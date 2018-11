Telfer Bad bietet wieder extern zugängliches Restaurant

Telfs – Im Telfer Bad gibt es nun wieder ein Restaurant, das auch für externe Gäste offensteht: Nach einem „Pre-Opening“ – dem u.a. der neue Wirtschaftskammer-Chef Christoph Walser beiwohnte – ist das „Surfers“ seit Samstag im Normalbetrieb (täglich geöffnet von 10 bis 23 Uhr).

Der frühere Restaurantpächter war, wie berichtet, vorzeitig aus dem Vertrag ausgestiegen, trotz intensiver tirolweiter Suche konnte kein neuer Pächter gefunden werden. Daher fiel der Beschluss, dass die Telfer Bad Betriebs GmbH & Co. KG das Restaurant in den Eigenbetrieb übernimmt. Die interne Restauration für Schwimmbadbesucher und Saunagäste führte man so schon seit April, in der Sommersaison dann auch den Kiosk für Freibadbesucher. Das extern zugängliche Restaurant – es verfügt über einen separaten Eingang auf der dem Inntalcenter zugewandten Seite – wurde aber erst jetzt (wieder) eröffnet. „Wir haben bewusst noch investiert, um das Restaurant auch optisch aufzuwerten“, erklärt BM Christian Härting – insgesamt rund 40.000 Euro. Nun präsentiert sich das Restaurant in ganz neuem Look.

Für eine Gemeinde sei es nie einfach, ein Gasthaus mitzubetreiben, so Härting, „das ist natürlich nicht unsere Kernkompetenz“. Daher habe man mit Michael Rimml bewusst einen Restaurantleiter vom Fach angestellt. Und es sei gelungen, ein gutes Konzept zu entwickeln, das auf Frische und Regionalität fokussiert – etwa mit Fleisch und Brot von Telfer Betrieben. Auch im Hinblick auf die angestrebte Belebung des Ortskerns sei man „froh über eine zusätzliche, zentral gelegene Lokalität“, schließt Härting. (md)