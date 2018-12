Schwazerin gewann Redewettbewerb: „Was zählt, ist gelebte Zeit“

Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Sie läuft, sie vergeht, sie steht still, sie ist begrenzt und doch gibt es sie nicht – die Zeit. Mit diesen Worten beginnt die Rede von Valentina Leitinger. Die junge Schwazerin hat sich für den Redewettbewerb der höheren Schulen mit dem Phänomen Zeit auseinandergesetzt und dabei einen Nerv getroffen. Denn ihre klassische Rede kam so gut an, dass sie schlussendlich den bundesweiten Sieg holte.

Selbstsicher und cool gibt sich die 17-Jährige. Die braunen Augen strahlen Zufriedenheit aus. Doch ihre Körpersprache zeigt auch einen Hauch von Nervosität. Manchmal sprudeln die Worte einfach aus ihr heraus. Manchmal denkt sie genau nach, was sie sagt. In der Schülerin steckt mehr, als man auf den ersten Blick meinen möchte.

„Es gibt keine Gegenwart, kein Heute, kein Jetzt. Sobald wir das Jetzt erleben, sobald wir auch nur an das Jetzt denken, ist es bereits vorbei“, sagt Leitinger in ihrer Rede. Der philosophische Aspekt der Zeit hat es ihr angetan. Inspiriert wurde sie von einer Freundin. „Zum Jahreswechsel nahm sie sich vor, sich ihre Zeit anders einzuteilen, sich nicht so oft zu etwas überreden zu lassen und mehr Zeit für sich selbst zu nutzen“, sagt Leitinger. Das beherzigt die 17-Jährige nun auch selbst.

Sie verbringt vor allem gerne Zeit mit ihren Freunden. Diese Momente schätzt die junge Schwazerin. Auch in ihrer Rede erklärt sie: „Was zählt, ist gelebte Zeit!“ Ohne ihre Freunde unternimmt sie kaum etwas. Eine Weltreise alleine – das käme für Leitinger niemals in Frage. Mit nicht ganz so viel Freude investiert sie Zeit in die Schule oder ihren Nebenjob. „Aber das ist es mir wert. Durch meinen Nebenjob kann ich spontan sein, weil ich mein eigenes Geld verdiene und nicht immer meine Mama fragen muss“, sagt sie.

Die Schülerin hat sich intensiv mit den Themen Vergangenheit, Gegenwart sowie Zukunft auseinandergesetzt und empfand die Zeit beim Redewettbewerb als eine Bereicherung. „In der Schule macht man sich oft selbst viel zu viel Druck. Manche zerbrechen daran. Ich will mir nicht über eine Schularbeit tagelang den Kopf zerbrechen und tagelang schlecht drauf sein. Man muss sich auch von Gedanken lösen können“, sagt die 17-Jährige. Man solle seine Zeit sinnvoll nutzen.

Eine Erinnerung hat Leitinger beim Bewerb sehr berührt – und das war gar nicht einmal der Sieg. „Über den habe ich mich sehr gefreut, denn wenn ich bei so etwas mitmache, will ich auch gewinnen“, sagt sie. Noch mehr geprägt hat sie jedoch das Feedback einiger Schulkollegen. „Nach der Rede im Paulinum sind ein paar Schüler auf mich zugekommen, die mich bisher kaum kannten. Sie fanden meine Rede gut und meinten, dass sie so etwas von mir gar nicht erwartet hätten“, sagt Leitinger mit einem Lächeln.

Eines hat sie sich schon als Kind vorgenommen: Irgendwann möchte sie ein Buch schreiben. „Ich schreibe gerne. Es wird wohl kein Krimi oder Liebesroman, sondern eher etwas Philosophisches.“

Auch wenn sie gerne im Mittelpunkt steht, wie etwa beim Schauspielern, so blitzt manchmal doch eine Art Unsicherheit aus ihren Augen. Wohin es nach der Matura geht? Das weiß sie noch nicht. Erst mal mit einer Freundin nach Wien. Studieren? Arbeiten? Das werde die Zeit zeigen.