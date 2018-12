Winterzauber für einen guten Zweck in Hopfgarten

Bereits zum dritten Mal wird heuer der so genannte Winterzauber beim Sportresort Hohe Salve in Hopfgarten durchgeführt. Die Gäste erwartet dabei ein Wintermarkt, eine Feuerstelle, ein Zauberwald und natürlich kulinarische Schmankerln. Auch heuer dient die Veranstaltung einem guten Zweck. Die Einnahmen kommen in diesem Jahr der Diakonie Brixental zugute, die sich in der Region für die Inklusion von Menschen mit Behinderung einsetzt.

Kürzlich wurden nun die von der Diakonie betreuten Kinder zu einer kleinen, vorweihnachtlichen Feier ins Sportresort eingeladen. Hoteleigentümer Manfred Pletzer mit Frau Marion sowie Prominente aus der Region wie Gerald Unterberger (Geschäftsführer Unterberger-Gruppe), Nationalratsabgeordneter Josef Lettenbichler und Bürgermeister Paul Sieberer verwöhnten die jungen Gäste persönlich. „Als in der Region verwurzeltes Familienunternehmen ist es uns wichtig, auch auf jene zu schauen, denen es nicht so gut geht", betont Manfred Pletzer.

Noch bis Mitte Jänner hat der Winterzauber beim Sport­resort Hohe Salve jeden Freitag und Samstag ab 15 Uhr geöffnet. (TT)