Funkelnde Christkindlmarkt-Eröffnung in der Maria-Theresien-Straße

Innsbruck, Hall – In dichten Trauben fanden sich die Besucher am Sonntagabend zur feierlichen Eröffnung des Christkindlmarktes in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße ein. Nach einem kollektiven Countdown setzten Christkindlmarkt-Chef Robert Neuner und Thomas Hudovernik, Obmann des Innenstadtvereins, per Knopfdruck die Beleuchtung des großen Bergkristalls in Betrieb – und zugleich die Weihnachtsbeleuchtung in der gesamten Innenstadt (immerhin 400.000 Lichtpunkte).

Unterstützt wurden sie dabei von den goldenen Innsbrucker Weihnachtsengeln in ihren neu designten Engelskleidern. Sie treten in den kommenden Wochen als charmante Weihnachtsbotschafterinnen in der Innenstadt auf und geben den Marktbesuchern Auskunft.

Für durchaus schwungvolle Klänge sorgte bei der Eröffnung die Inn Seit’n Big Band der Musikschule Innsbruck. Der Markt mit 32 Ständen hat nun bis 6. Jänner täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Insgesamt laden auf den Märkten der „Bergweihnacht“ 200 Stände zum Besuch ein.

Am Haller Adventmarkt, der bereits am Freitag eröffnet hat, werden heute um 18 Uhr Tiroler Sänger und Schauspieler das Weihnachtslied „Stille Nacht“ zu dessen 200-Jahr-Jubiläum mit einer Spezialaufführung ehren. (md)