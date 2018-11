Krampusse, Kino, Christkindlmarkt: Das ist los am Wochenende in Tirol

Innsbruck - Die Krampusse schwärmen in Tirol wieder aus – und lassen sich an vielerorts bereits dieses Wochenende bestaunen. Pünktlich zum Kälteeinbruch hat auch der Christkindlmarkt in Innsbruck seine Pforten geöffnet und wartet von Anfang an mit Programmhighlights auf. Wer lieber nach drinnen verschwindet und trotzdem interessanten Input will, ist am Filmfestival „Inncontro“ richtig oder schaut sich das Musical „Aladdin“ im Landesjugendtheater an. Auch Konzerte, viele Bummel-Möglichkeiten und Ski-Spaß bietet das Wochenende in Tirol.

Das Konzept – Tiroler Start Ups im Sillpark (Freitag)

Fünf heimische Jung-Unternehmer haben im Sillpark in einem Store ihre Geschäfte eröffnet und laden den ganzen Tag herzlich zum Durchstöbern:

- Alp Goat produziert kunststoffreie T-Shirts für den Sportartikelmarkt. Bei der Produktion und beim Vertrieb kommt 100 Prozent Natur zum Einsatz, die Artikel bestehen aus 15 Prozent mongolischem Premium-Kaschmir und 85 Prozent hochwertiger Baumwolle.

- FAB ATELIER bietet handverlesenen Schmuck, in kleinen Ateliers in Italien gefertigt. Der Marktplatz will junge Kreative dabei unterstützen, ihre Kollektionen zu entwickeln und ihre Marke aufzubauen.

- Unbound Coffee Roasters ist eine Schau-Rösterei mit einer vielfältigen Aromenauswahl und nachhaltigen Produkten. Das Start Up hat seinen Sitz in Wattens und arbeitet mit der Röstsoftware von Cropster. Im Shop kann Kaffee genossen und die Webshop-Bestellung abgeholt werden, gestöbert oder mit dem Kaffeeröster des Vertrauens geplaudert werden.

- AlpPine Spirits präsentiert die Spezialität Latschenlikör, der zu 100 Prozent in Handarbeit in Tirol hergestellt wird. Die Latschenzapfen werden im Naturpark Karwendel gesammelt, 1,928 Prozent des Bruttoumsatzes gehen dann wieder in den Naturschutz des Karwendels.

- Das Team von Tanacuna hat sich dem Möbel-Makeover verschrieben und kreiert handgemachte Möbel, Accessoires und Kunst. Alte, als wertlos erachtete Gegenstände werden restauriert, recycelt und mit individuellem Design versehen.

Mother‘s Cake am Heavy Psych Fest in Innsbruck (Freitag)

Gerade noch mit Alice in Chains in London, Berlin oder Sydney, spielen sie laut eigenen Aussagen doch am liebsten in Innsbruck: Mother‘s Cake kehrt zurück und lädt zum jährlichen Veitstanz. Ihr neues Album wird ausnahmsweise nicht im Treibhaus Keller, sondern im VAZ Hafen zelebriert. Das Heavy Psych Sounds Festival macht nämlich Station, und Mother‘s Cake teilen sich dort die Bühne unter anderem mit Brant Brörk.

Die Band Mothers Cake rockt diesmal statt dem Treibhaus die Bühne im VAZ Hafen. - Jan Hetfleisch

Skiopening in Obergurgl-Hochgurgl (Freitag und Samstag)

Die Saisonstarts gehen in die nächste Runde: Seit Donnerstag ist die Piste in Obergurgl-Hochgurgl offen, am Freitag um 21 Uhr startet das Skiopening ganz offiziell, gefeiert wird dann eine ganze Woche lang. Am 17. und 24. November gibt es jeweils ab 13 Uhr Hüttenrallyes mit Live-Musik auf den Skihütten, der Hohe-Mut-Alm und im Top Mountain Star. Am 19. und 22. November folgt ein Skiguiding.

Das Skigebiet Obergurgl/Hochgurgl feiert dieses Wochenende sein Opening. - pro.media

Erstes Christkindlmarkt-Wochenende (Freitag, Samstag, Sonntag)

Seit Donnerstag sind die Christkindlmärkte in der Altstadt und am Marktplatz eröffnet – und warten mit einigen Programmhighlights auf: Auf der Märchenbühne in der Altstadt gibt es täglich um 16.30 und 17.30 Uhr Märchenaufführungen, um 17.30 Uhr spielen die traditionellen Turmbläser vom Goldenen Dachl und um 18 Uhr zeigen die Schüler der Musikschule Innsbruck ihr Können. Am Marktplatz heißt es jeden Tag von 14 bis 17 Uhr „Senioren- und Kindernachmittag“ mit reduzierten Preisen.

Glühwein und vorweihnachtliche Party-Atmosphäre bis spät in die Nacht gibt es außerdem schon seit Anfang des Monats im Magic-Innenhof in der Altstadt (bis 23 Uhr geöffnet) und beim Fischerhäusl am Domplatz (bis 1 Uhr morgens geöffnet).

