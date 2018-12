Jahreshoroskop 2019: So stehen die Sterne im neuen Jahr

Widder 21. 03. – 20. 04.

Liebe: Nutzen Sie jetzt die Gunst der Stunde und ergreifen Sie die Gelegenheit beim Schopf, wenn Sie die Muse küsst. Singles haben ab Ende April, wenn Venus in Ihr Sternzeichen gewandert ist, enorme Flirtchancen. Herzklopfen garantiert! Beruf: Mit Disziplin können Sie in diesem Jahr eine bessere und einflussreichere Position erreichen. Daher könnten Sie bereits zu Sommerbeginn wegen einer Gehaltserhöhung vorstellig werden. Spätestens aber im Juli strotzen Sie vor Selbstvertrauen und das öffnet Ihnen fast jede Tür. Gesundheit: Sie lieben die Bewegung und das wird sich auch 2019 bemerkbar machen. Nutzen Sie Ihre Energie, um neue Sportaktivitäten auszuprobieren.

Stier 21. 04. – 20. 05.

Liebe: Dank Venus und Mars starten Sie fulminant ins neue Jahr. Da bleiben keine Wünsche offen. Das hält leider nicht lange an. Bereits im Februar sind Sie eher streitsüchtig. Das legt sich jedoch wieder und bereits im März sowie zwischen September und Dezember brodelt die Leidenschaft erneut. Beruf: Sie haben Ausdauer und verfolgen ein Ziel ohne wenn und aber. Uranus lässt Sie wenn nötig sogar neue Wege beschreiten, die Ihnen garantiert sehr viel Freude bereiten werden, auch wenn voller Einsatz gefordert wird. Gesundheit: Das neue Jahr könnte phasenweise etwas stressig werden. Daher sind Sie gut beraten, wenn Sie genügend Relaxphasen einplanen.

Zwillinge 21. 05. – 21. 06.

Liebe: Das Merkurjahr unterstützt Sie in allen Belangen. Aber auch Jupiter, der Sie bis Ende November positiv unterstützt, lässt garantiert keine Wünsche offen. Nutzen Sie diese positive Zeit, um lose Beziehungen zu festigen. Gebundene erleben ein Liebeshoch! Beruf: Sie punkten 2019 mit Disziplin und Ausdauer. Das wirkt sich natürlich auch auf die Karriere und auf Ihr Konto aus. Nur im März und September ist Vorsicht geboten: Sie könnten sich Dank Jupiter etwas überschätzen! Gesundheit: Sie sind ein Hans Dampf in allen Gassen. Auch 2019 wissen Sie nicht, womit Sie zuerst beginnen sollten. Versuchen Sie den Überblick zu behalten, damit Ihre Lieben nicht zu kurz kommen!

Krebs 22. 06. – 22. 07.

Liebe: Saturn und Pluto in Opposition unterstützen Sie dabei Entscheidungen zu treffen, die zu Ihrem Besten sind. Sie spüren 2019 nämlich ganz genau, was Sie glücklich macht. Singles haben bereits Anfang Jänner, Mai, Juli und im Dezember wunderbare Chancen Ihr Pendant kennenzulernen. Beruf: Jupiter ist dieses Jahr sehr aktiv. Nutzen Sie daher diese positive Energie, um neue Vorhaben oder Pläne, die Sie eventuell bereits ad acta gelegt haben, in Angriff zu nehmen. Bereits ab Jänner sind Sie nicht zu bremsen! Gesundheit: Übertreibungen könnten 2019 an der Tagesordnung sein. Vermeiden Sie daher alles, was auch im Privatbereich nach Stress aussieht.

Löwe 23. 07. – 23. 08.

Liebe: Jupiter versüßt das Leben derjenigen, die in einer glücklichen Beziehung sind. Falls sich im April dunklere Wolken am Liebeshimmel zeigen, sollten Sie genauer hinsehen und Ihren Standpunkt klar darlegen. Singles haben die Qual der Wahl, doch Sie entscheiden sich instinktiv richtig! Beruf: Sie sind voller Pläne, die Sie am liebsten sofort in die Tat umsetzen möchten. Daher ist eine genaue Planung das A und O für 2019. Im August könnten Sie, auch dank Venus und Mars in Ihrem Zeichen, Träume verwirklichen. Beförderungen sind nicht ausgeschlossen! Gesundheit: Regelmäßige Bewegung und eine ausgewogene Ernährung sind ein Garant für Gesundheit und Wohlbefinden!

Jungfrau 24. 08. – 23. 09.

Liebe: Bereits ab März können Sie dank Venus bereits wieder die Schmetterlinge fühlen, die Sie eventuell letztes Jahr vermisst haben. Auch Singles werden dieses Jahr verwöhnt. Das Gegenüber merkt nämlich genau, dass Sie es wirklich ehrlich meinen. Das Glück folgt auf dem Fuß! Beruf: Saturn unterstützt. Sie können eisern und diszipliniert Ihre Ziele verfolgen. Dank Ihres strategischen Denkens wissen Sie genau, wie Sie Ihre Energie sinnvoll einsetzen können und damit punkten Sie nicht nur bei Kollegen, sondern garantiert auch beim Chef. Gesundheit: Jupiter im Quadrat könnte für Übertreibungen sorgen. Schenken Sie Ihrem Körper regelmäßige Verwöhnphasen!

