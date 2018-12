Tiroler Chöre: Wenn Frauen den richtigen Ton treffen

Von Theresa Mair und Andrea Wieser

Wenn es im Advent früh dunkel wird, erklingen die Chöre. Gesungen wird auf Christkindlmärkten, in Kirchen und bei Feiern. Es ist ein erhabenes Gefühl und es ist immer wieder ein kleines Wunder, wie Menschen nur mit ihren Stimmen Musik machen können.

Damit das möglich ist, wird in Tirol das ganze Jahr über geübt. „458 Chöre sind beim Tiroler Sängerbund gemeldet, das sind über 11.000 Sänger“, weiß Geschäftsführer Viktor Schellhorn. „Die Chöre sind Erhalter der Volkskultur. Man kann sie als Pendant zu den Blasmusiken sehen“, stellt er die Bedeutung der Chöre dar. Für die Sänger selbst gibt es noch einen ganz persönlichen Nutzen. Deutsche Wissenschafter haben schon 2004 hinreichend belegt, dass Singen das Abwehrsystem stärkt und glücklicher macht. Es macht selbstbewusster, lebensfroher und ausgeglichener. Das sind viele gute Gründe.

Ein kleiner Teil der Tiroler Chöre ist ausschließlich Frauen vorbehalten. 45 sind reine Frauenchöre. Es ist eine Nische, in der sich Tirolerinnen treffen, um in ihrem stimmlichen Spektrum von Sopran über Mezzosopran bis Alt zu singen. Darüber hinaus ist der Chor für sie eine soziale Drehscheibe und eine Chance, einmal alle Rollen abzustreifen. So ist jede Chorprobe unter Frauen oft auch Urlaub vom Alltag. Man trifft sich, um sich freizusingen.

Viele Sprachen, fünf Stimmen

Groß wirkt der Raum im Zentrum 107 im Innsbrucker Stadtteil St. Nikolaus. Dort trifft sich wöchentlich der Frauenchor Sono. Riesig sieht auch der Flügel aus, um den sich die fünf Frauen scharen. Aber wenn Sono zum Gesang ansetzt, dann vergisst man den zu großen Ort. Dann erfüllen die Stimmen den Raum, als wäre er voll besetzt.

Die Notenblätter kommen aus aller Welt. - Karin Pedersen

Vor rund drei Jahren haben sich die jungen Frauen, damals noch zu siebt, im Künstlerhaus Büchsenhausen zusammengetan. „Zuerst wollten wir ganz ohne Chorleiterin starten“, erinnert sich Gründungsmitglied Eva Wassermann schmunzelnd. Aber das war schnell vom Tisch. Nach einem ersten Treffen, das im Chaos endete, wurde Antonella Placheta zur Chorleiterin ernannt.

Trommelwirbel für Sängerinnen

Erste Auftritte folgten. Vorgesungen wurde schon im „Spielraum für Alle“ in Wilten ebenso wie im Haller Stromboli. Besonders in Erinnerung ist den Sängerinnen ein Auftritt im nahe gelegenen Waltherpark im letzten Sommer. Durch Zufall war der Ort zeitgleich Treffpunkt einer jungen französischen Trommlergruppe aus Grenoble. „Die rund vierzig Trommler spielten vor uns und machten eine großartige Stimmung“, erinnert sich Tina Radulovic. Auf den guten Schwingungen der zufälligen Vorband wurde der Frauenchor dann durch eine laue Sommernacht getragen.

Nur unter Frauen zu singen, hat klare Vorteile. „Wir klingen voll, obwohl wir nur Frauenstimmen haben“, sagt Placheta selbstbewusst. Und für ihre Sängerinnen ist es die Atmosphäre, die sie lieben. „Wir singen hier ohne Scham, ganz unter uns“, meinen sie. Ausschließlich unter Frauen fühle sich das einfach selbstverständlicher und vertrauter an.

