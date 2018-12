Blick in die Vergangenheit: 2018 war ein gutes Jahr – trotz allem

Von Theresa Mair

Manchmal hat man das Gefühl, jemand zieht einem den Teppich unter den Füßen weg. Die Landung auf dem Boden tut weh. Sei es ein hässliches Beziehungsende, eine schwer erträgliche Erkrankung, der Verlust des Arbeitsplatzes oder der Abschied von einem geliebten Menschen. Wenn noch dazu die Nachrichtenlage mit Berichterstattungen über feigen Terror und hausgemachten Klimawandel die Welt in Grau zeichnet, fällt es schwer, die persönliche Jahresbilanz noch in ein wohlwollend warmes Licht zu rücken.

Ein Blick von oben

Der Mutmachspruch „Wenn man glaubt es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her“, hilft da auch nur bedingt. Allzu leicht übersieht man die schönen Dinge des Lebens, wenn einem das persönliche Elend alles Gute mit einem Schlag zu verschütten scheint. „Wenn der Säbelzahntiger vor einem steht, dann stellt sich der Körper auf Flucht oder Kampf ein. Die Blumen am Wegesrand sieht man nicht mehr“, findet Barbara Hellweger, klinische Gesundheitspsychologin in Innsbruck, eine evolutionsbiologische Erklärung dafür. Das sei ganz normal.

Dennoch gibt es sie, die schönen Dinge, die jedes Jahr mit sich bringt. Manchmal muss man nur etwas länger danach graben und ganz genau hinschauen. „Es ist legitim, sich Zeit zu nehmen, um zu trauern, aber auch um sich realistisch mit den Dingen, die passiert sind, auseinanderzusetzen, sie nicht überspielen und verdrängen“, sagt Hellweger. Gesunden Menschen sei es aber auch möglich, sich loszulösen, das Große und Ganze aus einer Perspektive von oben herab wahrzunehmen.

Es sei menschlich, sagt Hellweger, dass man mehr das Negative und die Misserfolge sieht. Fragen, die man sich dann stellen könnte, sind: Woran bin ich gewachsen? Was kann ich selber verändern und was muss ich akzeptieren? Welche Ängste stecken dahinter, die unter Umständen unbegründet sind? Viele müssten dann erkennen, dass sie Angst vor etwas hatten, das gar nicht eingetreten ist. Das Gefühl war nur im Kopf. Der Perspektivenwechsel, eine gewisse Flexibilität und Offenheit täten gut, weil man ohnehin nicht alles planen kann.

Resilienz lernen

Es gibt auch Menschen, die scheint es nicht umzuhauen, auch wenn noch so sehr am Teppich gerüttelt und gezogen wird – und fallen sie doch, dann stehen sie schnell wieder auf. Sie gelten als resilient. „Viel davon ist Veranlagung aufgrund der eigenen Persönlichkeit und Geschichte. Man kann Resilienz aber auch bis zu einem gewissen Grad lernen“, sagt Hellweger. Resiliente Menschen haben einen bestimmten Grundoptimismus.

Sie schaffen es, ihre Aufmerksamkeit auf die Zukunft zu richten, ihr Leben aktiv zu gestalten und unveränderliche Dinge leichter zu akzeptieren und ins Leben zu integrieren. „Sie übernehmen Verantwortung für ihre eigenen Befindlichkeiten und regenerieren trotz massiver Belastungen schneller. In stressigen Situationen können sie die Ruhe bewahren.“ Ganz Hartgesottene schaffen es sogar, etwas Positives aus dem Negativen mitzunehmen, wenn sie es einmal überstanden haben. „Wenn man in der Krise mittendrin steckt, ist das natürlich schwieriger.“

Um zuversichtlich in die Zukunft schauen zu können, lohnt sich auch der Blick zurück auf das Vergangene. „Es ist sinnvoll, wenn man sich fragt, was gut gelungen ist, was positiv gelaufen ist und was ich aus schlechten Erfahrungen gelernt habe.“ Wenn man eine Vorstellung davon hat, was man sich wünscht, kann man unterscheiden, was realistische, machbare Zielsetzungen sind. Was kann ich selber dazu beitragen? Was kann ich beeinflussen? Wie müsste ich selber sein, um das Ziel zu erreichen? Doch es ist auch wichtig, zu erkennen, dass es viele Probleme gibt, die man nicht allein lösen kann. „Es gibt Menschen, bei denen man sich professionelle Hilfe holen kann, auch um sich ganz praktisch zu entlasten.“

Ein Anfang, um das Jahr positiv zu beenden, könnte schon sein, kurz innezuhalten, eine aufrechte Haltung einzunehmen, sich auf Atem und Lächeln zu konzentrieren. „Das signalisiert dem Gehirn, dass man glücklich ist.“