In jedem Goldfisch steckt auch ein Hai

Von Gabriela Stockklauser

Jeder hat es schon im Kindesalter von Mama, Papa und anderen Erziehungsberechtigten gehört: „Lügen tut man nicht!“ Spätestens seit dem ersten Kirchgang oder einem gewissenhaften Religionsunterricht weiß jedes Kind, dass eine Lüge gegen das achte Gebot verstößt. „Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen“, heißt es in der Bibel im 2. und 5. Buch Mose (Ex 20,16 und Dtn 5,20). Im Volksmund auch bekannt als: „Du sollst nicht lügen!“

Trotz früher Belehrungen, auch „von ganz oben“, sagen Menschen – wissenschaftlich belegt – bis zu 200-mal täglich die Unwahrheit. Die jüngst emeritierte Innsbrucker Universitätsprofessorin für Klinische Psychologie Eva Bänninger-Huber kennt sich mit Lügen aus, forschte u.a. zum Thema: „Es gibt keine direkten Studien dazu, ob jeder Mensch lügt. Aber es ist anzunehmen, dass bereits kleine Kinder in der Lage sind, zu lügen. Zum Beispiel, um eine Bestrafung zu vermeiden.“

Von einer klassischen Lüge spreche man aber erst dann, wenn bewusste Täuschungsabsicht dahintersteckt. Wiewohl Lügen viele Gesichter haben: Ausreden, Irreführungen, Erfindungen, Schwindeleien, Lügen aus Höflichkeit oder Notlügen gehören – genau genommen – in die Sphäre der mehr oder minder bewussten Unwahrheiten. „Dabei werden bestimmte Formen als moralisch verwerflicher als andere beurteilt. Gerade das Lügen aus Höflichkeit wird oft als soziale Fertigkeit betrachtet, weil man damit sich selber und andere schützen kann“, so Bänninger-Huber.

„Weiße Lügen“ sind unschädlich

Notlügen würde man etwa durchaus dazu gebrauchen, um sich und andere zu schützen: „Es geht also weniger darum, eigene Vorteile zu erlangen, als bei anderen Formen des Lügens. Sie werden daher auch eher entschuldigt und als so genannte white lies (,weiße Lügen‘) bezeichnet – als Lügen ohne negative Konsequenzen für die belogene Person.“

Sogar mit der Bibel lassen sich Notlügen vereinbaren, stößt der Innsbrucker Pater und Logotherapeut Gebhard Ringler in ein ähnliches Horn: „Biblisch gesehen wiegen ,Schadenslügen’ am schwersten, während es durchaus gerechtfertigt ist, durch eine ,Notlüge’ von einem anderen Schaden fernzuhalten. Eine solche Differenzierung ist biblisch gut begründbar. An oberster Stelle steht nämlich die Ehre des Nächsten.“

Selbst das Verschweigen von Dingen kommt nicht immer einer Lüge gleich. Denn wer zum Beispiel etwas über seine Mitmenschen weiß, dürfe dies noch lange nicht in die Welt hinausposaunen. Auch, wenn es stimmt, legt Gebhard Ringler dar: „Verborgene Verfehlungen der Mitmenschen ohne zwingenden Grund preiszugeben, wäre un­ethisch. Wer dies tut, handelt oft aus böser Absicht und will von eigenen Verfehlungen ablenken.“

Damit nicht genug: Der Bibel nach könne ein unbarmherziges Kolportieren von Fehltaten anderer sogar schwerer wiegen als die Verfehlungen selbst, so der Pater.

Das Gegenteil der Lüge sei allerdings noch lange nicht die Wahrheit. Der Grund: Lügen – wie Wahrheiten – seien eine höchst subjektive Angelegenheit. „Übrigens ist es generell so, dass man emotional nahestehende Personen weniger anlügt, als andere Interaktionspartner“, so Bänninger-Huber. Tue man es trotzdem, gehe dies meist mit dem Erleben negativer Emotionen einher, was in anderen Lügensituationen nicht der Fall sein muss.

Auch beim achten Gebot ging es ursprünglich nicht um eine private Situation, sondern um die Aussage vor Gericht, weiß Gebhard Ringler: „Es sagt aus, dass man über einen anderen Menschen nichts Schlechtes oder Falsches reden darf. Das sollte für jeden Lebensbereich als rote Linie geltend gemacht werden.“

Die Lebenslüge des Goldfischs

Das Hauptmotiv für´s Lügen sei allerdings meist der eigene Vorteil, erläutert Eva Bänninger-Huber: „Um negativen Gefühlen zu entgehen, einen guten Eindruck zu machen, andere bewusst an der Nase herum zu führen.“ Bald danach komme bereits der Schutz anderer Menschen, fügt Pater Ringler hinzu und erwähnt einen Konfliktfall aus seiner Praxis: „Wenn ich als Therapeut gefragt werde, ob eine bestimmte Person bei mir gewesen sei, darf ich ausweichend antworten und sogar bewusst die Unwahrheit sagen.“ Denn wenn es um die ärztliche oder therapeutische Schweigepflicht gehe, handle man mit einer solchen Lüge – paradoxerweise – im Sinne des achten Gebotes.

Die schädlichsten Lügen seien jene, in denen Menschen die Realität konsequent leugnen. Wer ein solches Leben führe, so Ringler, könne niemals authentisch sein. Dies mache über kurz oder lang krank. Auf Dauer würden Lügen nämlich Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und Vertrauen der Menschen zutiefst erschüttern, sind sich beide Experten einig. Und gerade Vertrauen und Wahrhaftigkeit seien essentiell für das menschliche Zusammenleben.

Die „Lebenslüge des Goldfischs“ beruht übrigens nicht darauf, dass er denkt, er sei ein Hai. Vielmehr basiert sie auf seinem extrem kurzen Gedächtnis. Zehn Sekunden lang ist die Zeitspanne, an die sich ein Goldfisch zurückerinnern kann. Womit jede Runde im Wasserglas zum neuen, unberechenbaren Abenteuer wird.