Die Texte sind im Kopf

Das Repertoire von Sono ist so groß wie die Welt selbst. Gesungen wird gerne in fremden Sprachen, vom bulgarischen Volkslied bis zu englischen Folk-Pop-Songs. Und auch ukrainische Melodien sind dabei. Das geben die Sängerinnen mit dem Lied „Shchedryk“ eindrücklich zum Besten. Das ukrainische Volkslied ist im angloamerikanischen Raum unter dem Titel „Carol of the bells“ ein beliebtes Weihnachtslied.

Derzeit zählt Sono nur fünf Mitglieder, das soll sich aber ändern. Nach neuen Sängerinnen wird gesucht (Kontakt: antonella.placheta@aon.at). Neben Talent und Musikleidenschaft muss eine Sono-Sängerin noch Fleiß mitbringen. „Für Aufführungen sind die Texte auswendig zu lernen“, nennt Placheta den Grund.

Das sei, um die Bindung zum Publikum zu stärken, unbedingt notwendig. Zum Beweis setzt der Chor an: „Shchedryk shchedryk, shchedrivochka, ...“, tönt es durch den Proberaum. Und es stimmt: Trotz Sprachbarriere fühlt man sich angesprochen. Wer sich selbst überzeugen will, kann am 14. Dezember (19.30 Uhr) im Inns­brucker Waltherpark und am 18. Dezember (18.30 Uhr) auf dem Theaterwagen am Christkindlmarkt in der Innsbrucker Altstadt zuhören. Dann singen Sono von ihrer vielsprachigen Weihnachtsstimmung.

Die Sängerinnen vom Chor Vrauen Vokal Völs treffen sich jeden Montagabend zur Probe. - Karin Pedersen

Singen, um sich zu befreien

Es zischt durchs Völser Widum, wenn jeden Montag um 20 Uhr die Mitglieder vom Chor Vrauen Vokal Völs mit den Proben beginnen. Die 20 Frauen wärmen und weiten ihren Körper, lassen die Arme kreisen und füllen die Lungen mit Luft. Der Chor zählt derzeit 23 aktive Mitglieder, aber an diesem Abend Ende November sind nicht alle gekommen. „So ist das eben bei einem Frauenchor“, meint Chorleiterin Waltraud. „Bei der einen sind die Kinder krank, die andere wird beruflich aufgehalten. Wir haben viele Verpflichtungen. Aber alle bemühen sich immer sehr, zu den Proben zu kommen.“

Alle anwesenden Sängerinnen füllen den Saal in Windeseile mit Energie. Dass die weibliche Ausrichtung des Chors ein grundlegendes Konzept ist, beweist schon der Name. „Vrauen“ leitet sich vom mittelhochdeutschen Wort „Vrouwe“ ab. Aber das „V“ kann auch anders gelesen werden, denn es steht auch für die Anfangsbuchstaben bei „Völs“ und „Vielfalt“.

Frei von allen Rollen

Vor 20 Jahren wurde Vrauen Vokal Völs gegründet. Die Salzburger Sängerin und Gesangspädagogin Waltraud Windhofer ist seit 2011 Chorleiterin. Zum Jubiläumskonzert in der Völser Blaike zeigten die Damen im Oktober, was in ihnen steckt. Das Repertoire reichte von „Sto mi e milo“, einem traditionellen Lied aus Mazedonien, über „Fly Me to the Moon“ von Bart Howard bis zu einer Eigenkomposition.

„Musik schenkt uns Freiheit und fröhliche Stunden“, heißt es da und das trifft den Kern der Sache ganz gut. „Wir kommen so gerne zu den Proben, weil wir hier keine Rolle spielen. Wir sind hier ganz wir selbst“, meint eine Völser Sängerin. „Und weil wir unter uns sind“, sagt die nächste. Und der schönste Grund: „Ja, es ist befreiend“, sind sich die leidenschaftlichen Sängerinnen einig. Wer sie hören und dabei beobachten darf, glaubt es ihnen gerne. Wenn die „Vrauen“ singen, dann schließen sie die Augen oder legen ihre Hand an den Bauch. Manche lächeln, andere strahlen, die nächste schmettert die Töne mit gewaltigem Schwung. Und wenn sie dann „I love to live“ nach einem Arrangement der Innsbrucker Jazz-Sängerin Tanja Raich singen, dann bezweifelt das keiner.