Die Christkindlmärkte in der Altstadt und am Marktplatz sind bereits geöffnet. - Thomas Boehm / TT

Inncontro - Internationales Filmfestival der Vielfalt (Freitag und Samstag)

Das INNCONTRO-Filmfestival Innsbruck im und ums Leokino bietet sowohl einen Ort der Begegnung als auch Raum für den Austausch über gesellschaftspolitische Fragen rund um Migration und ihre Rahmenbedingungen.

Für die erste Ausgabe des Festivals 2018 wird ein besonderes Augenmerk auf die Verschränkung von Migration und Geschlecht gelegt, wodurch vor allem die Perspektiven und Erfahrungen von Frauen sichtbar gemacht werden. Zum Programm: http://www.inncontro.com/de/programm/

Den musikalischen Festivalseinstieg macht am Freitag um 19 Uhr – auf dem Weg von der Annasäule bis zum Leokino – das Street Noise Orchestra.

Musical „Aladdin und die Wunderlampe“ im Landesjugendtheater Innsbruck (Freitag, Samstag, Sonntag)

Ein böser Zauberer wollte einst eine Wunderlampe in seinen Besitz bringen, die in einer tiefen Höhle verborgen war. Jedoch konnte er das nicht selbst bewerkstelligen, sondern musste einen Knaben mit einem guten Herzen für dieses Vorhaben gewinnen. Er glaubte ihn in Aladdin, dem Sohn eines armen Schneiders, zu finden. Im Palast des Sultans wird indes Prinzessin Jasmin wie eine Gefangene gehalten und möchte so gerne einmal das Treiben in der Stadt erleben. Mit Hilfe ihrer Vertrauten Fatima gelingt ihr das schließlich – und zufällig trifft sie auf Aladdin. Die beiden verlieben sich spontan ineinander... Das Musical für Kinder wird noch bis zum 23. Dezember täglich um 15 Uhr im Landesjugendtheater Innsbruck aufgeführt.

Kunstmarkt in Landeck (Freitag, Samstag, Sonntag)

In der Malserstraße 11 in Landeck lädt ab Freitag um 19 Uhr der Kulturverein Part of ART zum großen Kunstmarkt. Zahlreiche Aussteller präsentieren dort ihr Handwerk, der Eintritt ist frei. Am Freitag ist der Markt bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Tauschmarkt in Innsbruck (Samstag)

„Ready, set, ausmisten!“ ist das Motto beim Innsbrucker Tauschmarkt am Samstag von 12 bis 18 Uhr in der Philippine-Welser-Straße 16 (neben dem Pradler Friedhof). Alle, die minimalistischer leben wollen, neue Dinge brauchen oder einfach mal ein paar Sachen tauschen wollen, sind herzlich willkommen. Getauscht werden kann praktisch alles, von Kleidung über Möbel, Hausrat bis hin zu Spielzeug. Vor Ort gibt es eine Abgabestelle, wo man ohne Anmeldung das Mitgebrachte abgeben kann.

Schnupperrodeln im Igler Eiskanal (Samstag)

Alle interessierten Kinder können am Samstag zwischen 15 und 18 Uhr eine rasante Rodelfahrt durch den Igler Eiskanal wagen. Tipps bekommen sie dabei von Olympiasieger David Gleirscher und Doppelweltmeister Wolfgang Kindl. Anmelden dazu kann man sich unter Veronika.Halder@rodel-austria.at oder Tel.: 0676/848374115.

Mutige dürfen am Samstag versuchen, durch den Igler Eiskanal zu rodeln. - Michael Kristen

Krampusläufe in Ampass, Kematen, Zams, Jochberg und Kufstein (Samstag)

Mit den kälteren Temperaturen und der frühen Dunkelheit sind auch die „Tuifl“ in Tirol wieder los und machen vielerorts in Tirol auf sich aufmerksam. Unter anderem veranstaltet die Jungbauernschaft-Landjugend Ampass zusammen mit der Tulfer Höllenbruat am Samstag um 18 Uhr das 3. Ampasser Krampusschauen am Parkplatz der Gemeinde in Ampass, wo die „Tulfer Höllenbruat“, die „Arzler Krampus“ und die „Glotzn Gargoyls Wattens“ Zartbesaitete das Fürchten lehren. Andernorts zur gleichen Zeit, in Kematen, feiert die „Kemater Tuifl Gauda“ zehnjähriges Jubiläum mit Gastgruppen aus Axams, Götzens und Zirl am Sportplatz und anschließend auf der großen „Tuifl-Party“ mit Chrisi DJ. In Zams zeigen die ortseigene Krampusrunde sowie anderen Gruppen aus Österreich, Südtirol und Bayern ab 17 Uhr in einem Umzug durch das Dorf ihr Können. Im Unterland zeigen sich die dunklen Gestalten zum Beispiel in Jochberg beim „Krampuslauf der Goastoa-Pass“ beim Kultursaal Areal ab 18.30 Uhr und in Kufstein bei der „6. Shownacht der Krampusse“ ab 16 Uhr beim Parkplatz der Salurner Straße (hinter der WKO). (anl)