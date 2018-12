Oberländer Knödelspezialität mit Musik verfeinert

Knödel, dieser Tiroler Spezialität schlechthin, kann man sich nur sehr schwer verschließen. Der Imster Variante davon, dem „Jazzknödel", offensichtlich auch nicht. Der 69. Auflage der von Peter Reinthaler, Harald Karl Winkler, Bruno Thaler und Heinrich Wille ins Leben gerufenen Veranstaltungsreihe im Gasthof Hirschen in Imst folgte man nur allzu gerne, stand doch mit der Oberländer Formation Combo de Luxe eine sehr erlesene Advent-Knödelvariante auf dem Spielplan. In der Besetzung Peter Schranz (Bass), Stefan Matt (Klarinette, Saxophon), Mirko Schuler (Schlagzeug) und Mastermind Reinhard Mathoy (Klavier) trafen gleich mehrere Genres der Musik aufeinander. Die vier an der LMS Landeck tätigen, mit allen musikalischen Wassern gewaschenen Musiker verstehen sich auf Klassik ebenso wie auf Jazz. Und da begegnete ein swingender Johann Sebastian Bach den Herren John Coltrane, Herbie Hancock oder Miles Davis. Jazz nach Noten, auch das gibt es, aus der Feder von Claude Bolling, verschmilzt mit fetzigem Drive und klassischer Eleganz, offensichtlich ganz nach dem Geschmack des Publikums. Mit jeder Menge großartig interpretierten Standards im Ohr begab man sich „beswingt" nach Hause. (hau)