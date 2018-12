Rasant galoppieren die Pferde über den Schnee. Die Kufen der Schlitten hinterlassen tiefe Spuren. Die Tiere und ihre Trabrennfahrer geben alles — diese spannenden Szenen sind auch heuer wieder beim Pferderennen auf Schnee in Mayrhofen zu sehen.

Am Dienstag, 1. Jänner, messen sich in Mayrhofen die stärksten Trabrennfahrer und Reiter mit ihren Pferden. Rund 60 Pferde stehen dabei am Start. Insgesamt stehen fünf Trabrennen und ein Galoppreiten am Tages-Programm.

Gestartet wird am Neujahrstag um 12.30 Uhr mit einem Festumzug mit Pferdekutschen, Reitern und der Bundesmusikkapelle. Ab 13 Uhr fallen dann die Startschüsse für die einzelnen Rennen.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Pferdesportverein Mayrhofen. Der Eintritt liegt bei fünf Euro. (TT)