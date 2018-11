Dichter Zeitplan für Krampus-Fans in Osttirol

Von Catharina Oblasser

Lienz — Die Krampus- oder auch Klaubaufsaison in Osttirol hat begonnen. Spätestens ab Samstag, den 1. Dezember, geht es richtig rund im Bezirk. An Zuschauern wird es, so wie in all den vergangenen Jahren, nicht fehlen.

Für den ultimativen Krampus-Fan im Lienzer Talboden könnte der Terminkalender zum Beispiel so aussehen: Am Samstag, den 1. Dezember, geht es um 17 Uhr in die Stadl-Arena in Nußdorf-Debant zum Einläuten, also dem Auftakt der Krampus­tage. Am Brixner Platz in Lienz beginnt die Krampusveranstaltung um 18 Uhr. Nächster Programmpunkt könnte das Tischziachen am Weber Platzl in Thurn sein, das um 19.30 Uhr losgeht.

Am Sonntag, den 2. Dezember geht es im Stundentakt weiter: Um 18 Uhr legen die Leisacher Krampusse beim „Rasner" los, die Krampusgruppe Peggetz hält ihre Veranstaltung ab 19 Uhr bei der RGO-Arena in Lienz ab. Um 20 Uhr wird der Mairjoslhof in Nußdorf zum Brennpunkt, wenn die Toiflgruppe zum Tischziachn lädt.

Die Lienzer Krampusgrupp­e „Nikramo" führt den Veranstaltungsreigen am Montag den 3. Dezember, weiter. Ab 19 Uhr findet am Johannesplatz der traditionelle Umzug mit Nikolausbescherung statt. Hier müssen die Fans eine Entscheidung treffen, denn ebenfalls um 19 Uhr beginnt in Dölsach die Krampusveranstaltung mit Nikolauseinzug und Tischziachn. Um 21 Uhr steht in Ainet das Schaulaufen am Sport­gelände auf dem Programm.

Am Dienstag, den 4. Dezember, wird der Toni-Egger-Park in Debant zur Arena für das Tischziachn. Beginn ist um 19 Uhr. Ab 21 Uhr geht es am Aineter Sportplatz zum „Tischzoichn". Am 5. Dezember haben die Krampus-Begeisterten im Talboden ab 19 Uhr Gelegenheit, beim Umzug in Patriasdorf auf ihre Kosten zu kommen. In Oberlienz beginnt das Tischziachn um 20 Uhr beim „Opperer", danach laufen die Krampusse am Kirchplatz ein.

Diese Aufzählung ist beileibe nicht vollständig. Für Kinder gibt es vielerorts separate Veranstaltungen wie das „Kinder­tischziachn". In Oberlienz laufen die kleinen, die mittleren und die erwachsenen Krampusse an verschiedenen Tagen. Die „Kleinen" in Lienz haben ihre eigene Show am 6. Dezember ab 18.30 Uhr in der Innenstadt.

Nachwuchssorgen haben die Krampusgruppen jedenfalls nicht. Und dass die sich die Termine im Talboden praktischerweise auf mehrer­e Tage verteilen, hat Traditio­n. „Unser Lauf war immer schon am 3. Dezember", erklärt Patric­k Mietschnig von den Dölsacher Krampussen.