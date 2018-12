Zwischen Trubel und Einsamkeit

Von Irene Rapp

Seefeld — Immer wieder gibt es Zeiten, in denen es nicht ganz einfach ist, die passende Tour fürs Wochenende zu finden. Wenn schon so viel Schnee liegt, dass „Sommertouren" nicht mehr möglich sind, aber noch nicht genug, dass im freien Skigelände genügend Unterlage vorhanden ist. Immer dann sind Pistentouren die ideale Alternative. Am schönsten sind diese natürlich, wenn die Pisten zwar schon beschneit, die Lifte aber noch nicht in Betrieb sind. In diesen Genuss kommen bei unserem heutigen Tipp allerdings nur noch schnell Entschlossene, denn ab morgen öffnen die Lifte im Skigebiet Rosshütte in Seefeld.

So kommt man hin: Von Innsbruck kommend fährt man bei Seefeld nicht Richtung Ortszentrum, sondern bleibt auf der Bundesstraße Richtung Scharnitz und sieht sehr bald zu seiner Rechten die Liftanlagen des Skigebiets Rosshütte. Skitourengeher benutzen den eigens für sie angelegten, kostenlosen Parkplatz ca. 400 m vor der Talstation gegenüber der dortigen Tankstelle. Die Parkplätze direkt bei der Talstation möchte man exklusiv den Liftbenützern zur Verfügung stellen und kassiert dort daher heuer erstmalig 25 Euro von Tourengehern fürs Parken.

Das Skigebiet Rosshütte ist sehr bedacht darauf, sowohl Skifahrern als auch Tourengehern stressfreie Stunden zu ermöglichen, und hat daher extra Aufstiegsmöglichkeiten abseits der Pisten für Tourengeher geschaffen. Darüber hinaus sind die Aufstiege mit dem Pistenleitsystem des Landes Tirol ausgeschildert, um ein konfliktfreies Miteinander zu ermöglichen. Das 2016 vom Land Tirol/Abteilung Sport entwickelte Leitsystem zeigt mit in Orange gehaltenen Tafeln die Länge, Höhenmeter und Schwierigkeit von Pistentouren an, vor allem aber wird geregelt, an welchen Stellen beispielsweise Tourengeher die Piste queren dürfen. „Leider halten sich einige nicht an die Regeln", beklagt Harald Stix von den Bergbahnen Rosshütte.

„Vor allem nebeneinander gehende Skitourengeher sowie Hunde stellen ein großes Ärgernis und vor allem eine erhebliche Gefahr für die Liftgäste dar." An dieser Stelle sei daher ein Appell an alle Tourengeher gerichtet, die aufgestellten Regeln einzuhalten, vielen Dank! Der Aufstieg ist, wie schon erwähnt, durch die orangen Pistentourenschilder gekennzeichnet. Man startet entweder entlang der Piste, oder — schöner und vor allem ruhiger — durch die eigens angelegte Aufstiegsspur durch den Wald links der Talstation. Nicht allzu steil und durchgehend getrennt von der Piste erreicht man gemütlich die Hochegg­alm, die erste von drei Einkehrmöglichkeiten entlang der Tour. Bis hierher ist die Tour sehr leicht, und somit auch für Anfänger und Einsteiger bestens geeignet. Ab der Alm geht's nun etwas steiler entlang der Piste hinauf zur Rosshütte.

Der letzte Abschnitt hinauf zum Seefelder Joch ist dann schon recht steil und setzt unbedingt Spitzkehrentechnik voraus (auf dem Leitsystem sogar als schwierig eingestuft). Hier oben kann der Wind manchmal recht ordentlich blasen. Die Lifte zum höchsten Punkt werden auch noch nicht dieses Wochenende geöffnet, da eine durchgängige Piste noch nicht garantiert werden kann. Am Seefelder Joch mit seinem Gipfelkreuz und der Aussichtskanzel angekommen, hat man ca. 850 Höhenmeter zurückgelegt.

Von hier hat man auf der einen Seite einen wunderbaren Blick hinunter in die geschäftige Tourismusregion Seefeld, auf der anderen Seite auf die unberührte Naturlandschaft des Alpenparks Karwendel. Ein einzigartiger Kontrast, den man hier ausgiebig genießen kann. Sportlich Ambitionierte, vor allem alpinistisch Versierte können bei sehr guten Bedingungen (bitte unbedingt den Lawinenwarndienst beachten) entlang des Grates weiter auf die Seefelder Spitze (2220 m) gehen und so der Tour einen durchaus alpinen Charakter verleihen. Die Abfahrt erfolgt dann nach Lust und Laune entlang der diversen Pisten ins Tal.

Weitere Infos: Nähere Informationen zur Tour gibts bei den Bergbahnen Rosshütte; Infos zum Pistenleitsystem des Landes