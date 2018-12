„So weit, so gut“, der Titel Ihrer aktuellen Tour klingt nach Resümee. Folgt darauf der große Neustart?

Ja, definitiv. Im Grunde ist es beides. Es ist Resümee, weil ich in der Musikbranche bin, seit ich 17 bin und mich musikalisch vor allem mit einer Richtung beschäftigt habe: dem Glamour-Pop, den großen Gesten und den großen Melodien. Mit meinem aktuellen Album mit den Wiener Symphonikern hat sich für mich nun aber der Kreis geschlossen. Den ich jetzt noch mal auf die Bühne bringen möchte.

Ist Conchita nach dieser Tour also nicht mehr Conchita?

Ich war lange Zeit in einer Art Schwarz-Weiß-Denken verhaftet und dachte, ich müsste separieren. Im Sommer stand ich allerdings im Studio und nahm gleichzeitig „From Vienna With Love“ und mein nächstes Album auf, das 2019 erscheint, und erkannte, dass es sich dabei musikalisch um ganz unterschiedliche Welten handelt – die sich aber trotzdem nebeneinander ausgehen. Ich muss das eine nicht komplett lassen, damit das andere funktioniert.

Heißt das, zwei Seiten von Ihnen bleiben erhalten?

Ich glaube, das ist alles ein wenig komplexer, als man es gerne hätte. Was ich verraten kann: Der Name Conchita bleibt. Aber ich bin nicht mehr die Conchita von 2014, die den Song Contest gewonnen hat. Der Rest entwickelt sich weiter. Das ist auch der Mut dieser Tour.

Zeigt sich diese Veränderung auch äußerlich? Man sieht Sie in letzter Zeit selten in den großen Roben von früher.

Ja, bestimmt wird sich das ändern. Aber das tut es bei mir ja ständig. Das ist ein Prozess, der so lange weitergehen wird, bis ich ins Gras beiße.

Auf dieser Tour möchten Sie auch Geschichten erzählen, die man von Ihnen noch nicht kennt. Zum Beispiel?

Ich erzähle die Geschichte von meinem ersten Kuss. Sonst habe ich ja immer nur die Geschichte erzählt, wie ich einmal Ricky Martin küsste – eine Story, die super ist, aber die schon alle kennen. Und der erste Kuss war unterwältigend. Außerdem spreche ich darüber, wie es ist, 30 zu sein. Und ich möchte darüber berichten, wie sich der Weg bis hierher anfühlte.

In letzter Zeit sahen Sie sich auch mit Misserfolgen, etwa einer abgesagten Deutschlandtour, konfrontiert. Als Grund nannten Sie eine persönliche Krise. Wie geht man als Künstler damit um?

Ich weiß es nicht, ob es wichtig ist, darüber zu sprechen als Künstler. Ich habe mein Herz auf der Zunge. In dieser Hinsicht war es mir ein Bedürfnis, es anzusprechen, weil auch als Künstler ist nicht immer alles Glitzer und Glamour. Und heutzutage sind diese Zeiten vorbei, in denen man alles verglorifiziert. Alles wird transparenter und das sollte es auch sein. In Zeiten von Social Media haben wir auch die Möglichkeit, viel mehr zu zeigen, als das früher möglich war.

Und Informationen vielleicht auch selbst steuern.

Ganz genau, dazu hat man als Künstler ja sonst nicht allzu viel Möglichkeiten.

Fühlten Sie sich im Business zuletzt gar fremdgesteuert?

Ich habe mich in der Hinsicht fremdbestimmen lassen, wo ich es auch haben wollte. Ich machte das aber aus einer Unsicherheit heraus. Weil ich dachte, das, was ich mitbringe, sei nicht gut oder professionell genug. In dieser Zeit habe ich gemerkt, dass es schwierig wird, wenn man so wenig von sich selbst gibt – aber eigentlich vorgibt, man gäbe viel von sich. Das war ein Moment, der mich nicht mehr erfüllte.

Wie haben Sie diese Phase überwunden?

Ich habe aufgehört zu jammern. Und endlich Entscheidungen getroffen.

Welches Klischee ist für Sie schon längst überwunden?

Im Grunde können wir ja nichts für unser Schubladendenken, wir sind eben so erzogen worden. Wenn man mich aber fragt, was ist typisch Mann oder typisch Frau an mir, dann finde ich das eigentlich schon überholt.

Sind Sie es leid, Identifikationsfigur zu sein?

Es ist manchmal schwer, diese Bürde anzunehmen. Oft wird mir gesagt, dass mein ESC-Sieg inspirierend war. Das finde ich auch sehr berührend, aber ich muss immer klarstellen, dass nicht ich es war, die Meinungen geändert hat. Man wird inspiriert, aber Taten setzt man selbst. Diese Differenzierung ist wichtig; ich wage schließlich nicht, zu behaupten, dass etwas, was ich mache oder sage, auch das Richtige ist. Das ist es immer nur für mich selbst.

Wenn Ihr Album mit den Wiener Symphonikern nun auch als Abschied von der großen Ges­te zu sehen ist, wie wird es weitergehen?

Auf jeden Fall anders. Authentischer im inhaltlichen Sinn. Bis 2014 hatte ich ein unbeschwertes, aber oberflächliches Leben. Gerade in der letzten Zeit habe ich verstanden, dass künstlerischer Output auch sehr heilend sein kann. Das kannte ich vorher nicht.

Und stilistisch?

Es wird elektronisch. Ich liebe Avantgarde und Trip-Hop und es geht in diese Richtung. Ganz bin ich noch nicht in der Avantgarde gelandet, aber irgendwann wird es ein Album geben, wo ich tibetanischen Kehlkopfgesang mache.

Das Interview führte Barbara Unterthurner