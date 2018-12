Skitour auf das Gaishörndl: Klassiker mit Schneegarantie

Innervillgraten/Kalkstein – Irgendwie scheint Frau Holle den südlichen Bereich Osttirols, die Karnischen Alpen, noch vergessen zu haben. Bis auf ein paar Pistenskitouren auf Kunstschnee ist eigentlich wenig bis gar nichts möglich. Es sieht auf den Bergen zwar recht schön weiß aus, für Skitouren im Gelände gibt es aber einfach viel zu wenig Schnee. Ist so.

Etwas besser ist es hingegen in den nördlichen Teilen Osttirols, etwa im Bereich der Hohen Tauern, wo der Nordstau deutlich mehr Schnee fallen ließ. Kalkstein, ganz hinten im Villgratental, ist eigentlich immer, und wenn es noch so wenig geschneit hat, ein Ort mit Schneegarantie.

Zwar sind am Ende des Villgratentales derzeit bei Weitem nicht alle Ziele möglich, aber mit zwei Klassikern, dem Toblacher Pfannhorn und dem Gaishörndl, findet man doch zwei ganz passable Möglichkeiten. Aber so ehrlich muss man auch sein: Ein Wunderwerk mit traumhaften Pulverschwüngen darf man sich nicht erwarten.

Bis zu dieser Alm ist der Ansteig noch flach, bevor es dann steil nach oben geht. - flex

Aber es geht und ob der mageren Schneelage gar nicht mal so schlecht – wie jetzt in den Weihnachtsfeiertagen. Nicht umsonst heißt es: Wer suchet, der findet.

Also ab nach Kalkstein und hinauf in Richtung Gaishörndl und Toblacher Pfannhorn. Beide Gipfel sind unweit voneinander entfernt, weshalb sie auch oft in Kombination bestiegen werden. Wir gaben uns dieses Mal mit dem 2615 Meter hohen Gaishörndl zufrieden.

So kommt man hin: In Kalkstein dämmert es noch. Es ist kurz nach 7 Uhr. Am Parkplatz, wo normalerweise um diese Zeit schon reges Treiben herrscht, sind wir heute ganz alleine. Ein bisschen skeptisch, ob wir wirklich eine Skitour machen können, sind wir zwar auch. Aber ganz nach dem Sprichwort „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“, fellen wir auf und marschieren direkt beim Parkplatz los.

Zu Beginn auf ziemlich bescheidener Schneelage und durch ein kurzes und nicht steiles Waldstück taleinwärts. Vorbei am Abzweig, welcher in das Rosstal führt, lassen wir die schmucken Hütten der Alfenalm rechts liegen und kommen zu einer Weggabelung bei einer Bachbrücke.

Dort, bei den Hinweisschildern, halten wir uns rechts und folgen der Spur weiter in Richtung Südwesten. Je weiter wir gehen, umso mehr Schnee liegt. Die Entscheidung war also richtig, nach Kalkstein zu fahren. Viele Höhenmeter haben wir bis dato aber noch nicht gesammelt. Jetzt aber geht es endlich los. Ab dem Talschluss geht’s in Spitzkehrentechnik einen ziemlich steilen, mit Sträuchern bewachsenen Hang hinauf auf ein Plateau und dort wird das Gelände wieder weitläufiger.

Normalerweise findet man hier traumhafte Skiabfahrten, vor allem bei Pulver. Dieses Jahr liegt hier zwar ausreichend Schnee, aber dieser ist durch den Wind gepresst und die Verhältnisse sind pistenähnlich. Aber lieber haben wir hart gepressten Schnee als unsympathischen Bruchharsch. Sowohl Gaishörndl als auch Toblacher Pfannhorn stehen direkt vor uns. Links das Pfannhorn, rechts das Gaishörndl.

Über schön gestuftes und kupiertes Gelände folgen wir der Aufstiegsspur weiter in Richtung Südwesten. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man geht gerade aus bis zum Pfanntörl (links geht’s zum Pfannhorn) und steigt über den Südgrat auf das Gaishörndl auf, oder man zweigt schon vorher halb rechts in Richtung Gipfelkreuz des Gaishörndls ab.

Vorsicht ist allerdings bei Variante zwei in der Südflanke des Gaishörndls geboten. Dort ist es ziemlich steil und nicht selten lawinengefährlich. Man kann das Gelände aber umgehen, was auch wir machen. Zu Beginn der Tour war es noch stark bewölkt, mittlerweile gibt es strahlenden Sonnenschein. Nur ein kalter Nordwind trübt ein wenig das Gipfelvergnügen.

Dies stört uns aber nicht, denn das 360-Grad-Panorama entschädigt wirklich für alles. Auch, dass die Schneelage nicht die beste ist, wenngleich die rundumliegende Bergwelt, die Dolomiten im Süden oder die Hohen Tauern, tief winterlich erscheint. Und zudem gehört uns das Gaishörndl ganz alleine.

Genug gesehen. Es geht zurück ins Tal. Und zwar entlang der Aufstiegsroute, wo man eben am besten carven kann. Fazit: Je weiter man in Osttirol nach Süden schaut, umso weniger gibt es Schnee. Mit dem Gaishörndl oder dem Toblacher Pfannhorn findet man aber im Hochpustertal derzeit zwei ganz brauchbare Tourenziele, die vom Parkplatz aus gut machbar sind.

Die neuen Tourenskier, welches das Christkind unter den Baum gelegt hat, sind vielleicht dennoch nicht die beste Option, auch wenn wir zuletzt keinen Kratzer abbekommen haben.

Und wenn Frau Holle irgendwann auch an das südliche Osttirol denkt, dann sind das Gaishörndl und das Toblacher Pfannhorn zwei echte Leckerbissen in der idyllischen Landschaft des hinteren Villgratentales. (flex)