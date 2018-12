Jetzt sind alle Skigebiete im Bezirk Landeck geöffnet

Spätestens ab heute Samstag sind alle Skigebiete im Bezirk geöffnet, bei guter Schneelage sind fast überall Abfahrten bis ins Tal präpariert.

Seit 8. Dezember bewegen sich die Drehkreuze bei den sechs Liften im Silvapark Galtür. „Wir haben 60 Zentimeter Kunst- und Naturschnee", sagte Geschäftsführer Martin Lorenz am Freitag. Investiert habe man in „kinderfreundliche Infrastruktur".

Das Skigebiet im Bergdorf Fendels ist ab heute Samstag geöffnet — bis 20. April täglich von 9 bis 16 Uhr. Sieben Liftanlagen sind in Betrieb, rund 15 Pistenkilometer sind präpariert. Das Nauderer Bergkastel-Skigebiet startete gestern in die Saison. Die Zwei-Länder-Skiarena bietet dort einen Skipass für Nord- und Südtirol (Nauders, Schön­eben-Haideralm, Watles, Trafoi und Sulden).

Ebenfalls beste Pisten finden Skifans seit gestern am Gelände der Bergbahnen See. Die Saison dauert 129 Tage, bis 22. April. Im gleichen Zeitraum sind auch die Bergbahnen Kappl in Betrieb, dort gibt es 29 Pistenkilometer.

Schließlich pendeln in Zams seit gestern Freitag, 9 Uhr, die Gondeln der Venet-Bergbahnen zwischen der Berg- und Talstation. Die Saison läuft bis 31. März. (hwe)