Gegen Gewalt an Frauen

Das Thema „Frauen“ begleitet die Völserinnen auch inhaltlich. Am 14. Februar hatten amerikanische Aktivistinnen unter dem Titel „One Billion Rising“ dazu aufgerufen, weltweit das Lied „Break the Chain“ zu singen. Mit dieser Aktion soll jährlich auf Gewaltverbrechen an Frauen aufmerksam gemacht werden. Die Völserinnen haben von Tirol aus ihren Beitrag dazu geleistet.

Mit Aufwärmübungen fängt beim Frauenchor Scarantia die Probe an. - Vanessa Rachlé

Körpereinsatz für den guten Ton

Was machen Frauen, deren Ehemänner im Männerchor engagiert sind? Sie wollen auch singen und gründen einen Frauenchor. So geschehen in Scharnitz, wo sich einige Frauen gern in lockerer Runde zum Singen getroffen haben. Mit Obfrau Elfriede Heiss und Chorleiterin Waltraud Neuner gründeten sie schließlich den Frauenchor Scarantia (lateinischer Name für Scharnitz). Das ist 21 Jahre her. Seither läuft für sie mittwochs um 20.15 Uhr das Unterhaltungsprogramm nicht im TV, sondern im Proberaum der Chöre.

Im Nebenzimmer desselbigen huschen einige Damen herum, während die anderen nacheinander eintrudeln. Man hört sie ratschen, Geschirr klappert.

Geselligkeit durch Singen

„Es geht auch um die Geselligkeit, nachher haben wir noch zwei Geburtstage zu feiern“, verrät eine der Sopranistinnen. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier auch diszipliniert gesungen und die Stimme – einmal im Jahr mit einer professionellen Trainerin – perfektioniert wird.

Immerhin stehen eine Menge Adventveranstaltungen im Kalender. „Wir haben 20 bis 25 Auftritte, die bereits Anfang des Jahres feststehen, wie die Gestaltung der Osternachtsmesse, der Christmette oder das Adventsingen. Dazu kommen noch bis zu 15 kurzfristige Termine“, erzählt Obfrau Nicole Stefan. Vor wenigen Tagen war der Chor bei den Feierlichkeiten zum 20-Jahr-Jubiläum der Musikschule Innsbruck dabei. Ein Highlight für die Gruppe ist auch das Chorfestival Feuer & Stimme in St. Johann im Pongau.

Zum eigenen Jubiläum 2017 beschenkten sich die Damen, die vom Seefelder Plateau und aus Mittenwald kommen – und sich übrigens über Zuwachs jeden Alters freuen würden –, indem sie die Mundartgruppe Findling einluden.

Chorleiterin Simone Mikolasch ist inzwischen eingetroffen. Draußen in der kalten Nacht rieselt der erste Schnee des Jahres, drinnen im Warmen lassen sich die Sängerinnen von den Adventliedern tragen. Eine besinnliche Atmosphäre erfüllt den Raum.

Eingespielte Besinnlichkeit

Mit pfeilgeradem Rücken auf der Stuhlkante sitzend, scheint so manche Sängerin tief in den Text versunken, während sie aus voller Brust „immer wenn es Weihnacht wird ...“ und noch gefühlte weitere 20 Weihnachtslieder vorträgt.

„Bei den Adventliedern geht es relativ schnell. Normalerweise feilen wir immer ein bisschen, aber diese Lieder können wir schon gut“, sagt Mikolasch. Die Musikschullehrerin wählt die Lieder aus und, wenn nötig, setzt sie auch die Stücke. Wie z. B. jene des Findling-Lieds „Trag mi Wind“, mit dem die Sängerinnen Geburtstagskind Andrea nun beglückwünschen.