Waage 24. 09. – 23. 10.

Liebe: Saturn macht nicht immer das, was Sie möchten. Sie wünschen sich Leichtigkeit und können Unstimmigkeiten nur schwer ertragen. Saturn hingegen freut sich, wenn Sie etwas genauer und ernsthafter hinterfragen. Besonders im Februar und im Juli. Beruf: Sie spüren instinktiv, wo Neuerungen oder Umdenken angebracht ist. Das bringt Ihnen einen enormen Vorteil gegenüber anderen. Auch wenn Sie investieren möchten, können Sie mit einem Plus rechnen. Dank Ihres klugen Verhaltens entscheiden Sie genau richtig! Gesundheit: Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und finden Sie Ihr eigenes Tempo. Alles andere würde Sie nur unnötig stressen!

Skorpion 24. 10. – 22. 11.

Liebe: Dank Venus in Ihrem Zeichen starten Sie als Glückskind in das neue Jahr. Uranus, der immer wieder für plötzliche Überraschungen gut ist, garantiert, dass es ab März nicht langweilig wird. Singles könnten spätestens im Spätherbst im 7. Himmel ankommen. Beruf: Ihr selbstbewusstes Auftreten hinterlässt Spuren und ihre Meinung ist sehr gefragt. Bereits ab Mai erhalten Sie zusätzlich die Unterstützung von Merkur: Neue Ideen beflügeln daher Ihre Fantasie und Sie punkten mit Einsatz und Können. Erfolg garantiert! Gesundheit: Uranus könnte stellenweise für unruhige Phasen mitverantwortlich sein. Gönnen Sie sich daher ganz bewusst im März und Oktober eine Auszeit. Auch Yoga würde sich anbieten.

Schütze 23. 11. – 21. 12.

Liebe: Mit Jupiter an Ihrer Seite sind Sie 2019 der Gewinner! Nur im April könnten sich kleine Wolken am Liebeshimmel zeigen. Aber Dank Ihres Charmes meistern Sie diese kleine Krise mit links. Singles haben das ganze Jahr über Hochsaison. Ab November könnten Sie jedoch in den Hafen der Zweisamkeit einfahren! Beruf: Auch in diesem Bereich sind Sie gut abgesichert. Ihre Energie ist beneidenswert und daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass Sie sich einer Ausbildung zuwenden, die Ihnen zusätzlich Geld bringt. Bis Ende Oktober stehen alle Türen offen! Gesundheit: Genuss steht 2019 an erster Stelle. Um Übergewicht vorzubeugen, gezielt Obst und Gemüse den Vorzug geben!

Steinbock 22. 12. – 20. 01.

Liebe: Auch wenn der Jahresstart eventuell nicht ganz nach Ihrem Geschmack ist, sollten Sie nicht traurig sein. Bereits ab Februar punkten Sie wieder auf allen Ebenen. Ihr Partner weiß, was er an Ihnen hat! Singles werden das Jahr 2019 als äußerst prickelnd wahrnehmen, das Ende November zu einer dauerhaften Beziehung führen könnte. Beruf: Mit Merkur im Gepäck starten Sie ab Jänner voll durch. Nur im März und April ist eine gewisse Vorsicht angebracht, damit sich erst gar keine lästigen Fehler einschleichen können. Gesundheit: Ab März, wenn Mars positiv zu Ihrem Zeichen steht, werden Sie ermuntert im Bereich Ernährung und Sport “Neues” auszuprobieren.

Wassermann 21. 01. – 19. 02.

Liebe: Dank Jupiter zählen auch Sie 2019 zu den „Glückskindern“. Genießen Sie diese angenehme Phase in vollen Zügen. Singles haben die Qual der Wahl. Nähe zuzulassen sollte dieses Jahr überhaupt kein Problem darstellen. Nur Mut - das Glück wartet vor der Tür! Beruf: Bis März läuft alles im gewohnten Rahmen. Dann jedoch könnten sich plötzliche Veränderungen und Überraschungen ergeben. Jupiter unterstützt Sie enorm. Freuen Sie sich! Sie haben genügend Energie, um Neues in Angriff zu nehmen. Gesundheit: Sie sind ein Luftzeichen, daher sollten Sie unbedingt Freunde treffen und gemeinsame Wanderungen im Freien den Vorzug geben.

Fische 20. 02. – 20. 03.

Liebe: Etwas Geduld wird 2019 von Ihnen erwartet. Doch bereits der Frühling verwöhnt Sie mit traumhaften Stunden, in der die Zweisamkeit garantiert nicht zu kurz kommt. Auch Singles kommen in dieser Zeit garantiert auf Ihre Kosten. Das Flirtbarometer klettert rasant nach oben! Beruf: Ab März, mit Mars im Rücken, können Sie Ihre Ziele voll Power und Esprit angehen. Sie haben genügend Energie, auch um neue Herausforderungen in Angriff zu nehmen. Nur zu - nutzen Sie das neue Jahr, um Ihr Karriereziel auf eine höhere Stufe zu stellen. Gesundheit: Sie sind ein Kind der Freude, daher sollten Sie die Feste feiern wie Sie fallen. Das entspannt und hilft Ihnen über so manche Hürde im Alltag hinweg!