kartoffel- oder Maisstärke, Mineralen und Faserstoffen. - Bio-Strohhalme

Andreas Hotter arbeitet täglich mit Trinkhalmen. Der 36-Jährige führt das Hotel Englhof in Zell am Ziller in dritter Generation und wurde vor wenigen Wochen mit dem „Mixology Bar Award“ für die beste Bar Österreichs ausgezeichnet. Wenn einer weiß, warum man überhaupt Trinkhalme verwendet, dann er: „Es macht dann Sinn, wenn man einen Cocktail mit crushed ice (Anm. zerkleinertes Eis) serviert. Ohne den Trinkhalm würden die Stücke im Mund landen – ein typisches Beispiel ist der Caipirinha, der oft auch mit Limettenstücken gemacht wird“, erklärt Hotter. Es gibt aber neben der Umwelt auch einen geschmacklichen Grund, auf die Röhre zu verzichten. „Trinkt man etwas mit Kohlensäure, geht diese durch den Trinkhalm verloren. Deshalb würde man bei Champagner niemals einen verwenden.“

Lieber der direkte Geschmack

Er selbst verzichtet beim Trinken, so oft es geht, darauf, aber aus einem anderen Grund. Es sei puristischer, persönlicher, direkt aus dem Glas zu trinken, „ohne so ein Plastikrohr dazwischen“. Er verstehe jedoch, wenn bei manchen Leuten ein Trinkhalm allein aus optischen Gründen zu einem Cocktail dazugehöre. Und weil keine Bar der Welt ohne diese­ Trinkhilfe auskommt, hat Hotter bereits vor einem Jahr den Plastik-Trinkhalm aus seiner Bar verbannt und sich nach Alternativen umgesehen. Er habe alles ausprobiert, von Stroh über Papier, Glas und Metall. „Beim Stroh ist der Vorteil, dass es natürlich sehr authentisch ist, aber im Vergleich zum geschmacksneutralen Plastik hat es eine gewisse Stroh-Note.“

Die edle Alternative aus Edelstahl wäre für eine Bar auf den ers­ten Blick die sinnvollste Lösung. Beim zweiten Blick erkennt man, dass es nicht ganz praktikabel ist. „Manche Barkeeper sagen zwar, dass sich diese Trinkhalme gut im Geschirrspüler säubern lassen, aber ich bin davon nicht überzeugt. Es gibt auch spezielle Bürsten“, verweist er auf die etwas umständliche Reinigung des Edelstahls.

Edelstahl-Trinkhalme sind ein echter Hingucker. Nachteil: Schwierige Reinigung. - iStock

Inzwischen ist Hotter auf ein Produkt, das zu 69 Prozent aus Kartoffel- oder Maisstärke besteht, aufmerksam geworden und verwendet es auch. Es nennt sich Bio-Pot, neben der Stärke besteht der Halm aus Mineralien wie Kalzium und Mag­nesium sowie Faserstoffen. „Die Trinkhalme schauen ähnlich aus wie die aus Plas­tik, kosten nicht wirklich mehr, werden auch einmal verwendet, sind aber vollständig biologisch abbaubar“, erklärt der Zillertaler das Produkt, das schon im Handel ist und über Internetseiten bezogen werden kann. Die Hersteller werben auch bewusst damit, dass Bio-Pot kein schädliches Mikroplastik enthält. Nach der Meldung, dass Wiener Forscher erstmals Mikroplastik im menschlichen Stuhl gefunden haben, ist das sicher kein schlechtes Verkaufsargument.

In einigen Betrieben werden – wahrscheinlich eher zu Marketing-Zwecken – Nudeln, meist die Pastaform Ziti, als Alternative angeboten. Auch Varianten aus Bambus sind bereits am Markt. Für den Gebrauch daheim seien aber die aus Edelstahl „schon ein gutes Thema“, glaubt Hotter.

Kinder, was für ein Spaß

Das Metall hat nur einen Nachteil, der vor allem bei Kindern ins Gewicht fällt. Ein Knoten lässt sich nicht mehr reindrehen, das Material spannt sich auch nicht mehr an einer Stelle und Schnippen mit dem Finger macht dann gar keinen Sinn. Bei diesem Material ist keine kleine Explosion möglich. Denn zum Trinken sind sie da, diese Trinkhalme. Und die Umwelt wird zur Freude der Natur geschützt. Außerdem wird der Kinder-Generation der 2010er-Jahre schon etwas einfallen, wie sie auch mit Edelstahl-Röhren ihren Spaß hat. (Matthias Christler)