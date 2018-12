Studenten auf der Skipiste: TASC-UAM im Jänner in Kirchberg

Die Ski- und Snowboardmeisterschaft österreichischer Studierender geht in eine neue Runde: Bei der TASC-UAM (The Alpine Student Championship und Unisport Austria Meisterschaft) haben Österreichs Studierende die Chance, gegeneinander anzutreten.

Die Veranstaltung findet am 19. Jänner als Parallel-Riesentorlauf statt. Veranstaltungsort ist zum ersten Mal Kirchberg in Tirol. Sechs Studierende des Studiengangs Sport-, Kultur- & Veranstaltungsmanagement der Fachhochschule Kufstein Tirol organisieren das Event bereits zum siebten Mal.

Die Idee hinter der Meisterschaft: ein erlebnisreicher Renntag, sowohl für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als auch für die Zuschauer. Alle in Österreich Studierenden sowie Österreicher, die im Ausland studieren, sind eingeladen, am Rennen teilzunehmen. Außerdem gibt es eine weitere Rennkategorie für Alumni und Mitarbeiter der Fachhochschule Kufstein Tirol.

Der Wettbewerb beginnt mit einer Qualifikationsrunde im Riesentorlauf in den Disziplinen Ski Alpin oder Snowboard. Die 16 Schnellsten in den jeweiligen Kategorien qualifizieren sich schließlich für den Parallel-Riesentorlauf. In der Finalrunde geht es dann im K.o.-System um den Sieg, es ist Wettkampfgeist gefragt.

Um dem Motto „Race Thrill Party Chill" gerecht zu werden, hat das TASC-Team neben einer Chill-out-Area mit DJ, Snacks und kreativen Getränken auch einige Side-Events geplant. (TT)